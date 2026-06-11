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日本與菲律賓關係持續升級之政治意涵

我們想讓你知道…本文分從日菲戰略夥伴關係、日菲升級至全面戰略夥伴關係、政治意涵及政策建議等面向，析論如後。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統小馬可仕於5月26至29日到日本進行國是訪問，並於5月28日在東京與日本首相高市早苗舉行雙邊峰會，會後雙方正式發表名為《編織未來：和平、繁榮與可能性》的聯合聲明。（圖／達志影像／美聯社）

●作者 ／ 台灣智庫國防安全小組

日本與菲律賓關係的強化始於2011年，時任菲律賓總統艾奎諾三世（Benigno S. Aquino III）受邀訪問日本，與時任日本首相野田佳彥共同發表聯合聲明，正式將雙邊關係提升為「戰略夥伴關係」（Strategic Partnership），隨後又於2015年將關係升級為「強化戰略夥伴關係」（Strengthened Strategic Partnership）。

過去十餘年來，因中國在印太地區持續軍事擴張，特別是在南海、台海與東海等地區，不斷對周邊國家實施軍事威懾，升高區域緊張情勢。2022年6月30日菲律賓現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任後，因南海主權爭議與中國漸行漸遠，並積極尋求美國及日本的奧援，在小馬可仕任內菲律賓與日本關係更是向前推進。

近期日媒報導，兩國把目前的「強化戰略夥伴關係」升級為「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership），以深化安全保障合作，殊值持續關注。本文分從日菲戰略夥伴關係、日菲升級至全面戰略夥伴關係、政治意涵及政策建議等面向，析論如後。

日菲戰略夥伴關係

2011年9月25至28日，時任菲律賓總統艾奎諾三世訪問日本，與時任日本首相野田佳彥共同發表聯合聲明，正式將雙邊關係提升為「戰略夥伴關係」。

兩國領導人一致認為，日本和菲律賓作為有著特殊友誼紐帶的鄰國，將全面推進以下具體形式的合作，以進一步加強「戰略夥伴關係」。

具體合作形式   內容
維持並加強高層雙邊關係 1. 經濟領域互利合作 ● 《日本-菲律賓經濟夥伴關係協定》● 促進和加強投資● 持續進行經濟合作● 防災減災● 環境與氣候變遷
維持並加強高層雙邊關係 2. 政治與安全領域的互信 ● 召開多層次政策對話● 海洋事務合作● 民答那峨和平
維持並加強高層雙邊關係 3. 民間交流 ● 旅遊交流● 青年交流
為區域和國際社會做出貢獻   ● 海上安全● 促進區域經濟一體化● 區域防災合作● 朝鮮半島● 氣候變遷談判● 聯合國安理會改革● 聯合國維和行動

此外，2015年6月2至5日，時任菲律賓總統艾奎諾三世訪問日本，與時任日本首相安倍晉三發表聯合聲明，日本與菲律賓進一步簽署聯合宣言，將關係升級為「強化戰略夥伴關係」。

兩國領導人重申以下指導兩國未來關係的原則，並認可本宣言附件中的《加強戰略夥伴關係行動計畫》（Action Plan for Strengthening of the Strategic Partnership），強化日菲兩國未來關係的原則包括：共同為維護區域和平與穩定作出貢獻、邁向民答那峨持久和平、促進區域經濟成長的合作、在國際舞台上密切協調及加強對話與交流等五項。

日菲升級至全面戰略夥伴關係

菲律賓總統小馬可仕於5月26至29日到日本進行國是訪問，並於5月28日在東京與日本首相高市早苗舉行雙邊峰會，會後雙方正式發表名為《編織未來：和平、繁榮與可能性》（Weaving the Future Together: Peace, Prosperity, Possibilities）的聯合聲明，日本與菲律賓都有意將「強化戰略夥伴關係」升級為「全面戰略夥伴關係」，該聲明的核心內容包括雙邊關係、區域議題及雙邊簽署文件等。

類別   內容摘要
雙邊關係 安全合作 展開軍事情報保護協定談判；加快防衛裝備轉讓（包括阿武隈級護衛艦及TC-90飛機）諮詢；透過官方安全援助（OSA）推進合作並儘早召開「2+2」會談。
雙邊關係 海洋合作 日本持續支援菲律賓海岸防衛隊（PCG）能力建設，包含提供巡邏艇與聯合訓練，以維護印太地區法治。
雙邊關係 經濟與發展合作：經濟夥伴關係 推進《日菲經濟夥伴關係協定》（JPEPA）及《東協-日本全面經濟夥伴關係協定》（AJCEP）升級；日本支持菲律賓加入CPTPP；落實新租稅協定以促進投資。
雙邊關係 經濟與發展合作：能源、經濟安全與數位合作 在「Power Asia」下支持供應鏈韌性及石油儲備安排；在AZEC框架下推動脫碳與能源安全；強化關鍵礦產供應鏈韌性；合作提升AI能力及實施「印太數位走廊」。
雙邊關係 經濟與發展合作：合作發展等 透過官方發展援助（ODA）推動高品質基建、呂宋經濟走廊、醫療與人力資源開發；深化航太與糧食安全合作；日方承諾支持民答那峨和平進程。
區域議題   嚴重關切東海及南海局勢，反對武力改變現狀；加強日美菲三國協調；確保荷姆茲海峽航行自由；致力北韓完全無核化並解決綁架問題；日本支持菲律賓競選聯合國安理會非常任理事國。
簽署文件   簽署文件包含：新租稅協定、人力資源發展獎學金（JDS）無償援助換文、2027年橫濱園藝博覽會參約、農業合作備忘錄、人工智慧合作意向書、太空合作聯合意向聲明、共同庫存合作聯合聲明。
附記   計劃近期簽署《水資源管理合作備忘錄》及《個人資訊保護合作備忘錄》。

政治意涵

日本與菲律賓及台灣同樣位於第一島鏈重要位置，菲國為美國盟國，與日本的關係已發展至準同盟關係，其與美日防衛合作關係密切。如今藉由小馬可仕總統訪日將兩國關係升級為「全面戰略夥伴關係」，標誌著日菲關係進一步深化，所凸顯的政治意涵，概可歸納如後。

首先，就美國與日本戰略利益而言，中國軍事力量的擴張對美國與日本本就是一種潛在威脅，若讓中國完全掌控南海及台海，美國將喪失西太平洋的霸權，而日本進出的海上交通線將完全受制於中國，影響日本國家安全與生存。基於前述理由，日本在美國鼓勵下，在印太地區扮演更重要的角色，升級與菲律賓關係，並協助菲律賓經濟建設與強化軍備，即是釋放美國及日本維護區域安全與和平的明確信號。

其次，近年來日本在美政府鼓勵下，在印太地區扮演更核心的軍事、經濟與多邊協調角色，以應對中國在本區日益增強的威脅。日本在因應中國威脅的作為有目共睹，包括積極外交作為，擴大CPTPP規模，強化經貿、能源及關鍵礦產供應鏈合作，鬆綁武器出口規定，參與區域國家雙邊及多邊聯合演習，發揮日本在印太地區的領導角色與影響力，隨著日菲關係升級為「全面戰略夥伴關係」，菲律賓已是區內與日本關係最緊密的國家。

再次，日本自2014年放寬武器貿易禁令以來，首次外銷的完整國防成品即為提供給菲律賓的雷達系統，包括：空中監視雷達系統、固定式遠程防空雷達、車載型機動防空雷達及沿岸監視雷達。

此外，為因應南海地區詭譎多變的局勢，日本海上自衛隊與海洋聯合公司（JMU）對菲律賓提供諸多的艦艇支援，包括：多用途快速反應巡邏艇、國頭級大型巡視船及複合艇機庫與下水通道建設。

另外，日本正研議提供菲律賓海軍「阿武隈級」護衛艦，以及海上自衛隊訓練機「TC-90」等裝備，顯示菲律賓在日本軍備協助下，正強化其整體防衛力量。

▼日本與菲律賓及台灣同樣位於第一島鏈重要位置，菲國為美國盟國，與日本的關係已發展至準同盟關係，其與美日防衛合作關係密切。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓,國旗,菲律賓國旗。（圖／達志影像／美聯社）

政策建議（代結語）

此次菲律賓總統小馬可仕訪日與日本高市首相會談並發表聯合聲明，對於深化兩國關係、國防與安全保障合作、交換區域安全情勢看法，以及強化經濟與供應鏈韌性等合作共識，將兩國關係推進至「全面戰略夥伴關係」，值予持續關注日菲深化合作，相關政策建議如後。

（一）推進我與第一島鏈國家之合作

日本與菲律賓均是我國近鄰，共同構築第一島鏈的整體防衛安全，然而我國由於中國因素，無法正式與日本及菲律賓締結相關協定，對於鞏固第一島鏈的安全實為憾事。在日本與菲律賓關係推進至「全面戰略夥伴關係」的同時，不能獨漏介於兩國之間的台灣。是以，我國應經由美國及其他管道，持續表達推進我國與第一島鏈國家安全、經濟、能源與礦產供應鏈合作的重要性。

（二）關注日本提供菲國護衛艦概情

菲律賓自2022年小馬可仕上台後，積極強化戰備整備，經過四年的努力，菲國整體防空與反艦實力大幅提升，不論是偵蒐雷達、反艦巡弋飛彈、防空飛彈，其整體實力已不可同日而語，此次日本與菲律賓達成出口海上自衛隊「阿武隈級」護衛艦等裝備，協助提升菲律賓武裝部隊與海岸防衛隊的海上防衛能力，更是強化菲國在南海抗衡中國的底氣，我宜關注日本提供菲國護衛艦概情。

（三）建立與日菲軍事情報合作機制

俗謂「情報是作戰的耳目」，顯見日本與菲律賓強化軍事情報保護與合作的意涵，尤其面對中國在東海、台海與南海等地區的軍事擴張，有效掌握其動態並進行情報合作，在緊急狀態下，方能促進各方的合作效能。我國對於解放軍的掌握向來擁有優勢，應當發揮我國情監偵及情研能力，協助日本自衛隊與菲國武裝部隊深入瞭解解放軍，故我國可向日菲兩國提議建立台日、台菲軍事情報保護與合作協定。

▼此次日本與菲律賓達成出口海上自衛隊「阿武隈級」護衛艦等裝備，協助提升菲律賓武裝部隊與海岸防衛隊的海上防衛能力，更是強化菲國在南海抗衡中國的底氣，我宜關注日本提供菲國護衛艦概情。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

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