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紅色穀倉裡的裂痕　川普、農民與美國鄉村忠誠的破產點

我們想讓你知道…川普沒有創造美國農村所有困境，但他把這些困境推向一場忠誠實驗。農民究竟會相信自己的帳本，還是相信他的神話？答案尚未揭曉。但紅色穀倉裡，裂縫已經存在。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普曾向農民承諾：關稅會保護他們，強硬邊境會恢復秩序，美國優先會讓鄉村再次偉大。如今，農民收到的卻不是勝利捷報，而是一張張帳單。（圖／達志影像／美聯社）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

清晨四點，美國愛荷華州的風穿過玉米田，威斯康辛州的乳牛場亮起昏黃燈光。工人把奶瓶送到小牛嘴邊，柴油機低聲震動，穀倉牆上那面褪色的川普旗幟仍在冷風裡飄動。它曾象徵一種鄉村信仰：對於土地、家庭、教會、勞動、國旗的忠誠，以及對華府菁英長久的不信任。

可是，牛棚裡的空氣變了。

川普曾向農民承諾：關稅會保護他們，強硬邊境會恢復秩序，美國優先會讓鄉村再次偉大。如今，農民收到的卻不是勝利捷報，而是一張張帳單：中國大陸訂單消失，肥料價格上升，柴油成本變高，移民勞工惶惶不安，銀行貸款越來越沉重。

這不是單純的農業景氣循環，而是川普主義的核心弔詭：他用民族主義語言召喚農民，卻讓農民替民族主義政策付出第一筆代價。

根據《美國中西部調查機構》(Investigate Midwest) 整理，2024年大選中，農業依賴型郡縣平均有近78%的選民支持川普。換言之，農民不是川普聯盟的邊緣支持者，而是他的政治本命區。如今，本命區開始出現裂縫，這比任何民調下滑都更值得警覺。

關稅的刀　先割到穀倉

川普把關稅說成武器，彷彿只要揮向中國大陸，美國農民就會得到保護。但農業不是房地產談判，也不是電視真人秀。黃豆、玉米、豬肉與乳製品需要穩定市場，而不是每日更改的總統聲明。

對豆農而言，中國大陸不是抽象敵人，而是最大買家。2024年，中國大陸占美國大豆出口總額約一半，價值約126億美元。但在新一輪美中貿易戰後，美國對中國大陸農產品出口大幅下滑。《路透社》根據美國農業部資料報導，2025年美國對中農產品出口年減65.7%，降至84億美元。更具象徵意義的是，2025年9月，中國大陸甚至出現多年來首次單月未進口美國大豆的情況。

當中國大陸買家轉向巴西、阿根廷、烏拉圭與俄羅斯，美國農民失去的不只是今年幾船黃豆，而是未來十年的市場位置。供應鏈不是門鈴，按一下就有人開門；它更像灌溉系統，一旦改道，水流便不容易再回原田。

因此，美國農民最痛的不是短期價格波動，而是知道全球糧食地圖正在重畫。巴西已成為中國大陸最重要的大豆供應來源。美國農民曾經在全球黃豆市場上坐擁天時地利，如今卻被迫看著長期客戶改簽新合約。

這就是關稅政治最殘忍的諷刺：它把農民包裝成民族戰爭的英雄，卻讓他們在收割季前先收到傷亡名單。

補貼不是市場　只是止血繃帶

為了挽回農民的支持度，白宮宣布約110億至120億美元的農民紓困方案，表面上是救助，實質上也是一份政策失敗的收據。若關稅真能保護農民，為何還需要補貼？若貿易戰正在勝利，為何農民還要靠政府支票撐過冬天？

美國農業部預測，2026年美國淨農業所得將降至1534億美元，名目上下降0.7%；若計入通膨，實質下降2.6%。更關鍵的是，政府直接支付預計將達443億美元，占農業所得近29%。如果扣除政府補貼，淨農業所得將降至約1091億美元，等於少掉超過440億美元。

這是一個極具歷史反諷的畫面：共和黨長年批評福利國家，如今支撐美國紅州農村的，卻正是聯邦政府的支票。過去共和黨高喊小政府、自由市場、反對干預；如今政府先用關稅打亂市場，再用補貼安撫受害者，最後把納稅人的錢包裝成領袖恩惠。

很明顯的，這不是自由市場，而是忠誠補貼；不是制度治理，而是政治施捨。

農民菲利普斯說得最誠實：那筆錢最後多半流向銀行、農機商與化肥公司，用來還債，而不是讓農民真正變富。他寧願不要補貼，只希望市場正常運作。這句話，比任何政治演說都更接近保守主義的本意。

▼當中國大陸買家轉向巴西、阿根廷、烏拉圭與俄羅斯，美國農民失去的不只是今年幾船黃豆，而是未來十年的市場位置。供應鏈不是門鈴，按一下就有人開門；它更像灌溉系統，一旦改道，水流便不容易再回原田。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

肥料、柴油與荷姆茲海峽

如果說貿易戰傷害出口，伊朗戰爭則推高成本。荷姆茲海峽遠在中東，但帳單寄到愛荷華、堪薩斯與德州。尿素、氮肥、柴油、灌溉成本一起上升，農民突然發現，地緣政治不只發生在戰情室，也發生在春耕預算表上。

美國農業局聯合會 (American Farm Bureau Federation, AFBF) 調查顯示，約70%的受訪農民表示無法負擔所需的全部肥料；南方地區更高達78%。同一調查指出，94%的農民表示財務狀況比前一年惡化或沒有改善。尿素價格自2月底以來上漲約47%，農場柴油價格上漲約46%。對農民而言，這不是抽象通膨，而是每一英畝土地的成本壓力。

玉米需要肥料，小麥需要肥料，拖拉機需要柴油。當投入成本用2026年的價格計算，農產品價格卻像停留在上一個時代，農民只能用更大的貸款、更多的風險與更少的睡眠，賭下一季天氣與市場同時站在自己這邊。

這也是美國農村最殘酷的現實：農民不是不努力，而是努力越來越無法保證生存。現代農業要求他們投入數百萬美元到土地、機械、種子、肥料與租金裡，最後卻只能祈禱天氣、銀行、北京與白宮不要同時背叛他們。

正在消失的家族農場

事實上，美國農業危機最沉默的數據，是農場數量。根據美國農業部（United States Department of Agriculture）資料，2025年美國農場總數減少約15,000家，降至186.5萬家。這是長期下降趨勢的一部分，但在高利率、高成本、低糧價與貿易不確定性同時出現時，這個數字帶有更沉重的時代感。

前述消失的往往不是跨國農企業，而是家族農場。也就是那些政治人物在造勢場合最愛歌頌、最常拿來代表「真正美國」的農場。於是，荒謬出現了：華府高喊保衛鄉村，美國鄉村卻一座座退出歷史。

另一方面，破產數字同樣刺眼。美國農業局聯合會統計，2025年的農場破產案件達315件，較2024年增加46%。雖然這遠低於1980年代農業危機的高峰，但趨勢已經令人不安。農場破產通常是落後指標，代表壓力早已累積多年：高負債、低價格、高成本、土地租金上升，以及對未來的不確定。

更值得注意的是，許多小農甚至不符合官方門檻的資格，因為他們必須依靠場外收入支撐家庭與農場。也就是說，官方破產數字可能低估了真實困境。有些人不是破產，而是出售土地；不是宣布倒閉，而是悄悄退出。

沒有移民　就沒有牛奶

川普政治另一條裂縫，在乳牛場裡更清楚。美國乳業高度依賴移民勞工。牛不懂邊境政治，也不會因為總統說要遣返移民就停止產奶。牠們每天都要擠奶，全年無休，沒有聖誕節，也沒有選舉假期。

根據美國乳業聯合會 (National Milk Producers Federation) 估算，移民勞工占美國乳業勞動力51%；更重要的是，依賴移民勞工的牧場，生產了全美79%的牛奶。這意味著，如果大規模遣返真正落實，受衝擊的不只是移民家庭，而是每一家超市、每一杯早餐牛奶、每一片起司，以及整個乳品供應鏈。

於是，美國鄉村出現最犬儒的道德矛盾：同一批選民可能在投票所支持強硬遣返，卻在牛棚裡依賴移民工人維持農場；在政治語言裡，「非法移民」是威脅；在生活經驗裡，他們是同事、鄰居、孩子的父親，也是讓美國早餐桌上有牛奶的人。

抽象的移民容易被妖魔化，具體的移民卻每天照顧牛群。農民真正需要的不是無止境的口號，而是合法農業勞工制度、長期簽證、駕照、納稅管道與基本安全。這不是開放邊境，而是讓政治終於承認經濟現實。

政治口號可以驅逐移民，卻無法替牛擠奶。

為何受傷者仍然支持傷害者？

其實，最難回答的問題是：既然農民受傷，為何許多人仍要支持川普？

答案不在價格表裡，而在身份認同裡。對許多農村選民而言，川普不只是一套政策，而是一種被看見的感覺。他讓他們相信，城市菁英不能再嘲笑他們，媒體不能再忽略他們，全球化贏家不能再把他們當作落後風景。他的粗魯，在支持者眼中不是缺陷，而是反擊；他的混亂，不是失能，而是對體制的報復。

這正是川普政治最強大的地方：他把政策失敗轉換成文化戰，把經濟痛苦解釋成愛國代價，把領袖責任轉嫁給外部敵人。只要農民相信痛苦是戰爭的一部分，而不是政策錯誤的結果，忠誠就仍能延續。

但是，信仰也會折舊。當補貼填不滿虧損，當孩子不願接手農場，當銀行要求更高擔保，當中國大陸市場不再回來，政治敘事終究會碰到生活經驗。那一刻，農民未必立刻改投民主黨，卻可能第一次懷疑：自己支持的究竟是保護，還是背叛？

如果借用政治學者拉斯威爾的經典問題：政治是「誰得到什麼、何時得到、如何得到」。那麼今天的美國農民面臨的問題更殘酷：誰承受代價？何時承受？又替誰承受？

當關稅的代價落在農民身上，當戰爭的代價落在肥料價格上，當移民政治的代價落在牛棚裡，農民開始發現：他們不只是支持者，也是政策成本的吸收器。

民主黨仍未真正走進農村

然而，農民對川普失望，不代表民主黨自然勝利，這是政治人物必須保持清醒之處。

許多農村選民不信任民主黨，不只因為政策，也因為文化距離。他們認為民主黨太城市、太學院、太習慣用道德語言訓話農村，卻不真正理解土地、信仰、家族傳承與農業風險。

民主黨若只說「川普背叛你」，並不足以重建農村信任。農民要聽見更具體的答案：如何穩定出口？如何降低肥料與燃油風險？如何設計合法農業勞工制度？如何讓小農不被大型農企、銀行與供應鏈壓垮？如何讓農村醫院、學校與社區不再萎縮？

農村政治不是靠反川普就能重建。它需要一份新的社會契約：承認農民的文化尊嚴，也面對農業經濟的結構現實。

紅色穀倉的最後考題

持平而論，美國農民未必會集體離開川普。真正危險的，可能不是倒戈，而是疲憊；不是公開反叛，而是不再動員；不是投給民主黨，而是在選舉日留在家裡。

政治聯盟不是祖產，不能永遠靠記憶收租。共和黨長期把農村當作安全票倉，卻忘了安全票倉也有破產點。當農民發現自己為關稅、戰爭與移民政治付出代價，他們未必改變身份認同，卻可能開始重新計算忠誠的價格。

清晨仍舊會來。牛仍要擠奶，田仍要播種，貸款仍要償還，孩子仍要決定是否留下。政治人物可以在台上談偉大，但土地只問一件事：你能不能讓人活下去？

川普沒有創造美國農村所有困境，但他把這些困境推向一場忠誠實驗。農民究竟會相信自己的帳本，還是相信他的神話？答案尚未揭曉。但紅色穀倉裡，裂縫已經存在。

而裂縫一旦出現在土地深處，就不會因為下一場造勢大會的掌聲而消失。

▼川普沒有創造美國農村所有困境，但他把這些困境推向一場忠誠實驗。農民究竟會相信自己的帳本，還是相信他的神話？答案尚未揭曉。但紅色穀倉裡，裂縫已經存在。（圖／達志影像／美聯社）

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