ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

沈伯洋選情為何低迷？　如今就像是「降規版的吳怡農」

我們想讓你知道…沈伯洋的選情低迷、在年底選戰中被邊緣化，符合綠營絕大多數選將的共同利益，沈伯洋也只能繼續這樣虛無飄渺、人畜無害的一路走下去，直到開票日鞠躬下台。只是選完之後，沈伯洋是否還能找回自己本色，就不好說了。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨之所以提名沈伯洋，一是因為更好的人選都缺乏意願，二是看好沈伯洋能夠穩固綠營基本盤，即便輸也不至於崩盤。（圖／記者林敬旻攝

●單厚之／資深媒體人

《TVBS》日前公布台北市長選情民調，蔣萬安以58％：30％大幅領先沈伯洋，支持度幾乎是沈伯洋的兩倍；民進黨支持者有79％支持沈伯洋，而國民黨支持者則有97％支持蔣萬安，沈伯洋明顯沒有拿到完整的民進黨基本盤。

對此，沈伯洋表示，無論民調是否有機構效應，都有參考價值，他在看這份民調的時候，「覺得跟我的體感其實非常一致」，其實大家真的不認識他，連民進黨支持者都不認識，更遑論中間選民，所以他真的跑得蠻勤的。

在民眾眼中「百變沈伯洋」看起來面目全非　搞不清楚真正面目

民進黨之所以提名沈伯洋，一是因為更好的人選都缺乏意願，二是看好沈伯洋能夠穩固綠營基本盤，即便輸也不至於崩盤。但這份民調卻與民進黨的預想有不小的落差，30％的支持度不僅低於2002年的「李應元防線」（李應元對上爭取連任的馬英九，得票率為35.89％），也比2022年陳時中在「三角督」的31.93％得票率來得低。

若接下來沈伯洋的民調還是拉不起來，大眾關注的角度變成能否守住「李應元防線」、「陳時中防線」，不僅無法對蔣萬安造成威脅，也無法激起綠營支持者的投票意願。

眾所周知，沈伯洋是一個高仇恨值的政治人物，在所有立委之中，沈伯洋的知名度絕對名列前茅，甚至比絕大多數閣員都來得高得多。民進黨之所以敢把台北市交給毫無選舉經驗的沈伯洋，也是基於此。

沈伯洋說綠營支持者不認識自己，或許有一部分是實話，但更多的是掩飾民調不佳的藉口。畢竟說綠營支持者不認識自己，總比說綠營支持者不認同自己來得要好；不認識很容易有拓展的空間，若是認識卻不認同，要爭取的難度就高了一些。

沈伯洋不僅聲量高，也是一個很有特色和記憶點的人，無論是招牌的爆炸頭、背後的黑熊學院、在大罷免中的角色、與曹興誠的關係，還有數不盡的驚人之語。如此一個銳利、形象鮮明的政治人物，如何淪落到連綠營支持者都不認識的地步？

沈伯洋正式提名之後，綠營就開始幫他「洗人設」，招牌的爆炸頭剪了、與曹興誠的關係斷了、抗中保台不談了，改談音樂、打籃球，主打一個陽光男孩的路線。綠營女性政治人物天天誇讚沈伯洋的新造型，一下子說他像張孝全、一下子說是裴勇俊、木村拓哉、小泉進次郎。總歸一句話，就是「帥出天際」。

綠營自己玩得很開心，覺得洗人設大成功，但在民眾的眼中，「百變沈伯洋」卻看起來面目全非，搞不清楚真正的面目。如果不是特別關注政治的人，看到今昔沈伯洋的照片，有多少人會覺得是同一個人？也難怪沈伯洋會說民進黨支持者不認識自己，因為那個綠營支持者熟悉的沈伯洋，已經被民進黨洗掉、扼殺了

民進黨的大改造，洗掉了沈伯洋身上所有的記憶點，把原本好戰、銳利、堅持的沈伯洋，變成了人畜無害的樣貌。如今的沈伯洋，就像是一個「降規版的吳怡農」，如何能凝聚綠營的基本盤？

沈伯洋的存在感越低　蘇巧慧就越不會被拖累

民進黨綁住了沈伯洋的手腳，放棄了他原本擅長的戰場，不在統獨意識型態上挑戰蔣萬安，天天講些「大台北天際線」、城市生態系這些文青風的東西，就連機車行都變成「城市交通命脈」、「城市微血管」，還有energy和electricity的說文解字。

沈伯洋擺明了是以己之短、攻彼之長，蔣萬安根本理都不理，直接讓市府相關單位發稿回應，然後讓研考會主委殷瑋弄個「殷瑋答」，直接讓下駟出來面對，民進黨議員也照樣殺得不亦樂乎，反正不管沈伯洋有沒有得分，自己選舉需要的聲量已經有了。

民進黨提名沈伯洋，原本是要以抗中保台為主軸鞏固基本盤，但隨著選戰情勢的轉變，多數民進黨可能選勝選的候選人，明顯都不想打意識形態，尤其是與北市一水之隔的蘇巧慧；再加上「川習會」後美中情勢改變，過度的「抗中保台」很可能變成票房毒藥。

於是，才剛參選不久的沈伯洋，立刻就變成民進黨的「棄子」，沒有人在乎沈伯洋能守住幾趴，只要「不壓死小雞」、不拖累別人就好。沈伯洋的存在感越低，蘇巧慧就越不會被拖累，不管最終輸贏如何，都牽拖不到別人身上，台北市議員也不用擔心要替沈伯洋的失言辯護、背書，影響自己的選情。

沈伯洋的選情低迷、在年底選戰中被邊緣化，符合綠營絕大多數選將的共同利益，沈伯洋也只能繼續這樣虛無飄渺、人畜無害的一路走下去，直到開票日鞠躬下台。只是選完之後，沈伯洋是否還能找回自己本色，就不好說了。

▼民進黨的大改造，洗掉了沈伯洋身上所有的記憶點，把原本好戰、銳利、堅持的沈伯洋，變成了人畜無害的樣貌。如今的沈伯洋，就像是一個「降規版的吳怡農」，如何能凝聚綠營的基本盤。（圖／記者劉耿豪攝）

▲▼ 。（圖／記者劉耿豪攝）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►AI數字人的政治本質　當造神機器取代民主問責

►96%檢舉不成立！當「防禦性教學」成為日常　受害的是誰？

►別讓程序正義淪為組織犯罪保護傘　評藍白強推《刑訴法》修正案之危機

投稿
申訴
單厚之專欄

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

單厚之最新文章

more

沈伯洋選情為何低迷？　如今就像是「降規版的吳怡農」

天下人總是負馬英九　落到今天這步田地「都是個性使然..

如果沒有川習會　賴清德的520會長怎樣？

沈伯洋的外溢海嘯　綠營要慎防

鄭麗文該感謝「賊人」

關鍵字: 單厚之 雲論 沈伯洋 蔣萬安 台北 民進黨 蘇巧慧 吳怡農

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
沈伯洋選情為何低迷？　如今就像是「降規版的吳怡農」
AI數字人的政治本質　當造神機器取代民主問責
96%檢舉不成立！當「防禦性教學」成為日常　受害的..
別讓程序正義淪為組織犯罪保護傘　評藍白強推《刑訴法..
阿帕契被擊落！美國轟伊朗　 以為美伊戰爭快結束「隨..

推薦閱讀

96%檢舉不成立！當「防禦性教學」成為日常　受害的..

AI數字人的政治本質　當造神機器取代民主問責

沈伯洋選情為何低迷？　如今就像是「降規版的吳怡農」

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

別讓程序正義淪為組織犯罪保護傘　評藍白強推《刑訴法..

日菲海域劃界　台灣為何沉默以對？

「四貸同堂」與新青安的債務風險隱憂

中國晶片困局與突圍　從大基金到華為韜定律的半導體神..

阿帕契被擊落！美國轟伊朗　 以為美伊戰爭快結束「隨..

每人多善心　避免少子化

相關文章

獲賴清德提名出任監察院長　陳永興：絕對超越黨派發揮監院功能

獲賴清德提名出任監察院長　陳永興：絕對超越黨派發揮監院功能

監委提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今（11日）召開「第7屆正、副院長及監察委員被提名人記者會」，院長被提名人為獨派醫師陳永興、副院長被提名..

57分鐘前

沈伯洋稱想訪北京　蔣萬安譏：不是說跟對岸交流就滲透破口？

沈伯洋稱想訪北京　蔣萬安譏：不是說跟對岸交流就滲透破口？

陳其邁談市政做不好輔選被笑死　蔣萬安：我周日要去新加坡領獎

陳其邁談市政做不好輔選被笑死　蔣萬安：我周日要去新加坡領獎

監委29人提名名單曝　綠廉政會主委、侯友宜副手、重量級前藍委入列

監委29人提名名單曝　綠廉政會主委、侯友宜副手、重量級前藍委入列

杜絕不具名惡意檢舉！　蘇巧慧推行政減量：做老師最強靠山

杜絕不具名惡意檢舉！　蘇巧慧推行政減量：做老師最強靠山

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

96%檢舉不成立！當「防禦性教..

96%檢舉不成立！當「防禦性教..

AI數字人的政治本質　當造神機..

沈伯洋選情為何低迷？　如今就像..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

別讓程序正義淪為組織犯罪保護傘..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面