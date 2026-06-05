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鄭麗文真正的問題不是想選2028　而是把國民黨帶進她的2028

我們想讓你知道…國民黨現在最需要的，不是一位急著證明自己可以選總統的黨主席，而是一位能讓全黨相信制度、讓社會看見治理能力、讓台灣人民重新願意託付的黨主席。

▲國民黨主席鄭麗文首場僑宴致詞狂講40幾分鐘。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席鄭麗文首場僑宴致詞狂講40幾分鐘。（圖／國民黨提供）

●何啟聖／資深媒體人

中國國民黨主席鄭麗文在美僑宴上的一席「備戰2028」，引起媒體一番炒作，有許多評論就在討論，鄭麗文若想代表國民黨參選2028，必須如何跨過盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安，甚至朱立倫。這些分析就僅是熱鬧，一切都言之過早，仍停留在人事爭逐的角度。

政治人物有企圖心，不是問題。國民黨未來由誰出戰2028，也終究要靠時間、局勢、民調、地方選舉與制度安排慢慢決定。在多方競逐的恐怖平衡下，黨內最後未必能再容許黑箱操作；當然，國民黨也不是沒有前例，上一次朱立倫主導徵召侯友宜，至今仍讓不少人認為程序不夠透明，甚至有私相授受之感。這個陰影值得警惕，但它不是我此刻最在乎的問題。

我真正關心的是　鄭麗文現在如何領導中國國民黨

黨主席不是總統夢的前哨站。黨主席的職責，是整合路線、建立制度、準備選戰、恢復社會信任，並讓所有可能代表國民黨參選的人，都願意相信一套公平競爭的規則。她可以有2028的想像，但不能讓每一次訪美、登陸、黨內衝突、議題表態，都被看成她個人總統布局的一部分。

鄭麗文以六萬五千多票當選黨主席，形式上取得合法性；但若放在三十三萬多名具投票資格黨員中計算，她的得票只占約一成九，連兩成都不到。這不是否定她的當選，而是提醒她：這樣的授權厚度，不足以支撐一位黨主席用個人意志壓服全黨。她需要靠制度建立權威，而不是靠聲量、衝突或外部認證來放大自己。

偏偏她上任後呈現出來的，正是一種急於證明自己有分量的焦慮。

馬英九基金會風波，原本可以是基金會治理、財務紀律與馬英九個人法律權益的問題。它可以是基金會的事，可以是馬家的事，也可以交由司法釐清，未必需要變成國民黨中央的事。可是鄭麗文一介入，界線就被打亂。她一方面承認自己不是基金會的人，另一方面又以黨主席身分強力表態；本來可以止於基金會內部與司法程序的爭議，硬是被搬進國民黨。

更諷刺的是，不該由黨中央承擔的爭議，她急著介入；真正需要黨中央整合的軍購特別預算，她卻整合不了。

軍購特別預算爭議中，黨中央、立法院黨團與立法院長韓國瑜所處的位置，本來就不完全相同。此時黨主席最該做的，是整合立場，讓國民黨既能監督民進黨，又不至於在國安議題上失去社會說服力。然而副主席季麟連卻在中常會談到，若韓國瑜「賣黨求榮」，就建請開除黨籍。這種話若只是個人失言，黨中央理應明確處理；若不是個人失言，更讓人懷疑黨中央內部究竟瀰漫著什麼樣的政治氣氛。

鄭麗文事後向韓國瑜「負荊請罪」，韓國瑜也大度表示翻篇。但政治上的傷痕，不會因一句翻篇就消失。季麟連沒有受到明確處分，黨中央給人的印象不是紀律，而是失控後的補破網。即使不能輕率斷言背後有人指使，時間序列與處分落差，已足以讓韓國瑜系統與不少藍營支持者心中留下複雜陰影。

這就是「令不出黨中央」的真正意思。不是一句政治嘲諷，而是一種組織現實：她想介入的事，未必該由黨中央介入；她應該整合的事，卻未必整合得了。

真正該回答的是　國民黨憑什麼重新取得人民信任

也因此，鄭麗文在舊金山僑宴上的談話，才會格外刺耳。她說，如果沒有「鄭習會」，她只是一個「陽春的國民黨主席」，沒有公職身分，國民黨又是在野黨，即使到美國訪問，也可能根本無足輕重。

這句話若單獨看，或許還可被說成自謙；但放進《華爾街日報》的報導脈絡，就很難輕輕帶過。外媒已把鄭麗文、鄭習會、訪美與2028放在同一條政治線上觀察，甚至引述接近北京人士的說法，指出習近平對她的政治前途有所期待，視她為可能代表國民黨出戰2028的人選。換言之，國際媒體已經在問：北京是不是正在押注鄭麗文？

在這樣的背景下，鄭麗文卻自己說，沒有鄭習會，她可能無足輕重。這等於替外媒敘事補上最刺眼的註腳。外媒說北京看好她；她自己說，沒有北京領導人的會見，她到美國就沒有分量。兩者一接，政治意義非常直白：鄭麗文不是在證明國民黨有能力同時面對北京與華府，而是讓外界看見，她的政治重量似乎必須先經過北京認證，才有資格拿到華府面前展示。

這才最傷國民黨。

國民黨主席可以見習近平，但不能讓人覺得她是被習近平抬上2028的舞台；可以訪美，但不能讓人覺得她是帶著北京認可的身分去華府敲門；可以談和平，但不能把和平路線變成個人總統夢的包裝紙。尤其當外媒已經把她描述為北京看好的2028人選，她更應該謹慎切割這種政治想像，強調自己代表的是中華民國的在野第一大黨，而不是任何外部權力期待中的候選人。

可是她沒有。

她反而親口說出最危險的一句話：沒有鄭習會，她就無足輕重。這暴露的不是謙卑，而是主體性的錯置。國民黨的分量，難道不是來自中華民國憲政？不是來自國會席次、地方執政、百年政黨的歷史責任，以及對台灣人民的說服能力？如果這些都不夠，最後還要靠習近平的一場會見來證明自己不是「陽春」，那麼國民黨到底還剩下多少主體性？

鄭麗文真正的問題，不是她想選2028，而是她正在讓國民黨看起來像是她個人2028工程的一部分。當黨務決策、兩岸路線、訪美行程、黨內衝突，都被放進同一個個人政治想像中，黨中央就會失去公信力，黨團會失去協調感，中間選民也會懷疑國民黨究竟是在重建執政能力，還是在替某一位主席鋪總統路。

國民黨現在最需要的，不是一位急著證明自己可以選總統的黨主席，而是一位能讓全黨相信制度、讓社會看見治理能力、讓台灣人民重新願意託付的黨主席。若鄭麗文做得到，即使未來參選，也會被視為水到渠成；若做不到，即使她搶到門票，國民黨也只會帶著裂痕走進2028。

真正該回答的問題，從來不是鄭麗文憑什麼選總統，而是國民黨憑什麼重新取得人民信任。

如果鄭麗文分不清這兩件事，2028還沒到，國民黨就已經被她帶進一場只屬於她自己的2028。

▼真正該回答的問題，從來不是鄭麗文憑什麼選總統，而是國民黨憑什麼重新取得人民信任。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼。（圖／記者徐文彬攝）

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