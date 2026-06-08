每人多善心　避免少子化

▲最近中央政府針對少子化推出很多政策，動輒幾百億幾千億元，你我不可能有這麼多的錢，但可以在自己能力範圍幫助一些比較辛苦的孩子與他們的家庭。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

●彭懷真／中華民國幸福家庭促進協會理事長

請先想想以下問題：一、如果你的公司預估有兩千萬現金，你會：1.與銀行商量較佳的利息計畫或2.擴大事業，經營新的專案，聘請新的員工？

二、如果你已經住在自己的房子，現在手頭上有兩千萬，你會：1.再買一戶兩千萬的房子或2.租一個辦公室，成立一家公司或找朋友組織一個協會，聘專任員工？

三、如果你在股票市場的投資獲利已經有兩千萬，你會將所得的利益：1.繼續加碼或2.增聘員工？

四、如果你想吃一頓五千元的飯，你會：1.邀請同年齡的或2.請學生、部屬相聚？

五、如果你想旅遊，總預算一百萬元，你會：1.安排個人的北極或南極之旅或2.與雇用的員工一起到日本看棒球賽？

六、如果你每個禮拜有一個下午沒事，你會：1.去享受三溫暖或2.陪孫子女去逛書店？

七、如果你招募新人，你會：1.一定找年輕人或2.不考慮年齡？

八、如果你還有三十年可以活，你會：1.學打高爾夫球或2.做個小事業？

上述題目都選1，則「少子化」對你不會有什麼衝擊，因為你基本上自己活得好就可以了。如果你多數選2，那麼「少子化」對你的衝擊也不至於太大，因為你樂觀，包容度大，願意與各種人互動，不怎麼重視自己的享樂，希望與人分享。

少子化是危機 但要找到轉機可以從很多小的善行開始

我是個私立學校的退休副教授，每個月領三萬多元的退休金，妻子每個月有一萬多的勞保退休金，在同輩中不算有錢人。但我們總是喜歡分享，買了辦公室並聘用社工永續服務，即使退休了，繼續積極投入金錢（每個月一萬多元）、時間（每周十幾小時）、精力（老婆兩個月來煮了將近一千顆茶葉蛋四處分享也捐贈義賣）、和志同道合的朋友一起行善，推動很多有意義的事情。例如幸福家庭促進協會的脫貧方案，目前正在挹注與教育65個自立家庭；身障者的社區服務計畫，則陪伴上百個家庭。

最近中央政府針對少子化推出很多政策，動輒幾百億幾千億元，你我不可能有這麼多的錢，但可以在自己能力範圍幫助一些比較辛苦的孩子與他們的家庭。例如：

一、出點錢給協助弱勢家庭孩子課後輔導的計畫，讓孩子放學來此先吃一碗咖哩飯或享用大漢堡再上課。

二、若你的英文數學電腦能力不錯，可以義務擔任課後輔導的老師，喜愛某種運動競技，買套體育設備捐給附近的小學並陪學生固定健身。

三、周末可以開車載低收入戶的孩子去科博館、美術館，吃頓西餐然後聽一場音樂會或看場中華職棒。

四、暑假找一個星期到偏鄉，幫助農忙的家庭顧他們的子女。

五、十一月有身障園遊會、兒童權利公約說明會，捐些物資給非營利組織，為參加的志工提供好一點的午餐，買小禮物鼓勵參加的孩子。

六、趁著最近淡江大橋啟用，帶著偏鄉學生坐高鐵換捷運去淡水走走，然後到大巨蛋聽一場演唱會。

以上都是我親自參與過的，善用自己的角色和資源，透過企業的志工社團、各類工會的理監事會、扶輪同濟獅子青商等國際社團、教堂／宮廟、學校的家長會、大學的服務性社團、政府局處的志工隊等平台，用小錢小力量就幫助了許多下一代。

少子化是危機，但要找到轉機，這可以從很多小的善行開始。善行，則從改變思考、做出利人的抉擇開始。

▼少子化是危機，但要找到轉機，這可以從很多小的善行開始。善行，則從改變思考、做出利人的抉擇開始。（圖／記者李毓康攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「啟思平台」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。