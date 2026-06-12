從無人機到整體無人系統　台灣不能錯過下一個戰略產業浪潮

▲俄烏戰爭讓全球重新認識無人載具的價值。過去大眾對無人機的印象，大多停留在空拍攝影、農業噴灑或物流配送；但近年戰場上的實際運用顯示，無人系統已逐漸改變戰爭樣貌。（圖／總統府提供）

●周宇平／國防工業發展基金會列管評鑑中心委員、台灣智庫諮詢委員

近日，立法院因「無人機產業相關特別條例」未能順利進入實質審查程序，再度引發朝野激烈攻防。支持者認為法案攸關產業發展與國家安全，不應遭到政治杯葛；反對者則質疑預算規模、執行效益及法制架構仍有待釐清。

然而，若討論始終停留在政黨對立與程序爭議，恐怕將錯失一個更重要的問題：當世界正快速邁向「無人系統時代」，台灣是否已經準備好迎接這場攸關國家競爭力的產業與科技革命？

真正值得關注的，不是法案是否順利通過，也不是哪個政黨取得政治優勢，而是台灣是否具備足夠的戰略眼光，為下一個關鍵產業浪潮提前布局。

世界競逐的焦點 早已不再只是「空中無人機」

俄烏戰爭讓全球重新認識無人載具的價值。過去大眾對無人機的印象，大多停留在空拍攝影、農業噴灑或物流配送；但近年戰場上的實際運用顯示，無人系統已逐漸改變戰爭樣貌。從情報偵察、目標定位、電子干擾、自殺攻擊到蜂群作戰，無人載具已不再只是輔助工具，而是現代作戰的重要核心能力。

然而，世界主要國家競爭的焦點早已不只是空中的無人機：

• 美國正積極推動大規模自主系統部署計畫，發展空中、海面與水下無人載具整合運用。

• 歐洲國家正加速建立自主供應鏈。

• 日本與韓國將無人系統納入國家戰略產業。

• 中國更已建立涵蓋研發、製造、測試與出口的完整產業體系。

國際競爭的重點，已從單一載具性能轉向「完整生態系」的建構。 誰能掌握感測器、通訊鏈路、人工智慧、自主導航、衛星應用、資安防護、資料分析與系統整合能力，誰就能掌握未來產業與科技競爭的主導權。

多頭馬車的政策 台灣需要「國家級整合機制」

近年來，台灣無人機產業確實有所進展。從無人機國家隊成立、本土供應鏈逐步成形，到軍民兩用技術快速發展，均展現出台灣在電子、通訊與半導體產業上的既有優勢。然而若深入觀察便會發現，目前政策推動仍相當分散：

• 飛航管理涉及民航主管機關。

• 產業政策由經濟部門主責。

• 資安認證由數位主管機關負責。

• 軍事應用則由國防體系推動。

各部會雖各自努力，卻缺乏整體戰略架構與統籌協調機制，問題在於，無人載具從來不是單一產品，而是一項高度整合的系統工程。它涉及半導體、人工智慧、感測器、飛控系統、衛星定位、通訊鏈路、電池技術、電子戰、資安防護、雲端運算及大數據分析等多個領域。

更重要的是，未來的主角未必只有無人機。無人水面艇（USV）、無人潛航器（UUV）、無人地面載具（UGV）、自主感測浮標、智慧監測平台及衛星系統，正逐漸形成完整的無人系統生態鏈。因此，專法真正的價值，不在於補助多少經費，而在於能否成為建立國家級整合機制的重要起點。

▼未來的主角未必只有無人機。無人水面艇（USV）、無人潛航器（UUV）、無人地面載具（UGV）、自主感測浮標、智慧監測平台及衛星系統，正逐漸形成完整的無人系統生態鏈。（圖／總統府提供）

作為海洋國家 台灣不該忽略「水下無人科技」

談到無人系統，台灣社會往往將焦點集中在空中無人機。但從地緣環境來看，台灣更需要關注海洋領域的無人科技發展。近年各國紛紛投入無人水面艇與無人潛航器技術，除了軍事用途之外，更廣泛應用於：

1. 海洋測繪與環境監測。

2. 海底電纜巡檢與維護。

3. 離岸風電等能源設施維護。

4. 漁業資源調查及港口安全管理。

對台灣而言，海底電纜是對外通訊的重要生命線；離岸風電是能源轉型的重要基礎；廣大的周邊海域則是經濟活動與國家安全的重要空間。未來無論是海底設施保護、海洋資源調查、海域監測，甚至是災害應變與國土防衛，水下無人科技都將扮演愈來愈重要的角色。如果台灣只關注空中無人機，而忽略水面與水下自主系統的發展，未來恐怕將錯失另一個具有高度潛力的產業機會。

產業的真實心聲 要穩定環境而非短期補助

對高科技產業而言，最昂貴的成本往往不是設備，而是「不確定性」。一項無人載具技術從研發、測試、驗證到量產上市，往往需要數年甚至十年以上時間。企業願意投入大量資源建立產線與技術團隊，前提是能夠看見未來政策方向與市場前景。

尤其無人系統具有高度軍民兩用特性。今日應用於農業巡檢的感測器，未來可能投入國土監測；今日發展的自主導航技術，未來可能成為智慧物流或國防應用的重要基礎；今日建立的通訊與資料鏈路技術，也可能成為韌性通訊網路的重要支柱。

因此，企業真正需要的不是短期補助，而是穩定且可預測的制度環境。專法最大的意義，正是提供這種長期政策訊號，降低企業投資風險，吸引更多人才與資本投入。

擺脫戰爭紅利 布建「軍民雙軌」的健康生態

必須誠實面對的是，近年全球無人載具市場的快速成長，很大程度受到俄烏戰爭及各國軍備需求增加所帶動。但戰爭需求終究不會是產業永續發展的唯一支柱。如果產業完全依賴軍事訂單，當國際局勢改變或需求下降時，勢必面臨巨大挑戰。

因此，台灣在推動無人系統產業時，不能只看到眼前的國防需求，更應同步布局民生市場。智慧農業、海洋監測、環境保護、基礎設施巡檢、能源管理、災害救援、智慧城市及物流運輸等領域，都可能成為下一波重要市場。

國防市場可以提供技術驗證與初期需求，但真正支撐產業長期發展的，仍是廣大的民間應用市場，唯有建立軍民雙軌發展模式，才能形成健康且具韌性的產業生態。

結語 戰略機遇不會永遠等待

未來世界競爭的核心，早已不只是單一載具性能，真正決定成敗的，是能否將無人機、無人艇、無人潛航器、衛星、感測器、人工智慧、資料鏈路與指揮管制系統整合成一個完整體系。未來的關鍵能力將包括網路韌性、多路徑通訊、自主協同、分散式運作、人工智慧輔助決策及跨領域系統整合能力。

換言之，無人載具只是節點，系統整合才是核心。這也是為什麼今天真正需要討論的，不應只是某部專法是否通過，而是台灣是否願意建立一套跨部會、跨產業、跨領域的「國家級無人系統發展戰略」。

歷史上許多關鍵產業的發展窗口往往只有短短數年。半導體如此，人工智慧如此，低軌衛星如此，無人系統亦然。當世界正快速邁向自主系統時代，台灣不應把時間耗費在政治對立與程序攻防之中，而應透過公開審查、理性辯論與制度完善，共同尋找最適合台灣的發展方向。

專法可以修改，條文可以討論，預算可以檢驗，但戰略機遇不會永遠等待。 從無人機到無人系統，這不只是一次產業升級的機會，更可能是台灣下一個科技競爭力與國家安全能力的重要轉折點。

▼無人載具只是節點，系統整合才是核心。這也是為什麼今天真正需要討論的，不應只是某部專法是否通過，而是台灣是否願意建立一套跨部會、跨產業、跨領域的「國家級無人系統發展戰略」。（圖／總統府提供）

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