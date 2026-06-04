對台政策不變　盧比歐揭露川普的戰略目標

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

●洪浦釗／大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

美國國務卿盧比歐日前在參議院外交委員會聽證會上重申，美國對台政策沒有改變。這句話出現在川習會後，直接定調了美中互動的現實邊界。中國希望藉由川習會降低美國對台支持力度，甚至動搖美國的對台立場，但從目前公開訊號來看，美國並未接受這套邏輯。問題是，川普明明是交易型領導人，為何在台灣議題上始終沒有鬆動？

川普以行動劃出不能讓的地緣利益

川普從來不是傳統型外交領導人。從第一任到第二任，關稅、能源、盟友軍費分攤與供應鏈重組，幾乎都圍繞著利益計算展開。因此每逢美中高峰會，台灣是否可能成為談判籌碼，總會引發外界討論。

但交易型外交並不代表所有東西都能交換。川普重返白宮後，美國向多國發動新一輪關稅戰，高調介入格陵蘭議題，又在委內瑞拉與伊朗問題上採取強硬行動。格陵蘭牽動北極航道與稀土資源，委內瑞拉關係西半球能源布局，伊朗則影響中東能源供應與重要海上通道。當美國認定某個區域涉及自身長期利益時，投入政治資本甚至承擔衝突風險，向來不是例外。

美國不允許台灣出現安全真空

台灣位於第一島鏈核心位置，連結台海、東海與南海，也是印太安全架構的重要節點。全球最先進半導體產能集中於台灣，日本與菲律賓等區域盟友的安全環境也與台海局勢緊密相連。近年中國海空力量持續向外擴張，台海、東海與南海的安全議題早已相互連動。

美國在印太投入大量外交與軍事資源。從美日同盟、美菲合作到美英澳三方安全夥伴關係，整個架構都建立在維持區域力量平衡的基礎上。若台海局勢出現重大變化，美國在第一島鏈的部署將受到直接衝擊，連帶影響整體印太布局。

如果美國願意為格陵蘭投入政治資本，願意在委內瑞拉與伊朗議題上承擔風險，那麼位於第一島鏈核心位置的台灣，自然不可能被輕易放棄。

涉及全球戰略布局 美國不會輕易轉向

川習會結束後，美國並未釋出任何準備調整對台政策的訊號。盧比歐公開重申政策不變，對台軍售案仍依既定程序審查，美國國防與外交體系也持續維持既有立場。若美國真有意調整對台政策，這些訊號不會同時出現。

這也反映出一個現實。川普或許擅長交易，也樂於透過談判爭取更有利的條件，但交易本身仍有邊界。關稅可以調整，經貿條件可以重新協商，盟友責任可以重新分配；涉及美國長期戰略布局的核心利益，則很難因為一次峰會或外交施壓而出現根本改變。

美國的戰略判斷沒有變 對台政策自然不變

從格陵蘭到委內瑞拉，從伊朗到印太地區，美國近年的重大動作看似分散，背後卻有一致的戰略邏輯。美國持續確認哪些地區與議題攸關自身長期利益，並透過外交、經濟與軍事工具維持影響力。

川習會當然可以討論很多議題，中國也不會放棄爭取對自己有利的安排。但盧比歐那句「美國對台政策沒有改變」，其實已經透露美國的判斷。至少在目前的戰略盤算裡，台灣仍是第一島鏈的重要節點，也是印太安全架構不可忽視的一環。

只要這項判斷沒有改變，美國對台政策就不會出現根本性的轉向。這也是川習會後，盧比歐公開重申「對台政策不變」的原因。

▼川習會當然可以討論很多議題，中國也不會放棄爭取對自己有利的安排。但盧比歐那句「美國對台政策沒有改變」，其實已經透露美國的判斷。至少在目前的戰略盤算裡，台灣仍是第一島鏈的重要節點，也是印太安全架構不可忽視的一環。（圖／達志影像／美聯社）

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