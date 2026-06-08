驚！台日詐騙年損四千億　國民淪為待宰羔羊

▲日臺兩地犯罪模式幾乎如出一轍：社群廣告誘導、名人偽冒背書、LINE群組封閉經營、假APP收割資金，已形成高度標準化的詐騙工業鏈。（圖／示意圖／路透社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

從東京到臺北，詐騙集團正以史無前例的速度吞噬民眾的血汗積蓄。日本警察廳公布2025年最終統計數據顯示，特殊詐欺及社群媒體（SNS）型投資、戀愛詐欺造成的總被害金額達3,257.4億日圓，較前一年暴增63.6%，認知件數4萬3,000件，成長37.5%。在臺灣，2025年全年詐騙財損金額高達893.26億元新臺幣，受理件數16.2萬件。兩地損失換算新臺幣，年合計損失逼近四千億元。

這不僅是統計數字，更代表數萬個家庭陷入財務絕望。當詐騙已從街頭犯罪演變為跨境、高科技的產業鏈，兩地的防制策略正面臨嚴峻考驗。本文以日本2025年官方報告為主軸，結合臺灣現狀，分析兩地共同面臨的結構性挑戰。

兩地齊創最惡紀錄 詐騙已成國安層級威脅

日本2025年詐騙情勢極其嚴峻。特殊詐欺認知件數2萬7,832件，較前年成長32.3%，被害金額1,423.1億日圓，幾乎翻倍成長98.0%，雙雙創下歷史最惡紀錄。

更令人憂心的是，SNS型投資、戀愛詐欺件數達1萬5,168件，被害額高達1,834.3億日圓，已超越傳統特殊詐欺總額，顯示詐欺主力正從「電話接觸」快速轉向「網路接觸」。

臺灣情況同樣不容樂觀。2025年全年詐騙財損893.26億元，雖較2024年高峰有所回落，仍處於歷史高點。假投資詐騙造成財損763.66億元，占整體六成以上；假交友騙投資達171.97億元，假檢警詐騙超過119億元。

與日本相似，投資型詐騙已成為主要被害類型。推估全國至少有180萬人曾落入詐騙圈套，占成年人口近9%。詐騙已從偶發性犯罪演變為常態性社會風險，其規模足以威脅國家經濟秩序與社會信任。

手法高度同構 偽冒權威與數位誘餌並行

比較兩地手法，驚人同構。日本2025年詐騙增加的主要推手是「假警察詐欺」。此手法冒充警察或檢察官，以「偵查優先調查」名目騙取現金，認知件數達1萬859件，被害金額998.7億日圓，占特殊詐欺被害額七成以上。在臺灣，假冒檢察官或公務員詐騙同樣屢見不鮮，2025年被害金額達119億元，排名各手法第三。

在數位詐騙方面，日本SNS型投資詐欺接觸管道高度集中社群平臺。運用名人圖像與影片製作的橫幅廣告從2025年7月後急遽增加，YouTube平臺增加最顯著，接觸後被誘導至LINE的比率高達九成。臺灣假投資詐騙同樣大量利用社群平臺投放廣告，冒充名人誘騙民眾加入LINE群組，待被害人下載假冒APP投入資金後拒絕出金。

日臺兩地犯罪模式幾乎如出一轍：社群廣告誘導、名人偽冒背書、LINE群組封閉經營、假APP收割資金，已形成高度標準化的詐騙工業鏈。

被害族群的世代擴散 心理操控深化

過去民眾普遍認為詐騙主要鎖定高齡族群，但日本2025年統計顯示情況已改變。在假警察詐欺中，從認知件數看，30代（30至39歲）受害最多，其次為20代；從被害金額看，70代受害額最高，其次為60代。這顯示年輕族群較容易受騙上當（啟動階段），高齡族群每案被騙金額遠高於年輕人（收割階段），兩者皆為鎖定對象。在使用網路工具的世代差異上，20代至50代以攜帶電話為主要接觸管道，60代以上則以固定電話被害居多。

臺灣調查也顯示被害族群多樣化。70歲以上長者曾被詐騙比率最高，達11.7%。同時，碩博士學歷者的被騙比率也高於其他教育程度者，且遭詐後產生重大財損的比例達2.5%，高於整體平均值。

這粉碎了「只有高齡或低教育程度才會被騙」的迷思。詐騙集團運用劇本化話術與情感操縱技術，針對不同族群設計不同騙局。詐騙已從單純的金錢誘惑進化為精心設計的心理戰，傳統防詐教育面臨瓶頸。

金流數位化與資產轉型對查緝構成巨大挑戰

日本2025年統計清楚顯示，詐騙金流正加速脫離傳統模式。在特殊詐欺中，暗號資産送信型的認知件數較前年暴增927.3%，達1,243件，被害額成長479.4%至196.9億日圓。此外，黃金地金成為新興詐騙標的。假警察詐欺中，以金地金形式交付的案件達163件，被害額58.2億日圓，遍布35都道府縣，每案平均被騙金額高達3,572.7萬日圓。

詐騙集團已不再滿足於現金與銀行轉帳，而是轉向加密貨幣與實體貴金屬，這些資產具有更高的匿名性與變現便利性，大幅增加執法機關追溯難度。

臺灣詐騙金流同樣高度數位化。2025年刑事局圈存近百億元虛擬貨幣，顯見加密貨幣已成為詐騙洗錢主要管道。然而，臺灣面臨的最大問題在於金流攔阻效率。儘管破案率長期維持九成以上，實際追回款項有限。資金一旦從被害人帳戶匯出，往往在短時間內完成多次轉移，等制度啟動程序時，資金早已難以追回。國際實務上，多數主要金融體系授權銀行在資金進入人頭帳戶的那一刻即介入攔截，也就是在資金轉移到第二層帳戶之前就攔下。這正是臺灣在制度設計上亟需補強的關鍵環節。

跨國協作與源頭治理的迫切性

詐騙早已超越國界。日本警察廳2025年積極與泰國、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞及南韓等國進行高層協商與聯合打擊，並於2025年12月在東京召開亞洲詐欺對策國際會議，計有14國3機構參加。報告中揭露的海外據點供述令人震驚：據點出入口設有鐵門與高牆、遍布有刺鐵絲網，出入口有持槍警衛，護照與手機被沒收，不從即遭暴力相向甚至火燒。這顯示詐騙已與人口販運、強制勞動等重大犯罪緊密交織。

臺灣方面，2025年12月與日本正式簽署「臺日數位貿易協議」，明定合作打擊線上詐騙。行政院打詐指揮中心也與LINE日本及韓國高層代表會面，建立帳號管理與資料調閱的合作機制，LINE於2025年7月協助下架約7.3萬個涉詐帳號。然而，兩地共同挑戰在於社群平臺的跨國營運特性使單一國家監管力量有限，需要更全面的國際規範才能有效約束。

日本報告還指出，國際電話號碼被濫用於詐騙的比例大幅成長95.4%，預兆電話件數成長71.4%。即使加強宣導，詐騙集團仍在不斷尋找新的突破口。

結語

日本與臺灣站在同一條防詐火線上，面對組織化、科技化、跨境化的犯罪產業。日本2025年數字已敲響警鐘，臺灣近900億的年損同樣令人無法忽視。單純提高刑罰或加強宣導已不足以應對，兩地都需要加快改革。

其一，建立更即時的金流攔截機制，在資金轉移到第二層帳戶之前就攔下，將防線從事後追查前推到交易發生的第一瞬間。

其二，深化與社群平臺、通訊軟體的源頭治理合作，提高詐騙帳號的創設門檻與停權效率。

其三，強化跨國司法協作，瓦解海外詐騙據點的運作能力。

其四，推動分眾化、情境化的識詐教育。只有當防詐體系能夠跟上犯罪集團的進化速度，民眾的血汗才能不再淪為詐騙產業的養分。

▼日本與臺灣站在同一條防詐火線上，面對組織化、科技化、跨境化的犯罪產業。日本2025年數字已敲響警鐘，臺灣近900億的年損同樣令人無法忽視。單純提高刑罰或加強宣導已不足以應對，兩地都需要加快改革。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。