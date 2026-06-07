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夏季電價之爭的真問題「不是缺電」　而是誰在製造「缺電想像」

我們想讓你知道…當社會長期以「缺電」理解一切，就會忽略電網瓶頸、區域失衡與制度治理。最終留下的，不是更精準的理解，而是更高的情緒與更低的判斷能力。真正昂貴的，不是電價，而是錯誤理解電力系統的代價。

▲。（圖／記者劉亮亨攝）

▲夏季電價一上路，「電價上漲＝缺電危機」的敘事再次浮現。但這種線性推論忽略了更關鍵的系統性問題：台灣能源問題從來不在「有沒有電」，而在電力是否能被穩定送達、有效調度，以及是否被合理使用。（圖／記者劉亮亨攝）

●林仁斌／台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授

夏季電價一上路，「電價上漲＝缺電危機」的敘事再次浮現。但這種線性推論忽略了更關鍵的系統性問題：台灣能源問題從來不在「有沒有電」，而在電力是否能被穩定送達、有效調度，以及是否被合理使用。換言之，真正的核心不是供電量，而是電力治理能力。

當社會長期以「缺電」理解一切　就會忽略電網瓶頸、區域失衡與制度治理

夏季電價常被誤讀為供電吃緊的訊號，但它本質上是一種「行為調節機制」，而不是缺電警報。台灣夏季用電高度集中，空調負載占住宅用電三成以上，午後尖峰明顯。因此電價設計的目的，是透過價格訊號削減尖峰負載，而非反映供電失衡。把電價等同缺電證據，就像把「塞車費」誤解為「道路崩潰」。電價的本質，是負載管理工具，而不是供電健康指標。

台灣電力系統長期存在結構性失衡：發電集中於中南部，用電集中於北部。表面上，台灣裝置容量約77 GW、尖峰負載約40 GW，看似仍有餘裕。但真正問題不在總量，而在電網。北部長期面臨變電站難建、輸電線受阻、都市電網容量不足等限制，使得電力「存在，卻無法抵達需求地區」。這背後不是單純工程問題，而是基礎建設與地方治理交錯形成的結構性瓶頸。能源瓶頸，已經從發電能力，轉為電網與空間政治問題。

AI與資料中心帶來的，不只是用電增加，而是電力品質要求全面升級：必須不中斷、不能波動，且碳排來源需可追溯。這也是為什麼全球科技企業積極導入RE100與碳管理機制，將能源結構納入供應鏈治理。

對AI產業而言，關鍵不只是「有沒有電」，而是：電從哪裡來？是否穩定？是否可控？是否可信？電力品質，本身就是產業競爭力的一部分。

當前公共討論經常被簡化為：缺電 vs 不缺電、核能 vs 綠能。但現實是多層次系統同時運作：發電結構轉型、產業用電成長、氣候風險加劇交錯疊加。能源問題早已不是選邊，而是系統是否能承載變動。當討論被壓縮為二選一，問題本身就已經被誤解。

能源系統由三層構成：發電、電網與用電端。過去十年，公共爭論幾乎集中在發電端，但真正瓶頸早已轉移。北部問題不在發電不足，而在電網建設受限，包括變電設施不足、電網擴建困難，以及都市土地使用的政治阻力。結果是電力存在，但無法進入需求中心。電力瓶頸，已從工程問題轉為空間與治理問題。

夏季電價之爭之所以反覆，不是因為供電惡化，而是公共討論仍習慣用政治語言理解技術系統。但電力從來不是立場問題，而是結構問題。當社會長期以「缺電」理解一切，就會忽略電網瓶頸、區域失衡與制度治理。最終留下的，不是更精準的理解，而是更高的情緒與更低的判斷能力。真正昂貴的，不是電價，而是錯誤理解電力系統的代價。

▼台灣電力系統長期存在結構性失衡：發電集中於中南部，用電集中於北部。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼。（圖／記者劉亮亨攝）

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