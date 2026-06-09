ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

當一切都變成見仁見智　政治正在摧毀台灣的是非標準

我們想讓你知道…當公共事務從「見仁見智」的立場之爭，進一步惡化為黑箱作業與利益交換時，社會的信任根基便宣告瓦解。政治權力若與特定利益結盟，透過私相授受與見不得人的陰暗交易瓜分國家資源，不僅會吞噬社會的核心價值，更會讓原本該服務大眾的制度淪為少數人分贓的工具，徹底剝奪國家的未來與社會的公平正義。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲當政治導向與既得利益成為衡量一切的最高準則，公共政策的本質就徹底變調。在非黑即白的二元對立下，理性的政策評估被簡化為敵我識別。（示意圖／記者李毓康攝）

●徐作聖／退休科管教授、新興產業評論

台灣今天最深層的危機，不是藍綠對立，不是朝野惡鬥，也不是網路資訊氾濫，而是越來越多原本可以透過事實驗證、專業判斷、制度檢驗的公共事務，集體被包裝成「見仁見智」的立場之爭。

真正危險的不是政策錯誤　而是大眾因為立場而選擇視而不見

民主社會容許價值不同，也容許利益衝突，但不能容許事實本身失去共同基礎。一旦事實也被納入政治動員與民調操作的範圍，公共討論就失去依據，社會判斷也將全面喪失方向。更令人擔憂的是，當是非標準徹底鬆動，社會價值就更容易被私相授受與見不得人的陰暗交易所吞噬。

近年台灣任何議題都能被政治化、立場化。能源問題是最典型的例子，能源與電力原本是兩個不同的專業概念，能源涉及供給來源、國家戰略與結構安全；電力涉及發電、輸電、配電與系統穩定。然而多年來，公共討論將兩者混為一談，供電穩定與否被包裝成立場對決，專業退場後只剩政治口號。

而在光鮮亮麗的政策口號背後，本應公開透明的能源轉型工程，卻頻頻傳出黑箱作業與特定利益團體的利益輸送，公共資源在缺乏監督的陰暗角落裡被私相授受。

教育與課綱同樣如此，真正該討論的是知識體系是否完整、人才培育是否符合未來需求，社會討論卻長期圍繞在政治認同與歷史詮釋。核心功能原本是建立理性思考能力的教育，逐漸演變成認知塑造工程，學生學到片段資訊，社會獲得情緒動員，卻失去了共同的理解基礎。

這種現象背後，是公共空間從事實競爭轉向敘事競爭。過去媒體的職責是驗證事實、監督權力，今天許多媒體更在意流量、立場與情緒。社群平台的演算法不斷強化同溫層效應，人們接觸的資訊越來越多，理解世界的能力卻越來越弱。

更嚴重的是，民調已從反映民意的客觀工具，異化為製造民意的政治武器。透過誘導性的問題設計與機構效應，民調創造出特定立場的數據，再透過媒體擴大宣傳，創造出多數人支持的幻覺。當民調操作提供了虛假的事實基礎，政治導向規定了唯一的正確立場，社會便失去了判斷對錯的能力，也失去了看清權力背後利益交換的視力。

當政治導向與既得利益成為衡量一切的最高準則，公共政策的本質就徹底變調。在非黑即白的二元對立下，理性的政策評估被簡化為敵我識別。以半導體產業或大型基礎建設為例，其發展與資源分配本需要客觀評估，但在缺乏透明度的決策體制下，國家資源的挹注往往伴隨著見不得人的陰暗交易，政策工具淪為向特定對象輸誠與分贓的籌碼。

然而在當前的政治氛圍下，只要提出質疑，立刻被貼上唱衰標籤。政治忠誠凌駕專業分析，長遠的結構性改革被短期民粹政策取代。當專家學者因擔心被貼標籤而選擇集體沉默，或是順應政治導向發表安全言論，決策圈便充斥著政治正確卻缺乏解決問題能力的人。這直接導致國家治理的失能，使社會失去自我修正的除錯機制。

校園倫理與社會規範的崩解，正是這種價值體系失衡的延伸。當社會頂層的權力者習慣以黑箱、交換來達成目的，這種「只要結果、不擇手段」的投機風氣便會向下滲透。原本涉及社會規範與文明傳承的倫理價值，逐漸被扭曲為庸俗的市場交易與對價關係，只要能獲得利益，手段與是非皆可拋棄。

歷史上的衰敗從來不是突然發生的。真正危險的不是政策錯誤，而是連政策是否錯誤都無法判斷；真正可怕的不是資訊不足，而是當社會價值被陰暗交易吞噬時，大眾卻因為立場先行而選擇視而不見。

當科學事實、統計數據、外交失誤、甚至最基本的誠信與法治都能變成見仁見智，真相便失去位置，是非便失去尺度，政治與利益集團便開始接管整個社會的認知體系。這正是台灣今天最危險的危機，共同的事實正在消失，而政治操作與私相授受的暗渠交易，正在摧毀維繫社會運作最重要的是非標準。

▼真正危險的不是政策錯誤，而是連政策是否錯誤都無法判斷；真正可怕的不是資訊不足，而是當社會價值被陰暗交易吞噬時，大眾卻因為立場先行而選擇視而不見。（示意圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►未來戰場無線電的生存價值　是在干擾下仍能通聯

►中國晶片困局與突圍　從大基金到華為韜定律的半導體神話與現實（上）

►中國晶片困局與突圍　從大基金到華為韜定律的半導體神話與現實（下）

投稿
申訴
關鍵字: 徐作聖 雲論 政治 國民黨 民眾黨 民進黨 社會 台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
當一切都變成見仁見智　政治正在摧毀台灣的是非標準
軍公教調薪　法制化方能留才
美、中建設性的戰略穩定關係下的台獨問題
未來戰場無線電的生存價值　是在干擾下仍能通聯
中國晶片困局與突圍　從大基金到華為韜定律的半導體神..

推薦閱讀

當一切都變成見仁見智　政治正在摧毀台灣的是非標準

軍公教調薪　法制化方能留才

日菲海域劃界　台灣為何沉默以對？

中國晶片困局與突圍　從大基金到華為韜定律的半導體神..

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

中國晶片困局與突圍　從大基金到華為韜定律的半導體神..

未來戰場無線電的生存價值　是在干擾下仍能通聯

上火星還是救地球？ 　全球變遷下的環保新思維

從「和平之旅」到訪美　解構藍營「和平繁榮之鏈」的平..

賴清德就職兩週年的連任危機、政治警訊

相關文章

「江怡臻不連任議員」拋土樹三鶯震撼彈　地方曝背後3大政治考量

「江怡臻不連任議員」拋土樹三鶯震撼彈　地方曝背後3大政治考量

國民黨發言人、新北市議員江怡臻今（9日），宣布「將不參與2026年新北市議員選舉」，替新北市第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員選舉拋出震..

9小時前

修刑訴法遭疑「柯文哲條款」　民眾黨：賴清德過去也提過

修刑訴法遭疑「柯文哲條款」　民眾黨：賴清德過去也提過

民進黨徵召鄭朝方選新竹縣長　王瑞德轟：去選必敗的縣長看不懂這布局

民進黨徵召鄭朝方選新竹縣長　王瑞德轟：去選必敗的縣長看不懂這布局

談不連任議員心聲　江怡臻：川團隊是考量之一、不排除2028立委選戰

談不連任議員心聲　江怡臻：川團隊是考量之一、不排除2028立委選戰

快訊／確定了！　民進黨明提名鄭朝方參選新竹縣長

快訊／確定了！　民進黨明提名鄭朝方參選新竹縣長

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

當一切都變成見仁見智　政治正在..

當一切都變成見仁見智　政治正在..

軍公教調薪　法制化方能留才

日菲海域劃界　台灣為何沉默以對..

中國晶片困局與突圍　從大基金到..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面