18歲公民權浪潮下　台灣教育正在失去管教能力

▲網路時代，一支影片、一篇貼文、一則限時動態，就能迅速串聯大量同溫層，形成排山倒海的輿論壓力。許多事件尚未釐清真相，學校與教師就已經先被貼上威權、保守或打壓學生的標籤，輿論未審先判已成校園事件的常態。（圖／CFP）

●宋慶瑋／教育人員

十八歲公民權認為青年應提早參與公共事務，培養民主素養。然而，當學生的權利不斷被放大，教師的管教權卻持續被削弱，校園正逐漸走向「有責無權」的失衡狀態。部分政治人物早已將高中生視為未來選票來源，只要學生透過社群平台發聲，立刻獲得高度關注。從手機管理、服裝儀容、外訂餐食、上學時間、畢業旅行到師生衝突，容易在短時間內被放大成全國議題，該怎面對，且由紛說。

教育需要的不是無限擴張學生權利 而是在權利與責任間找回新平衡

社會正在向年輕世代傳遞錯誤訊息：只要聲量夠大，就能取代道理；只要流量夠高，就能凌駕規範；只要網路支持，就不必承擔責任。

當權利教育遠超過責任教育，學生學會的是如何爭取自由，卻不懂得自由必須建立在紀律與責任之上。如果社會只教學生反抗規範，卻不教他們尊重規範；只鼓勵爭取權益，卻不要求承擔責任，那麼將培養不出來成熟的公民，而是只知權利、不知義務的巨嬰。

網路時代，一支影片、一篇貼文、一則限時動態，就能迅速串聯大量同溫層，形成排山倒海的輿論壓力。許多事件尚未釐清真相，學校與教師就已經先被貼上威權、保守或打壓學生的標籤，輿論未審先判已成校園事件的常態。

當教師要求學生遵守規範，被批評為威權；當學校維護秩序，被指控侵犯自由；當管教學生行為，又被放大為霸凌，形成學生權利無限上綱，教師權威全面崩解。

過去學校不只是知識傳授場所，更是培養責任感、紀律與品格的重要場域，如今卻有愈來愈多教師選擇「不管、不碰、不介入」，不是因為不在乎學生，而是因為管得愈多，風險愈大。

一句提醒可能被錄音，一次糾正可能被剪輯上網，一場師生衝突可能演變成全國新聞。在這樣的環境下，防禦性教學逐漸成為教師的自保方式，教師這個職業早已失去師道尊嚴。

當教師失去管教權，卻仍要承擔學生偏差行為、學習成效不佳與品格教育失敗的責任時，教育現場便陷入徹底失衡。許多優秀教師因此心灰意冷，提早退休或離開，留下來的人則選擇明哲保身，只求平安下課，不求教育理想。這不是教師的失敗，而是整個社會對教育專業的不信任所造成的結果，政府若不改善教師的管教權，恐怕教師荒永不會止息。

面對困境，政府必須停止以政治思維處理教育問題，重新建立教師合理的管教權；民意代表應尊重教育專業，而非動輒介入校園事務刷存在感；家長必須與學校站在合作而非對立的位置；社會更應理解，教師不是學生的敵人，而是陪伴其成長的重要引路人。教育的本質不是討好學生，而是培養能夠面對現實、承擔責任的人。

如果學校連手機都不能管、服儀不能管、秩序不能管、倫理不能管，未來出了社會，又有誰能教導他們尊重社會規範與承擔責任？教育需要的，不是無限制地擴張學生權利，而是在權利與責任之間重新找回新的平衡。

▼社會應理解，教師不是學生的敵人，而是陪伴其成長的重要引路人。教育的本質不是討好學生，而是培養能夠面對現實、承擔責任的人。（圖／CFP）

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