中國晶片困局與突圍　從大基金到華為韜定律的半導體神話與現實（上）

▲近年來，半導體晶片已成為大國博弈的核心戰場。在美國及其盟友建立的嚴密技術圍牆下，中國半導體產業經歷了從瘋狂投資到認清現實的洗禮。（圖／路透）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

近年來，半導體晶片已成為大國博弈的核心戰場。在美國及其盟友建立的嚴密技術圍牆下，中國半導體產業經歷了從瘋狂投資到認清現實的洗禮。華為作為這場巨變中的核心焦點，其提出的「韜定律（Tau Scaling Law）」或「邏輯折疊（Logic Folding）」3D 結構技術，被視為中方在缺乏先進光刻機（EUV）困境下的終極突圍戰略。

然而，這場以「系統工程」對抗「物理微縮」的不對稱戰爭，究竟是中國半導體的救贖，還是無法跨越的物理鴻溝？以下從資金黑洞、華為的角色、技術架構的殘酷對比，全面解構全球晶片產業的真實賽局。台灣人完全不用擔心，華為在我們有生之年能夠超越台積電的技術！

中國投入萬億大基金的狂熱 背後的騙局亂象

為了擺脫對西方半導體技術的依賴，中國自2014年起發起了一場人類歷史上規模最大的半導體國家級補貼行動，核心載體即為俗稱「大基金」的國家集成電路產業投資基金。

1. 萬億資金的「造芯」狂潮

大基金第一期（2014年）募集了1387億元人民幣；第二期（2019年）募集了2041億元人民幣；而為了因應美國更嚴厲的封鎖，2024年中正式成立的大基金第三期，註冊資本更一舉達到驚人的3440億元人民幣。

若加計地方政府、國有企業以及民間資本的跟進配套，中國過去十年間投入晶片研發與製造的總資金，保守估計高達數兆元人民幣。

2. 泥沙俱下：駭人聽聞的半導體大詐騙

然而，在「全民造芯」與高額地方政府補貼的誘惑下，缺乏監管的資金迅速引來了無數的投機者，催生出多起名留青史的晶片大騙局：

「武漢弘芯」世紀騙局：這台總投資額號稱高達1280億元人民幣的半導體計畫，曾邀來台積電前共同營運長蔣尚義擔任總經理，並成功騙得一台當時全中國唯一全新的 DUV 光刻機。最終，該項目被證實完全是一場空殼騙局，留下一棟棟未完工的爛尾廠房，那台甚至還沒拆封的光刻機也直接被抵押給銀行。

「濟南泉芯」如出一轍：與武漢弘芯手法極其相似，假借發展 14 奈米與 7 奈米製程之名，兩年內騙取地方政府高達數十億元人民幣的資金支持，最後同樣爆發停工、欠薪，高層捲款潛逃，項目徹底癱瘓。

「漢芯一號」歷史之恥：早在大基金成立前，上海交通大學教授陳進宣稱研發出自主智慧財產權的「漢芯一號」DSP晶片。後來被揭發，該晶片只是向美國摩托羅拉（Motorola）購買晶片後，僱用農民工用砂紙將原本的標誌磨掉，重新刻上「漢芯」字樣，成功騙取上億元國家科研經費。

中國這場盲目的晶片大躍進，最終導致了大基金內部迎來了一場狂暴的反腐風暴，包括大基金前總經理丁文武等多位高層相繼落馬入獄。

驚濤駭浪中的唯一浮木 國家全力豢養的華為

自2019年華為正式被美國列入實體清單（Entity List），切斷了其與台積電、高通等頂尖企業的商業往來後，華為便被推上了中國科技自主的火線最前線。在中國科技產業全面受挫的大海中，華為成為了國家意志下「唯一不能倒下」的浮木。

為了確保華為在制裁下仍能維持研發能量，中國政府傾全國之力進行不計成本的輸血：

明面上的財政補貼：根據華為公開的財報與外界研究，華為每年從中國政府獲得高達數十億至上百億元人民幣的各類科研補助、租稅減免與土地優惠。

暗地裡的「國家包養」：除了直接資金灌注，中國政府更透過政策全面干預市場。從國家級的 5G 基站建設、大型國企與政府機關的雲端伺服器（華為雲），到智慧城市與高鐵底盤控制系統（乾崑赤兔平台），華為幾乎壟斷了中國內需市場中最肥美的官方訂單。

這種以整個國家市場利潤餵養單一企業的模式，讓華為在完全喪失西方晶片供應的情況下，仍能年年維持數百億人民幣的研發投入。但是，在美國的全力封鎖之下，華為到目前只能做到7奈米的晶片，未來是否能發展出更先進的晶片仍有一條很艱難的道路要走！

▼在美國的全力封鎖之下，華為到目前只能做到7奈米的晶片，未來是否能發展出更先進的晶片仍有一條很艱難的道路要走。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。