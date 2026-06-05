中東戰火燒到大陸？　油價飆漲引爆輸入性通膨

▲2026年2月底，美國與以色列對伊朗發動攻擊，中東局勢驟然升溫。（圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2026年2月底，美國與以色列對伊朗發動攻擊，中東局勢驟然升溫。伊朗隨即採取報復措施，封鎖了全球能源貿易的咽喉要道—荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），並對周邊國家的石油精煉設施發動攻擊。這一連串衝突導致國際原油與液化天然氣價格急遽攀升。作為全球最大的能源進口國之一，中國大陸是否會因此陷入通貨膨脹的壓力？本文將從能源結構、物價傳導機制、內需疲弱與政策應對等角度，分析這場地緣政治風暴對大陸物價的真正影響。

能源進口依賴 輸入性壓力的根源

國際油價劇烈波動，對高度依賴進口的國家往往形成顯著的輸入性通膨壓力。就中國大陸而言，其能源結構存在明顯的斷層。雖然整體能源自給率約達八成，但如果分項觀察，情況大不相同。

大陸的能源消費中，煤炭占據約五成，且自給率近乎100%。然而在石油方面，大陸的對外依存度極高，自給率僅不到三成；液化天然氣的自給率也僅約六成。換言之，占據經濟運轉命脈的液態能源，大多需要從國際市場進口。

2026年2月底中東衝突爆發後，中東產杜拜原油的現貨價格到6月上旬仍比衝突前高出3至4成。中東地區供應驟減與荷姆茲海峽通行受阻，直接扼住了全球能源供應的咽喉。對於石油高度依賴進口的中國大陸而言，能源成本在源頭端已然墊高，這股漲勢正順著供應鏈向下游蔓延。

價格傳導現實 原材料成本上漲已然發生

能源價格的上漲並非停留在期貨市場的數字遊戲，它已切實反映在中國大陸的生產端。從每旬公布的國內素材價格來看，中東局勢動盪以來，液化天然氣、汽油等能源價格上漲極為顯著。同時，聚丙烯、冰醋酸、甲醇等經由原油精煉獲得的石油化學產品，價格也大幅走揚。值得注意的是，由於大陸煤炭自給率極高，受國際行情波動影響較小，國內煤價未見顯著波動。

油價上漲不僅影響煉油與石化業，還帶動了化學、鋼鐵等以石油製品為中間投入的產業成本全面墊高。生產者物價指數已經反映上游原物料漲價的壓力，顯示成本上漲的浪潮已然啟動。然而，這股漲勢能否順利傳導至終端消費市場，關鍵在於需求面。

內需環境制約 消費市場無力支撐全面漲價

中國大陸的就業與所得環境並不樂觀，消費者對價格上漲的耐受度極為有限。官方統計的城鎮調查失業率雖在5%出頭，未見戲劇性惡化，但16至24歲青年失業率長期處於15%以上的高位。此外，外送員等零工經濟從業者已達2億人，顯示大量勞動力被迫從事低薪且不穩定的工作。

在所得方面，中國人民銀行的調查顯示，約7成民眾認為收入沒有變化，2成認為收入減少，超過6成的受訪者傾向將更多收入用於儲蓄而非消費。這種保守的心態源於對未來就業與收入的不確定感。

在這樣的背景下，即使企業面臨成本壓力，也不敢輕易調漲售價，深怕在激烈的市場競爭中丟失市占。產業界所稱的「內捲」現象依然嚴峻，企業寧可犧牲利潤也要保住市場。

▼能源價格的上漲並非停留在期貨市場的數字遊戲，它已切實反映在中國大陸的生產端。（圖／達志影像／美聯社）

政策緩衝效應 人為干預抑制通膨擴散

除了市場需求疲弱外，中國大陸政府的物價穩定政策也扮演了重要的緩衝角色。大陸對汽油、柴油等石油製品價格實施管控，原則上每10個工作日參考國際原油價格調整一次，但自2026年3月下旬起，當局已多次採取措施，以減輕國際價格波動的衝擊程度。這種人為的價格調控，雖未能完全阻隔國際漲勢，但確實延緩了能源成本向終端消費者的全面轉嫁。

此外，大陸當局也透過國有企業的成本吸收以及稅收減免等方式，協助企業降低營運負擔。這些政策在一定程度上抑制了輸入性通膨的全面擴散。然而，行政干預終究有其極限，若國際能源價格持續居高不下，企業部門的壓力仍將不斷累積。

長期風險評估 若衝突持續恐壓垮企業與經濟

目前大陸經濟呈現生產端成本上升與消費端需求萎縮並存的矛盾局面。數據顯示，製造業整體的營業收入淨利率已從2021年的7.07%連續下滑至2025年的5.31%。分行業來看，化學產業從9.84%降至4.17%，鋼鐵業從4.72%降至1.42%，降幅尤其顯著。這些行業對石油製品原料的依賴度高，且競爭環境嚴峻，價格轉嫁困難，在資源高漲的局面下收益受創最深。

如果中東亂局遲遲無法平息，能源價格長時間維持在高檔，企業在無法漲價的情況下，最終將被迫採取成本削減甚至減產的手段。這將具體表現為薪資凍結、雇用調整以及設備投資的縮減。企業收益的下滑將反過來打擊就業與所得環境，進而導致內需進一步惡化，使大陸經濟面臨更嚴重的景氣下行風險。屆時，大陸面對的可能不是通膨失控的危機，而是企業獲利崩潰、內需全面熄火的長期停滯局面。

結語

綜合研判，中東局勢動盪對中國大陸物價的影響路徑清晰可辨。短期內，由於內需疲弱與政府價格管控，上游原物料的漲價不易全面轉嫁為消費端的全面通膨，持續性通膨發生的可能性較低。

然而，真正的風險在於中東衝突的長期化。如果能源價格的漲勢長期無法消退，當前已經承受巨大壓力的企業部門將難以負荷。當企業為求生存而大舉削減成本、緊縮開支時，最終仍會以失業率攀升與消費進一步萎縮的形式反噬經濟。

對此，大陸官方必須在穩定物價與扶持企業之間作出更精準的政策權衡。除了抑制石油製品公定價格外，更應透過法人稅減免等方式降低企業成本負擔，並透過改善就業與所得環境來支撐家計購買力，以避免內需崩跌與長期停滯的風險成真。

▼中東局勢動盪對中國大陸物價的影響路徑清晰可辨。短期內，由於內需疲弱與政府價格管控，上游原物料的漲價不易全面轉嫁為消費端的全面通膨，持續性通膨發生的可能性較低。然而，真正的風險在於中東衝突的長期化。（圖／路透）

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