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軍公教調薪　法制化方能留才

我們想讓你知道…呼籲執政黨展現施政高度，讓調薪回歸專業數據與透明程序，藉由法制化確立國家對公教人員的重視，進而穩定全體國民的公共服務品質。

▲。（圖／台中市警局提供）

▲長久以來，軍公教調薪因缺乏透明的法定指標，決策高度仰賴行政權單方面裁量，常使基層無所適從。（示意圖／資料照）

●楊智強／全國教師會國會聯絡人

在野陣營近日推動《軍公教人員待遇調整條例草案》，主張調薪機制法制化。這不僅是國會議事焦點，更關乎文官體系穩定的結構性改革。長久以來，軍公教調薪因缺乏透明的法定指標，決策高度仰賴行政權單方面裁量，常使基層無所適從。

此等偏向恩給的現行體制，衍生兩大治國隱憂。

首先，調薪時機屢與選舉年重疊，易使客觀的軍公教待遇沾染政治考量，不僅影響行政中立，也削弱了公職專業尊嚴。

其次，面對近年物價攀升，僵化的機制導致公教人員實質購買力顯著下降。當薪資漲幅未能如實反映經濟成長，公部門早已面臨留才與攬才的雙重困境；若未及時建立客觀標準，勢必將逐漸削弱國家整體的行政效能與競爭力。

建立可預期的待遇制度，是維持國家穩定運作的基礎。將消費者物價指數（CPI）納入公式，並讓基層組織代表實質參與，是落實薪資審議的正常化作為。同時，專業與職務加給亦應明訂連動檢討機制。

呼籲執政黨展現施政高度，讓調薪回歸專業數據與透明程序，藉由法制化確立國家對公教人員的重視，進而穩定全體國民的公共服務品質。

▼呼籲執政黨展現施政高度，讓調薪回歸專業數據與透明程序，藉由法制化確立國家對公教人員的重視，進而穩定全體國民的公共服務品質。（圖／資料照）

▲▼。（圖／記者楊佳穎攝）

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關鍵字: 楊智強 雲論 軍公教 國民黨 民眾黨 民進黨 薪水

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