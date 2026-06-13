看不見的戰場　芬太尼如何成為二十一世紀的新型國安威脅





▲芬太尼等鴉片類藥物，每年殺死數百數萬名美國人。（圖／達志影像／美聯社）

●周宇平／國防工業發展基金會列管評鑑中心委員、台灣智庫諮詢委員

當人們談論國家安全時，腦海中浮現的往往是飛彈、戰機、軍艦、網路攻擊，甚至是太空衛星等高科技軍事裝備。然而，二十一世紀的國家安全威脅早已超越傳統軍事範疇。一種看不見、摸不著，卻足以摧毀社會根基的威脅，正逐漸成為各國安全決策者最關注的議題—芬太尼（Fentanyl）。

這場戰爭沒有前線，沒有砲火，沒有宣戰，也沒有停戰協議。但它對國家人口、經濟發展、社會穩定與國防動員能力所造成的損害，卻可能遠超過一場傳統軍事衝突。

對台灣而言，當我們積極討論不對稱作戰、全社會防衛韌性、無人機作戰、衛星通訊與關鍵基礎設施防護之際，也必須正視一個問題：未來敵人削弱國家的方式，未必來自敵軍空襲或登陸，也可能來自一顆微不足道的藥丸。

現代戰爭的本質 已從摧毀目標轉向削弱社會

傳統軍事理論認為，戰爭的目標是透過武力摧毀敵方軍事力量，迫使其屈服。然而進入二十一世紀後，國際社會逐漸發現，一個國家的脆弱點往往不在軍營，而在社會本身。近年來，各國面臨的威脅型態已出現重大變化：

• 網路攻擊癱瘓金融系統

• 假訊息動搖民主制度

• 關鍵供應鏈成為經濟勒索工具

• 能源與糧食被武器化

• 毒品滲透侵蝕人口結構與社會穩定

這些手段有一個共同特徵：不需要擊沉軍艦，也不需要摧毀機場，卻能讓一個國家的治理能力逐漸衰退，其本質是一種長期消耗戰。目標不是迅速擊敗對手，而是讓對手在漫長消耗中逐漸失去競爭力。從這個角度觀察，芬太尼已不再只是公共衛生問題，而是一項值得以國家安全視角重新審視的新型威脅。

芬太尼的殺傷力 遠超一般毒品的認知

芬太尼原本是一種合法醫療用途的強效鴉片類止痛藥，主要用於癌症患者或重大手術後的疼痛控制。然而其效力約為嗎啡的五十至一百倍，即使極微量也可能造成呼吸抑制甚至死亡。更危險的是，其製造成本極低、運輸體積極小、獲利空間極高。

傳統毒品的跨境運輸需要大量物流與倉儲支援，但芬太尼只需極少重量便可造成大規模傷害，使執法機關面臨前所未有的查緝挑戰。因此，在短短十餘年間，芬太尼已從醫療藥物演變成全球毒品治理最棘手的問題之一。

對犯罪集團而言，它代表暴利。但對國家而言，它代表的是一場持續侵蝕國力的可怕災難。

美國的經驗 當毒品危機升高至國安層級

美國近年的芬太尼危機，正為全世界提供一個重要警訊。過去二十多年，美國投入數兆美元參與海外軍事行動，從阿富汗到伊拉克戰場，國安議題長期聚焦於反恐與海外威脅。然而近年來，美國國會、執法機關與國安部門卻逐漸將焦點轉向另一個問題：芬太尼。

原因並不只是死亡人數，而是其對國家結構所造成的全面性衝擊:

• 當大量青壯年人口因毒品成癮而退出勞動市場時，生產力開始下降

• 當醫療資源被長期占用時，公共財政負擔開始惡化

• 當幫派與犯罪網絡因毒品市場而壯大時，社會治理成本隨之上升

• 當家庭結構受到衝擊時，教育、就業與社區安全問題也會接踵而至

這種損害不會像飛彈攻擊般立即顯現，但卻會在三年、五年、十年、二十年的時間軸上逐步累積，最終轉化為國力流失。

台灣最大的風險 或許是對風險缺乏認知

值得警惕的是，當美國、加拿大、歐洲各國，甚至北約相關智庫已開始從國家安全、社會韌性與戰略競爭角度研究芬太尼問題時，台灣相關討論卻仍大多停留在毒品查緝、司法偵辦與公共衛生層次。國際間針對芬太尼的研究，早已不再局限於醫學與犯罪學領域。許多研究機構開始探討：

• 毒品對國家安全的影響

• 毒品對勞動市場與人口結構的衝擊

• 毒品對軍事招募與後備動員能力的影響

• 毒品供應鏈與跨國犯罪網絡的結合

• 毒品如何成為灰色地帶競爭中的脆弱點

換句話說，國際社會研究的已經不是「如何抓毒販」，而是「如何避免一個國家被毒品慢性削弱」。

反觀台灣，無論是學術研究、政策辯論或媒體關注，鮮少有人將芬太尼問題放在國家安全架構下進行系統性分析。究竟是不敢談？還是不理解其背後所代表的戰略意涵？

這是一個值得深思的問題。因為現代戰爭最危險的地方，往往不在於敵人發動攻擊，而在於我們根本沒有意識到自己正在遭受攻擊，而這可能比網路入侵還要無感。

從國防視角觀察 毒品正在侵蝕國家戰爭潛力

戰爭從來不只是武器與裝備的競賽。真正決定勝負的，是國家能否持續維持戰爭能力，這包括：

• 健康平衡的人口結構

• 穩定的產業與社會運作

• 充足完整的醫療能量

• 隨時可動員的後備兵力

• 具有凝聚力的社會環境

若大量年輕人口受到毒品影響，即使軍隊擁有再先進的裝備，也可能面臨人力不足的問題。現代軍隊所需要的不只是兵員數量，更需要高素質、高技術能力與高度紀律的人才。無論是無人機操作員、資安人員、衛星通訊管理人員、電子戰專家，或是飛彈系統操作人員，都仰賴健康且具專業能力的人力資源。

因此，毒品問題本質上也是國防問題。因為它直接影響國家最重要的戰略資產—人。

「超限戰」時代的新型威脅 削弱比摧毀更有效

冷戰時期的國家競爭，比的是武器數量與系統精確殺傷的能力。二十一世紀的競爭，比的卻是社會韌性。諸如金融、科技、媒體、能源、法律、供應鏈、資訊空間與人口結構，都可能成為國家競爭的一部分。

在這種背景下，現代國家安全最大的挑戰之一，就是如何辨識那些表面上屬於治安、經濟或社會議題，但實際上足以影響國家生存的風險。

芬太尼正是典型案例。它或許不是傳統意義上的武器，但其所造成的人口耗損、社會成本與治理壓力，卻與戰爭所追求的削弱效果極為相似。因此，各國近年逐漸將毒品防制納入整體安全戰略的一環，而不再單純視為警察或司法機關的工作。

台灣不能只研究飛彈 也必須研究社會崩潰的路徑

台灣近年在軍事領域投入大量研究資源。從不對稱作戰、無人載具、低軌衛星、認知作戰、電子戰、資安防護，到全社會防衛韌性建構，都已有相當深入的討論。然而對於毒品如何影響國家戰爭潛力、後備動員能力、產業韌性與社會穩定性，相關研究卻相對有限。

事實上，一個國家的崩潰未必始於飛彈落地。它也可能始於：

• 青年人口健康逐漸惡化

• 原有的完整勞動力持續流失

• 犯罪組織漸漸滲透地方社區

• 醫療資源被非正常疾病大量消耗

• 政府機關與企業治理成本不斷上升

• 和諧的社會信任逐漸瓦解

這些現象看似與國防無關，卻可能在真正危機來臨時，成為影響國家存亡的關鍵因素。如果台灣願意投入數千億元研究如何攔截飛彈，那麼同樣應該投入足夠資源研究如何防止社會被慢性侵蝕。因為國家安全不只是防止敵人進來，更是應該防止自己先倒下。

台灣應有的四項戰略應對

一、將反毒納入全社會防衛韌性工程

反毒不應只是法務部或警政系統的責任。應正式納入國家韌性架構，與能源安全、糧食安全、資安防護及民防體系並列。

二、建立國安層級毒品威脅評估機制

由國安、情治、海巡、關務、警政及衛福等單位共同建立毒品威脅分析架構。分析的不只是毒品本身，而是其背後的金流、物流、資訊流與跨境網絡。

三、建立青年世代的國安反毒教育

讓反毒教育不再只是健康教育的一部分。而是讓年輕世代理解：保護自己遠離毒品，同時也是保護家庭、社會與國家。

四、建立新興毒品國家級預警系統

透過跨部會資料整合與科技監測能力，及早發現新型毒品流通跡象。做到早期預警、快速反應、即時阻斷。

結語 守住台灣不只是守住海峽、更應守住下一代

今天的台灣，對於一枚飛彈的射程、速度、飛行軌跡與彈頭重量都有詳盡研究；對於敵軍艦艇的數量、戰機性能與登陸能力也有大量討論。

但對於一顆足以摧毀一名年輕人、一個家庭，甚至逐步侵蝕整個社會的芬太尼藥丸，我們卻仍缺乏相同層級的戰略警覺。

當世界主要國家的國安機構、智庫與軍事研究單位，已開始研究毒品如何影響國家安全、社會韌性與戰爭潛力之際，台灣若仍將其視為單純治安問題，未來恐怕將在認知上先輸掉一場看不見的戰爭。真正值得警惕的，不是芬太尼本身，而是我們是否仍用前一世紀的國安思維，面對這個世紀的新型威脅。

因為未來最危險的攻擊，未必來自海峽對岸發射的飛彈；它也可能藏在校園、社區、網路平台與地下供應鏈之中，悄悄侵蝕一個國家最寶貴的資產——下一代。而當一個國家的青年、勞動力、家庭結構與社會信任開始瓦解時，即便擁有再先進的武器系統，也未必能夠贏得未來。

這正是芬太尼帶給台灣最重要的國安啟示：二十一世紀的戰爭，已不只是爭奪土地與海域，更是在爭奪人口、韌性與國家的未來。

▼真正值得警惕的，不是芬太尼本身，而是我們是否仍用前一世紀的國安思維，面對這個世紀的新型威脅。（圖／達志影像／美聯社）

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