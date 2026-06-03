加熱菸不應被政治化　更不應讓使用者淪為次等消費者

▲實際執行的結果卻是，被禁止的電子煙依然在網路上到處可見，走私與地下交易屢禁不絕；反倒是依法納管的加熱菸，因冗長的行政程序，導致目前合法市場上僅能取得國外已淘汰的產品，而新送審產品仍無法正常進入市場。（圖／資料照）

●謝國安／中國文化大學大眾傳播學系兼任副教授

台灣的新式菸品政策，這幾年一直陷入一個奇怪的循環。



政府高喊健康優先，修正《菸害防制法》後，對電子煙採取全面禁止，對加熱菸則採取納入管理的路線。照理說，「一開一禁」應該是清楚的政策分工：該禁止的禁止，該管理的管理。

然而，實際執行的結果卻是，被禁止的電子煙依然在網路上到處可見，走私與地下交易屢禁不絕；反倒是依法納管的加熱菸，因冗長的行政程序，導致目前合法市場上僅能取得國外已淘汰的產品，而新送審產品仍無法正常進入市場。

這樣的結果 不禁讓人質疑「我們究竟是在管理風險還是在製造亂象」？

回頭檢視現況，自去年十月首批加熱菸產品獲准上市後，至今已經超過8個月，市場卻幾乎沒有新的進展。根據主管機關規定，加熱菸健康風險評估審查的法定處理期限為 6個月，外界卻看不到第二批審查結果，也不知道審查進度究竟卡在哪個環節，整個審查陷入一團迷霧。



法規明明已經上路，審查制度也已建立，但市場卻始終無法正常運作。這種現象，已經不是法律問題，而是行政效率與治理能力的問題。



更值得關注的是，當合法市場無法滿足需求時，灰色市場自然趁勢擴張。今天加熱菸市場確實存在穩定需求，這是不容否認的現實。許多吸菸者期待取得國際市場上較新世代的加熱菸產品。然而，當合法供應受到限制，消費者只能轉向水貨與非正式管道。



結果就是，政府原本希望透過納管達成的目標，不但無法完全落實，反而讓走私與地下交易持續存在，稅收流失、市場失序，真正守法的消費者與業者反而成為最大的受害者。



放眼國際，日本早已成為全球加熱菸發展最成熟的市場之一。從產品創新到市場管理，都已形成穩定機制。歐盟各國也透過科學審查與法規管理，讓產品在監管框架下合法銷售。各國的共同做法其實很簡單：以科學證據管理產品，而不是用行政拖延取代政策決策。



反觀台灣，目前市場上能夠合法銷售的品牌與產品選項極為有限。當其他業者的申請案件長期卡關，市場競爭自然受到影響。外界甚至開始質疑，審查進度遲緩是否變相形成特定業者寡占市場的局面。這種質疑或許未必公平，但當主管機關遲遲不願說明審查進度與標準時，各種揣測自然會持續發酵。



事實上，真正需要被檢討的，並不是市場競爭本身，而是行政程序是否足夠透明、公平與有效率。



任何產品只要依法申請，就應該依照一致標準接受審查；符合規範者准予上市，不符合者補件或退件處理。這原本就是現代行政管理最基本的原則。問題在於，當審查時間被無限拉長，甚至讓外界無法預期結果何時出爐時，制度本身的公信力也會跟著流失。

加熱菸議題最需要的不是更多政治口號 而是回歸正常治理

主管機關應儘速公布審查進度、建立透明時程，讓符合規定的產品依法上市，讓市場回歸正常競爭機制。同時透過清楚的監管制度打擊走私與地下交易，維護政府稅收與市場秩序。這不只是產業問題，更是法治政府應有的基本責任。



說到底，加熱菸已經被納入法律管理架構，就不應繼續被政治化操作。政府若認為應該管理，就應該拿出管理的效率；若建立了審查制度，就應該讓制度正常運作。否則，名義上是納管，實際上卻是卡關；表面上是依法行政，結果卻讓合法市場停滯、非法市場壯大。



當政策與現實出現如此明顯的落差，受害的不只是產業與消費者，更是政府自身的治理公信力。讓加熱菸回歸正常化管理，讓制度回到透明、公平與有效率的軌道，或許才是解決當前亂象最務實的第一步。

▼主管機關應儘速公布審查進度、建立透明時程，讓符合規定的產品依法上市，讓市場回歸正常競爭機制。同時透過清楚的監管制度打擊走私與地下交易，維護政府稅收與市場秩序。這不只是產業問題，更是法治政府應有的基本責任。（圖／記者游芳男攝）

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