未來戰場無線電的生存價值　是在干擾下仍能通聯

▲過去無線電設計的主要考量是：通話清晰、傳輸距離、設備可靠。但今日戰場已完全不同。現代電子戰系統可以：即時掃描頻譜、自動分析訊號、快速定位來源、主動實施干擾。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

●周宇平／國防工業發展基金會列管評鑑中心委員、台灣智庫諮詢委員

近年來，無人載具、共同作戰圖像（COP）、行動指揮系統（ATAK）、戰術資料鏈等技術快速發展，許多人認為未來戰場的核心在於資訊共享能力。然而，所有資訊化能力都有一個共同前提：訊息必須能完成傳送與接收任務。

如果無線通信鏈路遭受干擾、截收或定位，再先進的感測器與指揮系統恐都無法發揮作用。因此，評估一套現代化戰術無線電時，真正重要的從來不是傳輸速度有多快，頻寬多寬，而是在高度電子干擾環境下是否仍能維持穩定通聯，因為這將是基本生存要件。

現代戰場已進入頻譜競爭時代

過去無線電設計的主要考量是：通話清晰、傳輸距離、設備可靠。但今日戰場已完全不同。現代電子戰系統可以：即時掃描頻譜、自動分析訊號、快速定位來源、主動實施干擾。

因此，通信系統除了要能傳送資訊，更必須避免被發現、被干擾與被鎖定。這也是近年各國軍用通信系統發展方向，並逐漸聚焦於：跳頻（Frequency Hopping）、低截獲率（LPI）、低偵測率（LPD）、自組網路（MANET）等能力的主要原因。

跳頻的重要性 不只是抗干擾

許多人認為跳頻只是避免被干擾，事實上，它的價值遠超過這個層面。傳統固定頻率通信如同在同一個頻道持續通聯，但只要有人找到這個頻道，就能：監聽內容、進行干擾、分析來源。

而跳頻系統則會依據特定演算法，在大量頻率之間高速切換，對外界而言，訊號不再長時間停留於單一位置。因此能同時提升：抗干擾能力、抗截收能力、抗定位能力，這也是為何跳頻已成為多數先進戰術通信系統的基本配置，而非只是一個特殊功能。

LPI/LPD是未來通信的核心價值

如果說跳頻是避免被干擾，那麼LPI（Low Probability of Intercept）與LPD（Low Probability of Detection）則是避免被發現。現代通信安全有一個重要概念：最安全的通信，不是加密後無法破解，而是敵人根本不知道通信存在。

因此新一代戰術通信系統越來越重視：降低訊號特徵、降低頻譜暴露時間、降低被搜尋機率，因為一旦被發現，後續的監聽、干擾甚至攻擊都可能接踵而來。

未來通信設備 應具備網路思維

過去電台是點對點通聯設備，未來電台則更像是一個網路節點，因為每一部設備都可能同時負責：語音、文字、位置資訊、影像、感測器資料等傳輸。因此除了單機性能外，更重要的是整體網路是否具備：

MANET（自組網路）且無需基地台即可自行形成網路

Multi-hop（多跳傳輸）透過鄰近節點逐站接力傳送資訊

Self-healing（自我修復）部分節點失效後仍能持續維持運作

而上述這些功能已逐漸成為全球新世代戰術通信系統的重要發展方向。

通訊建置標準應面向未來 而非滿足現在

任何大型通信系統建置完成後，通常都會服役十年以上，因此採購時考量的不應只是目前需求，而是未來可能面對的環境。

如果今天選擇的是已逐漸落後的技術架構，未來即使增加新的感測器、無人系統或資訊平台，也可能受到既有通信能力限制。

反之，若從一開始便建立：跳頻、LPI/LPD、MANET、多跳傳輸、自動路由等能力作為基本標準，則未來無論是無人載具、共同作戰圖像或各式數位化應用，都能更容易整合進同一個架構之中。

結語

評估一套戰術無線電的價值，不能只看傳輸速率、頻寬需求、覆蓋距離或採購價格。真正需要思考的是：當頻譜遭受干擾、網路遭受破壞、環境變得複雜時，它是否仍然能夠完成任務。

因此，上述所列的功能，不應被視為高階選配，而應被視為面向未來作戰環境的基本要求。因為現代戰場最珍貴的，不是資訊傳輸能力，而是在最困難的環境下，仍能生存，讓資訊持續流動的能力。

▼一名烏克蘭軍人在他們前線陣地附近的避難所中使用無線電。（圖／路透）

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