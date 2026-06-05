「四貸同堂」與新青安的債務風險隱憂

▲近期市場出現所謂的「四貸同堂」現象。即部分投資人除了原有房貸，進一步透過房屋增貸取得資金，再搭配信用貸款、車貸、信用卡分期及股票融資投入股市，進行多重槓桿操作，股市槓桿規模在短短兩年間大幅攀升。（圖／記者林敬旻攝）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

近年來，台灣股市在AI浪潮、科技產業榮景及全球資金寬鬆等因素帶動下屢創新高，投資氣氛異常熱絡，甚至成為全民運動。當指數與熱門股股價持續攀升，不少投資人逐漸產生「只要進場就能賺錢」的錯覺。尤其在社群媒體、網路論壇與投資達人頻繁渲染獲利故事的催化下，更激發了「錯失恐懼症（Fear of Missing Out, FOMO）」的盲從心理。

在「睏飽數錢」的財富效應下，許多過去未曾接觸股市的小白紛紛大膽投入，甚至透過融資槓桿，期盼藉此快速累積資產，夢想一夕致富。無獨有偶，首次新青安房貸的寬限期也剛好陸續屆滿，還款壓力開始浮現。

令人憂心的是，一旦市場反轉向下，融資斷頭潮與房貸無力償債的斷供危機將同步爆發，若不加以事先防控，恐怕會引爆一場金融風暴。

「四貸同堂」風險浮現 高槓桿投資隱憂增

值得關注的是，近期市場出現所謂的「四貸同堂」現象。即部分投資人除了原有房貸，進一步透過房屋增貸取得資金，再搭配信用貸款、車貸、信用卡分期及股票融資投入股市，進行多重槓桿操作，股市槓桿規模在短短兩年間大幅攀升。

據金管會統計，截至今年5月底，整體證券商融通餘額（包括券商信用交易融資總金額、證券業務借貸款項與不限用途借貸等三項業務）已高達1兆2,546億元，較去年同期激增6,403億元；其中，信用交易融資金額在6月3日亦達5,683億元。這顯示槓桿投資已成為不少投資人擴大獲利的工具。

然而，槓桿是一把雙面刃，在股市上漲時能放大收益，行情反轉時也將同步放大損失。當市場發生急跌，投資人若無足夠資金補繳保證金，便可能遭到券商強制平倉，面臨俗稱的「斷頭」風險。尤其在房貸、信貸與融資交互重疊之下，股市虧損極可能波及家庭財務的穩定，導致債務雪球愈滾愈大，全體市場參與者不可不慎。

持平而論，目前市場最大的風險在於投資人誤以為股市將漲不停，而忽略「漲多就是最大的利空」的慣性。事實上，台股近年漲勢很大程度受惠於AI產業題材與全球科技投資熱潮。若未來美國經濟成長放緩、通膨再度升溫導致利率維持高檔(升息)。倘債券殖利率上升或國際科技巨頭縮減AI資本支出，企業獲利成長可能不如預期，高估值(高本益比)股票將面臨修正壓力。當市場出現連續性下跌，高槓桿投資人將首當其衝。

有道是，「以史為鏡，可以知興替」。過去國際金融市場已多次證明，市場崩跌往往不是由基本面惡化開始，而是從過度槓桿引發的連鎖去化效應開始。因此，當全民瘋股市之際，更應警惕金融風險正在悄悄累積。

新青安進入還本期 房貸負擔壓力山大

除了股市槓桿風險之外，房貸市場也面臨新的挑戰。政府於2023年推出新青安貸款政策，以高成數貸款、最長40年期及寬限期等優惠條件協助青年購屋，成功帶動房市交易熱度。截至2026年初，新青安累計撥貸金額已超過1.18兆元，受惠戶數超過15萬戶。

然而，隨著首批貸款戶的寬限期陸續屆滿，真正的還款壓力才正要開始浮現。許多年輕人當初是在低月付金的情況下購屋，但當寬限期結束後，每月房貸支出可能增加一倍以上，家庭財務負擔將明顯加重。雖然近來房價漲勢略有趨緩，但房價與所得之間的落差依然驚人。

最新統計顯示，2026年4月的全國房貸負擔率約40.75%，房價所得比為9.32倍；台北市房貸負擔率高達63.92%，房價所得比達14.62倍，新北市房價所得比亦達12.47倍。

換言之，一般家庭必須將相當比例收入投入房貸支出，才能完成購屋夢想。當前房貸負擔率雖較前期略有下降，但主要原因在於所得成長及房市交易降溫，並非房價已回到合理水準。對年輕家庭而言，若收入成長不如預期，或未來利率進一步上升，仍可能陷入「買得起卻養不起」的困境。

家庭負債亦創新高 債務循環衝擊經濟

更值得憂心的是，台灣家庭負債規模已持續創高。根據中央銀行金融穩定報告，台灣家庭負債總額已達23.7兆元，占GDP約93%，不僅高於日本，也接近亞洲高負債國家的水準。截至今年4月，包括購屋貸款、修繕貸款、汽車貸款、信用貸款及信用卡循環餘額等各類家庭債務總額已超過13.7兆元。超過六成以上家庭借款與房地產有關，顯示高房價仍是推升家庭負債的最主要因素。

當家庭收入愈來愈多被用於償還貸款時，消費能力將受到壓縮，進而影響內需市場及經濟成長動能。家庭負債過高所造成的影響，不僅是個人財務問題，更可能成為總體經濟及社會風險。

首先，家庭債務增加將降低消費意願，使民間消費成長受限。

其次，年輕世代背負沉重房貸，可能延後結婚、生育及人生規劃，進一步加劇少子化問題。

再者，當股市與房市同時建立在高槓桿基礎之上，若景氣反轉或資產價格下跌，家庭資產負債表將受到衝擊，金融機構也可能面臨授信風險升高。

過去美國次貸風暴及亞洲金融危機都顯示，當資產泡沫與高負債結合時，其後果往往超出市場預期。因此，台灣目前的高負債現象不容掉以輕心。

政府宜採預防措施 調融資政策防風險

筆者以為，面對股市與房市雙重槓桿風險，政府應及早採取預防措施，防患未然。

首先，主管機關應持續強化證券市場風控管理，適度調整融資成數與槓桿規範，避免投資人過度借貸炒股。

其次，「新青安2.0」方向大致已定，未來不僅排富，還會新增80條款，也就是房貸年限加年齡不能超過80。除此，還應從單純補貼利率轉向提高還款能力審查，避免形成鼓勵過度負債的誘因。

第三，政府應積極增加社會住宅與可負擔住宅供給，從供需面改善高房價問題，而非過度依賴貸款補貼。

最後，應加強全民金融教育，提升民眾對槓桿風險、資產配置及債務管理的認識，避免因短期市場熱潮而做出超過能力範圍的財務決策。

綜合而言，台灣經濟近年表現亮眼，股市與房市榮景也為許多家庭創造財富。然而，繁榮背後若建立在過度借貸與高槓桿基礎之上，終將埋下風險種子。從「四貸同堂」炒股到新青安進入還本期，再到家庭負債屢創新高，這些現象都提醒社會必須正視債務累積風險的警訊。

▼繁榮背後若建立在過度借貸與高槓桿基礎之上，終將埋下風險種子。從「四貸同堂」炒股到新青安進入還本期，再到家庭負債屢創新高，這些現象都提醒社會必須正視債務累積風險的警訊。（圖／資料照）

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