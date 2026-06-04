鄭主席訪美　準備晉升「鄭總統」..

▲國民黨主席鄭麗文抵達美國舊金山，正式展開為期十五天的訪美行程。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

●顧爾德／資深新聞工作者、專欄作家

在川習會之前，國民黨主席鄭麗文四月登陸上京拜會中國共產黨總書記習近平，鄭習會也成了習近平對台、對美統戰的樣板。川習會時，習近平應該有將鄭麗文當成了台灣人反獨促統例證來說服川普（Donald Trump）；川普訪中表現出一幅親中遠台的模樣，鄭麗文或有「功勞」。川習會才結束不久，鄭麗文又啟程訪美半個月，她的如意算盤當然是：得到習近平加持後再獲到川普大帝眷顧，如此一來在台灣政壇地位必將更穩固。但是能如願嗎？

習近平充分利用鄭麗文的樣板角色

習近平藉鄭習會證明他對台政策成功，利用台灣第一大反對黨主席的表態佐證灣人也支持統一、不想花大錢買武器搞得兩岸兵戎相向。鄭麗文成了習近平成功的統戰道具，而她因此獲得的回報則是增強了在藍營內部份量，國民黨主席大位也坐得更穩一些。

一位鄭麗文的學運世代老戰友說，她當年最喜歡大聲質疑別人台獨立場不夠堅定；三十年後，她已從「台獨少女」蛻變成「反獨促統急先鋒」，高舉統一大纛。從統獨光譜來看，馬英九、趙少康、郝龍斌都可視為統派，那麼這些藍營老一輩統派和鄭麗文的「統」又有何不同？

鄭麗文之前的國民黨要人 對兩岸關係是謹慎留語

他們的共同點都是反對台獨、支持兩岸交流，都批判蔡英文的「抗中保台」，同時也都沒有否定九二共識。不過，更仔細地爬梳這幾個人對兩岸議題的主張，可以發現一些差異：

馬英九的兩岸政治框架還堅守九二共識，在此框架下維持兩岸和平現狀，即使2015年馬習會觸及未來兩岸政治安排的議題，但當時馬英九還是很謹慎、並未進一步推進到「政治協議」或「和平協議」。更何況當時太陽花後台灣的政治氛圍也不容許他冒進。

至於郝龍斌則承襲了父親郝伯村對「中華民國」的認同。他強調「台灣不獨、大陸不武」，從政歷程中多是重視兩岸實務面交流，很少提巨型兩岸政治方案。

過去新黨被認為是旗幟鮮明的統派，而趙少康1994年和陳水扁競選台北市長時，最令人印象深刻的是在辯論時大呼「台灣就要毀滅了！毀在民進黨的納粹法西斯手裡……這場選舉是中華民國與台灣共和國的選舉。」他一直對中共對台灣威脅有所警覺，他雖然「疑美」──對一旦台海生變，美國是否會協防台灣存疑，但他並不反美。

在去年國民黨主席選舉時，郝龍斌與趙少康還不點名地指控，大量來自中國大陸的網軍以假帳號、AI生成假訊息攻擊郝龍斌；而鄭麗文當選後，他也提出勸告要「遠離親中力量」。

鄭麗文大剌剌地主張與北京政治協商

相對的，鄭麗文並不避諱與北京進行政治協商，她強調兩岸應面對政治安排議題，建立和平框架。鄭麗文這種積極（躁進？）態度深獲北京歡迎，在她當選黨主席隔日中午就接獲習近平賀電，對岸的祝福比過去幾屆國民黨主席都來得快。四月鄭習會時，鄭麗文也表示要尋找一套避免戰爭的「制度性解決方案」，並稱台海不要成為「外力介入」的棋盤。

值得注意的是，歷年來國民黨主席去會見共產黨主席，除了鄭麗文之外，只有2016年洪秀柱向習近平提出政治協議的主張，她當時表達希望探討兩岸和平協議、結束兩岸敵對狀態。習近平雖有應和卻無進一步後續行動。十年前正是國民黨在台灣政治處境上最弱勢的時刻，無法掌控行政、立法任何一權，而洪秀柱在黨內也是個弱勢主席，自然無力推動兩岸政治協議。

十年後習主席對鄭主席信心更堅強。鄭麗文當選後迅速致賀，選上之後半年間在黨內領導能力備受質疑，習近平適時伸出援手、親自背書，讓她成為十年來首位與中國領導人會晤的台灣政黨領袖。

有對岸習主席加持，鄭主席底氣倍增，除了在台灣政壇說話更大聲。鄭習會回台北後一個多月間，她火力四射，膽敢跟前主席馬英九嗆聲，要「馬英九的家人趕快把他帶回家！」並回擊老前輩趙少康：「藍營內部相信趙少康發言的人非常少。」她甚至還說：「國民黨過去十年百廢待舉，前面的人都把國民黨敗光光。」等於是把幾位前任主席，朱立倫、吳敦義、洪秀柱、江啟臣，都數落一頓。

習近平有意培養鄭麗文為國民黨下任總統候選人

就在鄭麗文赴美訪問前夕，《華爾街日報》（WSJ）報導：「據接近北京方面的人士透露，習近平已在鄭麗文的政治前途上押下籌碼，有意將她培養為國民黨在台灣2028年總統選舉中的旗手，期待一個願意開展政治對話的政府上台，藉此推進中國所謂的和平統一。」

2028鄭麗文選總統？在四月鄭習會之前，這大概只是個天方夜譚；有了習近平加持，是否會讓美夢成真？

鄭麗文赴美在舊金山與僑社餐敘時說，如果沒有「鄭習會」，她只是個陽春國民黨主席，就算來美國訪問，也改變不了任何事，「甚至，大家比我更清楚，我可能根本就無足輕重。」相信習主席在太平洋彼岸聽到鄭主席這番表白一定覺得很窩心。

▼鄭麗文赴美在舊金山與僑社餐敘時說，如果沒有「鄭習會」，她只是個陽春國民黨主席，就算來美國訪問，也改變不了任何事，「甚至，大家比我更清楚，我可能根本就無足輕重」。（圖／國民黨提供）

儘管有習近平背書 國內對鄭麗文信任度並不高

不過，根據《美麗島電子報》五月底公布的最新民調顯示，民眾對鄭麗文的信任度只有23.8%，比四月減少7.7%，此外還有51.7%的受訪者表示不信任。其中，國民黨支持者有64.6%信任鄭麗文、21.6%不信任。這個數據暗示著：鄭麗文是有可能被國民黨支持者授以重任出馬競選總統，但要獲得全民支持還有待努力。

如果鄭麗文有了習近平背書，此番赴美又獲得川普大帝加持，肯定對提升台灣民眾對她的信任度有幫助，也有助於問鼎逐鹿大業，因此這趟美國行格外重要。如果川普也想利用鄭麗文來證明他的對中對台政策正確，那麼她就可能有舞台可以表演了！

不過，在鄭麗文啟程訪美前，美國在台協會（AIT）台北處長谷立言（Raymond Greene）就先把醜話說在前頭，他說鄭麗文此行能提供機會「釋疑」：「我相信會有許多人問到，國民黨領導階層是否正在從根本上改變黨的政治取向。」弦外之音就是：她會接受「拷問」， 是否會帶領國民黨「向中靠攏」。

信心滿滿的鄭麗文 準備接受美國官員的拷問？

此外，鄭麗文帶領國民黨立院黨團杯葛軍購預算，也是她在美國要被政界、智庫逼問的重點。鄭麗文六月三日會和哈佛大學(Harvard U.)教授艾利森（Graham Allison）對談，事前艾利森受訪時說自己最想知道的是，鄭麗文的妥協戰略究竟是著眼於長期維持現狀，還是更傾向於向北京的條件靠攏。這應該是美國政界、智庫最想知道的答案。

鄭習會順利舉行增強了鄭麗文的底氣，也讓她更相信可以到美國搞定川普老大，之前甚至放話會見到川普。信心滿滿的鄭團隊還沒啟程赴美前，就先對外宣告會去拜會哪些政府部門──過去台灣政治領袖出訪，擔心中國打壓讓行程見光死，多刻意低調，很少像鄭麗文這般高調宣揚。即使鄭麗文是習近平欽點的總統參選人，現在離大選還有兩年，鄭麗文訪美受到的待遇不會像過去台灣「赴美趕考」的總統參選人規格那般高。

再加上國民黨內「代際隔閡」，一些馬英九、朱立倫時代熟悉台美關係操作的幕僚並未參與此行規畫，讓鄭麗文訪美行程變數更大。甚至有熟悉華府生態的美國智庫人士預言，鄭麗文到華府官方拜會行程可能只會待在AIT總部被美國官員連番「拷問」。

當然，對台灣最大反對黨主席出訪台灣最重要友邦美國，台灣民眾還是應該給祝福，畢竟一個穩定而且平衡的美中台關係，對台灣所期盼是福祉─只盼望鄭麗文心中有台灣，不是只有習近平的意旨。

▼鄭習會順利舉行增強了鄭麗文的底氣，也讓她更相信可以到美國搞定川普老大，之前甚至放話會見到川普。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

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