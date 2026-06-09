美、中建設性的戰略穩定關係下的台獨問題

▲究竟賴總統在美、中達成建立建設性的戰略穩定關係的可能共識下，台灣的戰略價值與政治定位有沒有被壓縮？大國交易開始形成之際，台灣正處於政治談判桌上的交易籌碼，台灣又將何去何從呢。（圖／總統府提供）

●陳淞山／專欄作家

當美國總統川普見了中共總書記習近平後，川普公開表示不希望有人走向獨立，更不希望美國跋涉9500英哩去打一場戰爭，賴清德總統首先回應解釋什麼是台獨，緊接著又改口說捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題。

究竟賴總統在美、中達成建立建設性的戰略穩定關係的可能共識下，台灣的戰略價值與政治定位有沒有被壓縮？大國交易開始形成之際，台灣正處於政治談判桌上的交易籌碼，台灣又將何去何從呢？

台灣政治環境現況與無奈 只能驚慌失措不知如何應對

事實上，美、中關係發展的演變並沒有脫離既競爭又合作的大框架，彼此都互相需要但又要各取所需，台灣問題會成為他們所聚焦的熱點議題並不讓人意外，但真正令人感到驚訝的是，川普如此赤裸裸的政治表白，的確嚴重傷害了台灣人民的情感，甚至對台灣內部基本教義派的台獨信仰者徹徹底底地澆了一盆冷水，原本他們還曾寄望川普任內會把台灣當作一張刺激且對抗中國的好牌來打，不僅可以跟台灣建立友好的邦交關係，甚至會協助推動、支持及保護台灣的獨立建國。

然而，從國際政治情勢發展下，川普選擇了與中共沒有做出聯合聲明或達成協議的可能交易，對台灣從民主同盟的支持與否，轉變為「值不值得保護」的疑問句，台灣是沒有被放棄，但台灣卻已淪為被他們交易的籌碼，台灣的生存發展空間正在被逐漸地壓縮，賴總統卻只能顧左右而言他，不能對此有直接的挑戰與批評，因為台灣還需要美國的安全保護力量的支持！

這就是台灣的政治環境現況與無奈！因為只能抱美國大腿，但當他們因各種需要而移開了大腿之後，我們台灣卻只能驚慌失措或沉默不語，不知如何應對，也更不能告訴國人真正的事實真相究竟如何，否則首當其衝的是經濟垮、民心崩的悲慘結果，那如何還能贏得選舉繼續執政呢？

正因為如此，總統府資政、民進黨新境界基金會副董事長邱義仁便主動跳出來澄清，賴總統的兩岸主張延續前總統蔡英文路線，中華民國與中華人民共和國互不隸屬、兩岸維持現狀，並以「蔡規賴隨」來化解國際上對台灣推動法理台獨的疑慮。

基本上，邱義仁的圓融說法比較接近「事實台獨」的論述，並不像賴總統就職後動輒不斷拿出所謂的「新兩國論」的各種論點，甚至也刻意迴避賴政府幾近犧牲陸配參政權的法理爭議問題，還大幅度緊縮兩岸交流與人民往來互動的政治操作，最近陸委會禁止地方政府參加福建海峽論壇的情況也是如此，這種以「反滲透」、「國家安全影響」為名打壓異己或對手的政治作為，難道不就是為了選舉與執政利益的實質台獨嗎？行政權凌駕於憲法、法律之上，是政治正確但也是威權體制的復辟罷了！

當然，民進黨有台獨黨綱，表面上是政治宣示的形式意義，目前大家遵循且朗朗上口的是1999年的《台灣前途決議文》。多年來，民進黨內一直有廢除或凍結台獨黨綱的少數政治提議，但幾乎都是在黨的全代會中不經討論而予以擱置，這或許有其時代的背景與政治操作上的需要。

畢竟，台獨黨綱的政治神主牌某些時候可以「束之高閣」備而不用，某些情形可以拿來作為黨內派系或初選提名的政治鬥爭工具，有時甚至可以作為鬥爭或對抗國、共的政治操作，又何必在政治上自我閹割呢？

話雖如此，但對台灣大多數的百姓來說，為什麼大多數人在兩岸互不隸屬的客觀現實環境當中，對於統獨爭議只要有維持現狀選項的民調，大都主張維持現狀呢？

這就從邱義仁在2021年接受前總統陳水扁的電台訪問時坦承，「台灣要宣布獨立這個事情，講起來很無可奈何，實際上這不是台灣人民可以自己決定的……，不用說中國會打台灣，據他的了解，美國根本就是不贊成，台灣作為法律上獨立的國家，已經不是台灣人民自己可以的事情。」就可清楚為什麼了！

問題是，邱的直白論述，賴總統真的可以聽得進去嗎？更何況，川普總統也都那麼婉轉說明類似「反台獨」的政治表態了，民進黨難道就只能像把頭藏進沙子裡頭的鴕鳥，對台獨黨綱的存廢問題「以拖待變」嗎？似乎等待到川普總統任期屆滿就完全沒事了嗎？還是今年所謂的「川普會」至少還有3次的情況下，民進黨真的天真地以為台獨問題目前已是最壞的情況，不用有所謂的早先預防的沙盤推演或因應劇本嗎？

總之，在選舉掛帥且優先的執政利益下，民進黨政府好像只能悶著頭往前衝，不能有所退縮，對於台獨黨綱問題就會用《台灣前途決議文》的內容來加以應對因應，因為國民黨、民眾黨都很爛，而台灣大多數百姓也大都認為「美國不可靠、中共不可信」，所以，只要能夠贏得選舉，關關難過關關過就行，又何必畫蛇添足去正視面對及處理台獨黨綱問題呢？我想，這個政治難題就交給台灣人民去決定吧！

▼從國際政治情勢發展下，川普選擇了與中共沒有做出聯合聲明或達成協議的可能交易，對台灣從民主同盟的支持與否，轉變為「值不值得保護」的疑問句，台灣是沒有被放棄，但台灣卻已淪為被他們交易的籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

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