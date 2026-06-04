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駁邱義仁　國家安全不是選舉提款機

我們想讓你知道…國家安全不是選舉提款機。它應該是朝野共同守護的公共財，而不是任何政黨用來動員支持者的政治工具。這是邱義仁這篇訪問從頭到尾沒有面對的問題，也是台灣當前最需要被正視的政治現實。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲前國安會秘書長、民進黨智庫新境界文教基金會副董事長邱義仁，日前接受中央社專訪，為賴清德政府的兩岸路線與全社會防衛韌性政策進行系統性辯護。（圖／記者林敬旻攝）

●吳子嘉／美麗島電子報董事長

前國安會秘書長、民進黨智庫新境界文教基金會副董事長邱義仁，日前接受中央社專訪，為賴清德政府的兩岸路線與全社會防衛韌性政策進行系統性辯護。他引用共諜案數據，強調中國滲透日益嚴峻，主張台灣必須軍民齊心、整合全社會力量，方能對抗強敵。他同時駁斥「韌性台獨」標籤，強調賴清德延續蔡英文路線，維持現狀。

論述聽來正當，語氣沉穩克制。

但讀完這篇訪問，有三個問題無法迴避：執政黨的實際行為是否與這套論述一致？全社會韌性的政治前提是否正在被侵蝕？民進黨高掛的台獨黨綱與現實之間的落差，又該如何誠實面對？

國家安全不能變成選舉工具

邱義仁引用的數據是真實的。2024年共諜案起訴64人，是2021年三倍，中國滲透確實嚴峻。沒有人否認這個威脅的存在。

但真實的威脅被用作政治動員的燃料，本身就是對國家安全最深刻的消費。

民進黨部分政治論述經常形成一種印象：中國威脅是真實的、民進黨是主要抵抗力量，而反對黨則被質疑在關鍵議題上過度配合北京立場。長期下來，國安議題容易被轉化為政黨對立的工具，把台灣社會切割成「愛台」與「賣台」兩個陣營。這種操作對社會凝聚力的傷害，不亞於任何外部滲透。

每當國家安全淪為政黨競爭的語言，它的公共公信力就損耗一分。等到真正需要全民凝聚面對危機的時刻，執政者還能動員多少社會信任？這是邱義仁的訪問沒有觸及、卻是台灣最需要認真思考的問題。

全社會韌性的前提是政治信任

邱義仁說得清楚：「若把軍與民、公部門與私部門切割開來，台灣整體防衛就無法做好。」這句話邏輯無懈可擊。

但社會韌性的基礎不是委員會的名稱，不是政務委員的頭銜，而是政治互信與社會凝聚。這個基礎正在被系統性地消耗，而消耗的力量部分來自執政黨自身。

具體的跡象並不難找。過去兩年，國防預算審查在立法院陷入朝野對立僵局，重大國安法案的跨黨派協商空間持續縮小，行政與立法之間的衝突已從政策辯論演變為全面性的政治對抗。這些不是抽象的政治氛圍問題，而是實際影響國家治理效能的結構性障礙。

在這個背景下，作為執政黨，民進黨有責任節制政治對立、維護朝野協商的基本空間。然而事實是，執政黨不僅未積極扮演這個角色，在大規模罷免行動中更實際上提供政治支持，進一步加劇社會撕裂。罷免行動最終失敗，但它留下的是更稀薄的朝野互信、更難修復的政治張力，以及一個比起步之前更難凝聚的社會。

邱義仁說切割會讓防衛無法做好。但他對執政黨自己製造的政治切割，選擇完全沉默。這個沉默，是整篇訪問最誠實的部分。

執政黨是否正在消耗這種信任

賴清德執政兩年，可以問一個簡單的問題：能夠真正跨越朝野對立、獲得廣泛政治共識並持續推動的重大政策，有多少？

答案相當有限。

執政的本質是在有限資源下做出艱難的治理選擇。選舉的本質是動員支持者打敗對手。當一個政府把整個執政期間當作永久選舉狀態來操作，治理能力就會被動員邏輯持續侵蝕。

邱義仁說：「若不處理這些問題，國家搞不好就完蛋了。」這句話如果是真的，那麼此刻最不應該做的，正是用選舉邏輯消耗國家能量、用污名化手段壓制政治異見、讓朝野協商空間持續萎縮。

台獨黨綱與現實政策的矛盾

邱義仁花了大量篇幅說明賴清德不推台獨，延續蔡英文路線，維持現狀。這個說法本身或許不假。

但有一個事實，邱義仁無法解釋：民進黨黨綱至今明載台獨主張，從未撤銷，從未凍結。

民進黨的官方說法是：《台灣前途決議文》才是實際路線，黨綱具有歷史象徵意義，兩者並不矛盾。

這個說法或許在黨內有其邏輯。但它製造了一個更根本的問題：既然《台灣前途決議文》才是實際路線，為什麼民進黨至今不願正式凍結台獨黨綱？象徵與現實之間的這道落差，本身就是政治誠信問題。

現實已經說得很清楚。美國從未承諾為台灣法理獨立提供軍事保障，這是幾十年來從未改變的事實。無論任何一屆美國政府的具體表述如何，美國的一個中國政策從未改變，台獨的國際支撐空間在現實層面實質上是零。

在這個現實下，民進黨繼續高掛台獨黨綱，究竟在向選民承諾什麼？一張在現實上無法兌現、在政策上已被自己的決議文取代、卻仍然不肯正式處理的黨綱，其存在的主要功能，是對特定選民的政治動員。這不只是政治不誠實的問題，更是在系統性地誤導台灣人民對自身安全處境的判斷。

台灣人民值得執政者誠實告訴他們：台獨的國際條件不存在，台灣的安全必須建立在務實的戰略基礎上，而不是一張永遠無法兌現的政治支票。

誠實面對現實才是真正的韌性

邱義仁的訪問，迴避了三個核心問題：執政黨的政治行為是否正在侵蝕它所宣稱要建立的社會韌性？朝野對立已經實際影響國安治理效能的事實該如何面對？台獨黨綱與現實政策之間的落差，何時才能誠實處理？

這三個問題不是技術性的政策細節，而是執政者言行一致性的根本考驗。

台灣當然需要韌性。但韌性的前提不是更高分貝的動員，而是更高程度的政治誠信。當國家安全被反覆轉化為選舉語言，當社會信任被消耗於永無止境的政治對抗，再完整的韌性架構都將失去根基。

國家安全不是選舉提款機。它應該是朝野共同守護的公共財，而不是任何政黨用來動員支持者的政治工具。這是邱義仁這篇訪問從頭到尾沒有面對的問題，也是台灣當前最需要被正視的政治現實。

▼台灣當然需要韌性。但韌性的前提不是更高分貝的動員，而是更高程度的政治誠信。當國家安全被反覆轉化為選舉語言，當社會信任被消耗於永無止境的政治對抗，再完整的韌性架構都將失去根基。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

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