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台灣應如何與日本接軌　建設一流的棒球制度？

我們想讓你知道…台灣棒球正站在難得的歷史節點，不只是12強奪冠大幅增強了信心，年輕世代崛起、運動部成立與體育預算增加，加上台日外交升溫、產業鏈深化合作，這些條件同時出現，是百年難得一見。我們不應滿足於友誼賽，而是趁此時機讓台日棒球交流升級。

▲。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲台灣與日本之間，有百年棒球情誼，有旅外選手的奮鬥史，也有企業贊助的交流賽程，經過幾次國際賽交鋒，兩國建立起惺惺相惜的情誼；但我們是否已經建立制度性的全方位合作？答案是：仍然不足。（示意圖／記者林敬旻攝）

●高宇辰／體育從業人員

2024年世界棒球12強賽，台灣隊以4：0擊敗地主日本奪冠，中斷日本隊國際賽27連勝。2026年WBC，平均年齡僅26.7歲的中華隊雖以2勝2敗止步分組賽，但新世代陣容尤其年輕投手群的好表現，顯示台灣棒球已進入世代交替期。

在這波熱潮背後，有一個值得深思的問題——台灣與日本之間，有百年棒球情誼，有旅外選手的奮鬥史，也有企業贊助的交流賽程，經過幾次國際賽交鋒，兩國建立起惺惺相惜的情誼；但我們是否已經建立制度性的全方位合作？答案是：仍然不足。

民間交流先行　政府應接續擴大平台

近年台灣球隊赴日或與日本球隊交流，其實比官方想像更積極。樂天桃猿延續自2016年起的石垣島春訓交流傳統，2026年「亞洲門戶交流賽」已邁入第9屆；台鋼雄鷹連續兩年邀請陽岱鋼目前效力的Oisix新潟Albirex 來台，2026年更將「港都國際交流戰」擴大為三天賽事。

業餘成棒層面，全越運動棒球隊在前讀賣巨人投手姜建銘帶領下，2025年赴九州亞洲聯盟完成六場交流戰，這是九州亞洲聯盟的首次國際交流賽。

2025年底，中信盃台日高中棒球對抗賽也邀請北海道、九州兩支由甲子園參與學校組成的聯隊來台，對戰黑豹旗冠軍平鎮高中與亞軍羅東高工。2026年2月，台日棒球國際交流賽在台北大巨蛋舉行，中華隊與軟銀鷹、日本火腿鬥士各打一場，作為WBC前的重要暖身。

這些賽事熱鬧滾滾，也確實促進台日棒球人才的交流；但雙方互動是以賽事為核心，距離長期制度合作仍有一段長路。台灣棒球實力若要早日與日本比肩，棒球合作就要升級。

我們不能只看下一場友誼賽在哪裡打，而應該問：台灣成棒選手能否有固定赴日交流與參與選秀的機會？三級棒球選手參與移訓與運科檢測的機制是否普及？如何讓教練、裁判、防護員與數據人才等等，也可以透過交流賽增進實力？台灣的球場、賽事與選手資料，能否與日本訓練體系接軌？

目前台日交流賽事由球團、企業發起，各自洽談、各自執行，缺乏統籌框架，導致每次交流很容易成為一次性活動，熱鬧過後又回到原點。其實台灣棒球界應該要在交流結束後，將台灣乃至日本的選手數據整理、保存，並結合教練的第一手觀察，進而運用科學化的監測數據進行分析。

如果能做到這種程度，不僅可以作為台灣觀察日本戰力的重要情報，納入一級國際賽的戰術參考資料，更可以化作培育台灣棒球的養分。

球員、教練乃至後勤團隊都可以從日本學到成熟的制度，可是不能倚靠個人靈感與天賦，中職、棒協、運動部、教育部與地方政府，都有責任協助這些散落的先例匯聚成可持續的制度平台。

台灣的制度缺口　日本已有參考答案

台灣棒球面臨的問題，日本不一定都有完美答案，但已有許多可參考經驗。投手保護制度就是明顯例子。日本高校野球聯盟自2020年試行「每名投手一週投球總數不得超過500球」限制，並於2025年正式列為規則。

台灣學生棒球聯賽雖已有局數、單日球數與隔場限制，但相較日本以「一週500球」搭配官方紀錄確認的累積管理，台灣仍待補強跨賽事、跨日程、跨球隊的投手負荷追蹤與運動醫學管理。

NPB育成制度也是台灣「職前空窗期」值得借鏡的環節。宋家豪2016年以育成身份加入東北樂天金鷲，2017年轉為支配下選手，2021年單季出賽63場，2023年達成日職生涯百中繼成功，成為台灣球員史上第一人。他的成功令人高興，卻也提醒我們：這是個人在日本育成系統中熬出來的結果，並非台日制度合作的產物。

而這些培育制度的設計，又與場地經營管理制度息息相關。甲組、城市隊、企業隊、大專與青棒使用的場地，往往不像職棒主球場那樣受到關注，因而欠缺妥善的管理。好比2024年玉山盃，三重與青埔球場曾因雨勢與場地積水被迫延賽。

台日交流經常是二軍或社會人球隊進行的，可是國內許多球場條件並不理想，這是三級棒球共同痛點。場地平整度、排水、照明、牛棚、休息室、防護空間、界外區安全，只要任何一項不足，都會影響球員表現，甚至增加受傷風險。原本頗有潛力的年輕球員，可能在不理想的球場上受傷折損。如何盡可能提高球場的整備程度，是改良制度與環境的關鍵環節。

活化公共資源　改善場館條件

運動部於2025年9月正式成立，組織架構下設「設施規劃司」。這是棒協向中央爭取基層與成棒球場標準化補助的最佳窗口。

棒協應主動提出「業餘成棒與基層場地分級改善計畫」，由政府、棒協、學生棒球聯盟與大專體總共同盤點高中、大專與地方球場，再依照可承接賽事層級進行分類。

大學球場也該重新盤點與活用，若場地條件提升，台灣亦可借鑑美日大學棒球的區域聯盟、主客場概念與固定賽季，帶動校園棒球與賽事人才培育。

善用橋樑人才　國際交流不設限

在執行層面，台灣應該善用跨界橋樑人才。以前經濟部長郭智輝為例，他長期經營半導體材料與設備通路，崇越也隨台灣半導體供應鏈布局日本九州；同時，他過去成立全越運動投入甲組成棒，從政時積極推動國營事業挹注運動隊伍，具備把產業能量轉化為棒球交流資源的條件。

全運運動參與九州亞洲聯盟不是偶然，而是台日經貿文化交流的一環，台日棒球合作如果伴隨九州半導體產業鏈，接上雙邊的地方政府與企業網絡，就不只是以單一賽事為中心的體育活動，而可能成為城市外交、產業合作與人才培育的一部分。

普及科學化訓練　接軌運科應用

台日合作若要從賽事升級為制度，也需要一套共同語言：數據與運動科學。台灣中職已在2026年整合六球團TrackMan資料，推出進階數據網站；國家運動科學中心、國訓中心、U18棒球國家代表隊運科支援計畫，以及臺北市立大學運動器材科技研究所，都曾累積相關資源。

近年XPORTS等民間運動訓練中心，也開始導入職業規格檢測，讓高中與年輕選手有機會接觸TrackMan、Blast Motion、Hawkin Dynamics等設備。問題在於，這些資源仍多集中在國家隊、職棒、菁英測試會或少數訓練中心，尚未全面普及於甲組成棒、大專與基層訓練日常。

棒協宜建立產官學合作平台，把運科資源轉化為基層教練看得懂、球員用得到、學校負擔得起的制度。青棒赴日移訓時，不只安排比賽，還可以安排投打動作檢測、體能評估、防護課程與數據解讀；成棒赴日交流時，不只看勝負，也要多多學習日本社會人球隊如何安排訓練、恢復。

把握台灣棒球百年機遇

台灣棒球正站在難得的歷史節點，不只是12強奪冠大幅增強了信心，年輕世代崛起、運動部成立與體育預算增加，加上台日外交升溫、產業鏈深化合作，這些條件同時出現，是百年難得一見。我們不應滿足於友誼賽，而是趁此時機讓台日棒球交流升級。

運動家追求卓越的熱情與感動，是體育發展的原動力與最大價值。但一個社會要幫助運動家追求卓越，不能只看重情緒價值，更要著眼於實際的制度面進行建設，並時時檢討改良，才能在這百年機遇中，讓台灣穩穩站上世界一流的舞台！

▼台灣棒球正站在難得的歷史節點，我們不應滿足於友誼賽，而是趁此時機讓台日棒球交流升級。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

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