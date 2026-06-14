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搶救少子化的另一條路！

我們想讓你知道…少子化是社會進化的信號，人類將從「擴張」邁向「精實」。把它誤視為危機，只會困於舊思維；擁抱它，才能開啟新時代的永續與繁榮。

●黃丙喜／ 國家公益發展協進會榮譽會長

台積電董事長魏哲家公開呼籲，台灣要趕快提高生育率。全球首富馬斯克也多次提醒世人少子化問題。他自己並身體力行，勤於生育。

名人提醒，當然値得傾聽。問題是，被不少先進工業化國家引為國安危機的少子化，解決之道只有提高生育率一途嗎？這問題可能更值得大家從系統、動態及综合全面的視角來審查及思考。

少子化是社會進化的信號　擁抱它才能開啟新時代的永續與繁榮

「人口過多」或「人口過少」從18世紀以來即爭論不休。歐洲自19世紀末開始呈現人口減少的趨勢，這違反了馬爾薩斯的「人口學原理」，但經濟仍然穩定成長，顯示經濟成長的關鍵是在創新，因為它才是帶動「平均每人所得」提昇的核心要素。

創新的真意就是針對同様的問題，但從不同於以往的角度去觀察、思考，發現問題真正的本質、源頭、特性，前瞻未來的動態發展與變化，整合成功的核心要素和優勢，進而提出具有總體效益的差異化行動策略。少子化問題不能只用直觀去看和用直覺去感。它並不如你想像的單純和容易。

讓我們來反觀賴清德總统的搶救少子化新戰略。他像聖誕老公公一般送出18項大禮包。左有津貼，右有補助，不少人當下按讚；然而，時間是情緒的冷卻劑，我們一起靜下心來，放大視野，不難查覺凡用支票堆出的政策並不可靠！何況，面對未來AI新時代，人口多並不是國家競爭的優勢。

諾貝爾物理學獎得主愛因斯坦說：「舊的地圖找不到新的路。」面對未來氣候變遷、資源匱乏及人工智能交錯的新時代，單向強調提高生育率，並非妥善對策，尤其當朝野政黨也紛紛大撒幣時，人民反而要冷靜面對。

賴清德可以個人做功德，做為總统卻不能胡亂國家財政。綜觀18項大禮包，八個補，補生育、貼成長；六個減，減稅、減工時；四個加，加假、加保險，每年要花3800億元，够大包了，佔了國家年度總税收的10%。問題是，這種政府税收以股市大好的情境預估。財政規劃可以如此樂觀嗎？

輝達執行長黄仁勳來台照例捲起一陣旋風。他說：「輝達維持彈性遠距工作，原因是我們不是恐龍，導入了提升效率的新工具及增強判斷力的新方法。」賴政府當然不能是恐龍，必須體認大禮包的補、加、減都要有完整的配套，同時反思提升現有青年人才素質、善用壯世代能力，更是搶救少子化的良方。

少子化是全球資本主義畸形發展的後遺症。搶救之道首在突破資本主義缺失，迫使國家、社會和企業都從「無限增長」的迷失中轉向「可持續優化」的環境、資源與科技的正向循環。

台灣941棵巨木，10年内消失了5%。事實上，人口減少可以直接優化環境。人口規模縮減意味著碳足跡降低、土地壓力減輕。過往高密度開發導致空氣汙染與水資源爭奪，如今少子化讓都市擴張放緩，綠地復育變得更容易。根據聯合國統計，全球人口若維持低生育，2050年前森林覆蓋率可提升十%。

其次，天然資源也會迎來正向的循環。未來世界的經濟發展模式將側重「資源紅利」，人口下降，石油、稀土等資源反而能更有效的分配。日本透過「人口減少稅」，鼓勵資源再利用達到八十%以上，台灣應該效法。

機器人與AI則可取代重複的勞務。台灣的智慧製造讓工廠人力減半、產值翻倍。根據麥肯錫報告，自動化可彌補全球八十%的勞缺，到2030年，少子化國家反而能在「人力解放經濟」上創造更高的人均GDP。台灣是全球AI鏈的大國，應該加以善用在人才培育及人口精實上。

總之，少子化也是社會進化的信號，人類將從「擴張」邁向「精實」。把它誤視為危機，只會困於舊思維；擁抱它，才能開啟新時代的永續與繁榮。

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關鍵字: 黃丙喜 雲論 少子化 賴清德 政策

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