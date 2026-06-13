內鬥不是內政　是台灣在國際上最昂貴的代價

▲國民黨主席鄭麗文訪美行。（圖／國民黨提供）

●李翔宙／前國安局局長

國民黨主席鄭麗文訪美傳出原定與美國安會官員的會晤臨時生變，民進黨立院黨團對此批評「訪美處處碰壁，什麼事都怪天怪地」。

內耗是長期以來台灣政壇最大的戰略漏洞，藍綠惡鬥本非新事，但當政黨競爭延伸到「誰在華府更有面子」、「誰跟北京走得近」的互相告狀邏輯，就不再只是內政問題，而是把台灣最脆弱的一面直接攤在國際舞台上，讓北京看見縫隙，讓華府感到疲憊，讓台灣社會喪失對政治的信任。

美國耐心有限 北京擅長等待

美國的耐心是有限的，華府過去對台灣的跨黨派支持，始終建立在一個隱性前提上，「台灣是一個值得保護的民主典範」。但當台灣政黨習慣性地將對手的國安立場拿到華府「驗明正身」，甚至互相貼「北京同路人」的標籤，美方看到的就不再是民主成熟度，而是一個需要被管理的麻煩變數。降級接待乃至取消會晤，未必是嚴厲懲罰，但那個無聲的訊號已經說得很清楚，「你們的內鬥，不應該變成我們的負擔」。

北京的戰略耐心恰恰相反，它最擅長等待；台灣每一輪內耗，都在客觀上替北京完成它自己很難做到的事，削弱台灣的國際公信力、分化台美互信、消耗社會對民主政治的認同感。不需要一顆飛彈，台灣政治人物自己就把台灣最珍貴的軟實力一點一點磨損。這不是陰謀論，而是結構性的現實，鷸與蚌越用力，漁翁越省力。

美中台三角關係正在進入一個更不穩定的新階段。過去台灣可以相對安全地在美中之間維持「戰略模糊」的平衡，但當美中對抗全面結構化、台灣內部又持續輸出不確定性訊號，這個平衡的容錯空間正在縮小。華府需要一個可預測的台灣，北京則從台灣的不可預測中獲利，而台灣自身的政治體制，偏偏最不擅長「可預測」。

台灣政治文化大偏差 國家利益未能優於黨派利益

最根本的問題，其實不在藍綠，而在政治文化。台灣的民主走過三十年，選出了很多人，卻沒有培養出足夠多「把國家利益放在黨派利益之前」的政治家。鄭習會帶回了一些兩岸和緩的空間，訪美行卻因語言失準讓空間折損，這不只是個人的問題，而是整個政治生態長期在「贏得選舉」而非「贏得國家未來」的邏輯下運作所結出的果。

台灣真正的籌碼，從來不是哪個黨跟誰關係更好，而是這個家園的民主品質、社會韌性與戰略清醒。內耗每深一分，這個籌碼就薄一分。而在當前美中台三方都處於高度不確定的歷史節點上，台灣輸不起這種消耗。