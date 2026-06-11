沈伯洋選情為何低迷？　如今就像是「降規版的吳怡農」

▲民進黨之所以提名沈伯洋，一是因為更好的人選都缺乏意願，二是看好沈伯洋能夠穩固綠營基本盤，即便輸也不至於崩盤。（圖／記者林敬旻攝）

●單厚之／資深媒體人

《TVBS》日前公布台北市長選情民調，蔣萬安以58％：30％大幅領先沈伯洋，支持度幾乎是沈伯洋的兩倍；民進黨支持者有79％支持沈伯洋，而國民黨支持者則有97％支持蔣萬安，沈伯洋明顯沒有拿到完整的民進黨基本盤。

對此，沈伯洋表示，無論民調是否有機構效應，都有參考價值，他在看這份民調的時候，「覺得跟我的體感其實非常一致」，其實大家真的不認識他，連民進黨支持者都不認識，更遑論中間選民，所以他真的跑得蠻勤的。

在民眾眼中「百變沈伯洋」看起來面目全非 搞不清楚真正面目

民進黨之所以提名沈伯洋，一是因為更好的人選都缺乏意願，二是看好沈伯洋能夠穩固綠營基本盤，即便輸也不至於崩盤。但這份民調卻與民進黨的預想有不小的落差，30％的支持度不僅低於2002年的「李應元防線」（李應元對上爭取連任的馬英九，得票率為35.89％），也比2022年陳時中在「三角督」的31.93％得票率來得低。

若接下來沈伯洋的民調還是拉不起來，大眾關注的角度變成能否守住「李應元防線」、「陳時中防線」，不僅無法對蔣萬安造成威脅，也無法激起綠營支持者的投票意願。

眾所周知，沈伯洋是一個高仇恨值的政治人物，在所有立委之中，沈伯洋的知名度絕對名列前茅，甚至比絕大多數閣員都來得高得多。民進黨之所以敢把台北市交給毫無選舉經驗的沈伯洋，也是基於此。

沈伯洋說綠營支持者不認識自己，或許有一部分是實話，但更多的是掩飾民調不佳的藉口。畢竟說綠營支持者不認識自己，總比說綠營支持者不認同自己來得要好；不認識很容易有拓展的空間，若是認識卻不認同，要爭取的難度就高了一些。

沈伯洋不僅聲量高，也是一個很有特色和記憶點的人，無論是招牌的爆炸頭、背後的黑熊學院、在大罷免中的角色、與曹興誠的關係，還有數不盡的驚人之語。如此一個銳利、形象鮮明的政治人物，如何淪落到連綠營支持者都不認識的地步？

沈伯洋正式提名之後，綠營就開始幫他「洗人設」，招牌的爆炸頭剪了、與曹興誠的關係斷了、抗中保台不談了，改談音樂、打籃球，主打一個陽光男孩的路線。綠營女性政治人物天天誇讚沈伯洋的新造型，一下子說他像張孝全、一下子說是裴勇俊、木村拓哉、小泉進次郎。總歸一句話，就是「帥出天際」。

綠營自己玩得很開心，覺得洗人設大成功，但在民眾的眼中，「百變沈伯洋」卻看起來面目全非，搞不清楚真正的面目。如果不是特別關注政治的人，看到今昔沈伯洋的照片，有多少人會覺得是同一個人？也難怪沈伯洋會說民進黨支持者不認識自己，因為那個綠營支持者熟悉的沈伯洋，已經被民進黨洗掉、扼殺了。

民進黨的大改造，洗掉了沈伯洋身上所有的記憶點，把原本好戰、銳利、堅持的沈伯洋，變成了人畜無害的樣貌。如今的沈伯洋，就像是一個「降規版的吳怡農」，如何能凝聚綠營的基本盤？

沈伯洋的存在感越低 蘇巧慧就越不會被拖累



民進黨綁住了沈伯洋的手腳，放棄了他原本擅長的戰場，不在統獨意識型態上挑戰蔣萬安，天天講些「大台北天際線」、城市生態系這些文青風的東西，就連機車行都變成「城市交通命脈」、「城市微血管」，還有energy和electricity的說文解字。

沈伯洋擺明了是以己之短、攻彼之長，蔣萬安根本理都不理，直接讓市府相關單位發稿回應，然後讓研考會主委殷瑋弄個「殷瑋答」，直接讓下駟出來面對，民進黨議員也照樣殺得不亦樂乎，反正不管沈伯洋有沒有得分，自己選舉需要的聲量已經有了。

民進黨提名沈伯洋，原本是要以抗中保台為主軸鞏固基本盤，但隨著選戰情勢的轉變，多數民進黨可能選勝選的候選人，明顯都不想打意識形態，尤其是與北市一水之隔的蘇巧慧；再加上「川習會」後美中情勢改變，過度的「抗中保台」很可能變成票房毒藥。

於是，才剛參選不久的沈伯洋，立刻就變成民進黨的「棄子」，沒有人在乎沈伯洋能守住幾趴，只要「不壓死小雞」、不拖累別人就好。沈伯洋的存在感越低，蘇巧慧就越不會被拖累，不管最終輸贏如何，都牽拖不到別人身上，台北市議員也不用擔心要替沈伯洋的失言辯護、背書，影響自己的選情。

沈伯洋的選情低迷、在年底選戰中被邊緣化，符合綠營絕大多數選將的共同利益，沈伯洋也只能繼續這樣虛無飄渺、人畜無害的一路走下去，直到開票日鞠躬下台。只是選完之後，沈伯洋是否還能找回自己本色，就不好說了。

▼民進黨的大改造，洗掉了沈伯洋身上所有的記憶點，把原本好戰、銳利、堅持的沈伯洋，變成了人畜無害的樣貌。如今的沈伯洋，就像是一個「降規版的吳怡農」，如何能凝聚綠營的基本盤。（圖／記者劉耿豪攝）

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