AI競賽的隱性代價　誰在支付算力背後的環境成本？

▲根據國際能源總署(IEA)研究，到2030年，全球資料中心用電量可能接近945 TWh，約占全球總用電量3%，幾乎等同日本全年用電。這意味著，AI競爭不只是晶片競爭，更是能源競爭。（圖／CFP）

●林仁斌／台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授

當全世界追逐AI：誰在支付算力背後的環境成本？近年來，人工智慧(AI)迅速從實驗室走進日常生活，從搜尋引擎、生成式AI，到智慧醫療、自動駕駛與先進製造，各國政府競相投入算力建設，企業則持續擴張資料中心與晶片投資。在這場全球競逐中，AI已被視為新一輪產業革命的核心入口。

然而，一個關鍵問題卻始終被忽略：當全世界都在談論AI將創造多少價值時，有多少人真正計算過，它將消耗多少資源？

根據國際能源總署(IEA)研究，到2030年，全球資料中心用電量可能接近945 TWh，約占全球總用電量3%，幾乎等同日本全年用電。這意味著，AI競爭不只是晶片競爭，更是能源競爭。

更進一步來看，AI的壓力並不只存在於電力系統。聯合國研究指出，到2030年，AI與資料中心相關用水需求，可能相當於13億人口一年的基本生活用水量。這意味著，AI不只是數位革命，更是物理世界資源的再分配。

當人們使用生成式AI生成文字、影像與影片時，看見的是效率與便利；但在另一端，被持續消耗的，是能源、水資源與土地。

問題還不僅如此。AI運作所需的晶片、伺服器與儲存設備，背後涉及大量稀土與關鍵礦物開採。算力集中於先進國家，但環境代價與資源開採，往往由發展中國家承擔。AI的環境成本，呈現明顯的地理性外包。因此，AI不只是科技議題，也逐漸成為環境治理與資源分配問題。

這對台灣尤其具有意義。隨著AI資料中心與算力基礎建設討論升溫，台灣正試圖成為全球AI供應鏈節點之一。然而更關鍵的問題是：我們是否準備好承接AI所帶來的能源、水資源與基礎設施壓力？

AI企業真正需要的，從來不只是更多電力，而是穩定、低碳且具韌性的能源系統。資料中心需要的不只是土地，而是可靠電網、穩定供水與完整基礎設施。AI競爭的核心，已從模型能力戰，轉向基礎設施戰。

當前AI治理，多聚焦於假訊息、隱私與著作權問題。然而聯合國的研究提醒我們，AI治理正進入新階段：能源、水資源、土地利用與電子廢棄物，正在成為核心議題。AI治理，正在從資訊治理走向資源治理。這並不意味我們應該拒絕AI。相反地，AI也可能成為減碳與氣候治理的重要工具，包括能源調度優化、交通效率提升、氣候預測與低碳材料研發。

問題從來不是要不要AI，而是如何發展AI。因此，更重要的是建立透明的資訊揭露制度，公開能源使用、水資源消耗與環境影響；同時推動高效率演算法、低耗能晶片與分散式運算技術，避免AI競爭滑向無止境的算力軍備競賽。換言之，透明揭露，是AI治理的最低門檻。

科技創新固然重要，但永續發展同樣不可或缺。真正值得警惕的，或許不是AI是否取代人類，而是人類正在以什麼代價餵養AI。當全世界都在追逐AI時，我們更應該追問：誰享受科技紅利？又是誰在支付算力背後的環境成本？這將決定AI是文明進步，還是延後結算的環境債務。

▼AI企業真正需要的，從來不只是更多電力，而是穩定、低碳且具韌性的能源系統。資料中心需要的不只是土地，而是可靠電網、穩定供水與完整基礎設施。AI競爭的核心，已從模型能力戰，轉向基礎設施戰。（示意圖／資料照）

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