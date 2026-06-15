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SpaceX掛牌未演先轟動　上市效應果然一鳴警人

我們想讓你知道…SpaceX的成功上市，讓人類再次看見科技改變世界的力量，意謂著一個屬於太空經濟的新時代已悄然降臨。然而，儘管前景看好，但SpaceX自成立以來累積龐大虧損，其創造的營收亦遠不及類似市值的科技巨頭，反映出航太產業極高的資本密集特性與潛在風險。

▲SpaceX公司領導階層成員和嘉賓在紐約納斯達克市場中心陽台上慶祝SpaceX首次公開發行（IPO）。（圖／路透）

▲SpaceX公司領導階層成員和嘉賓在紐約納斯達克市場中心陽台上慶祝SpaceX首次公開發行（IPO）。（圖／路透）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

由馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.）於6月12日以代號「SPCX」在美國NASDAQ正式掛牌上市，不僅刷新全球IPO募資紀錄，更象徵人類商業活動正由地表延伸至太空的里程碑。這場世紀掛牌的指標性意義，已遠超企業常態性的集體籌資，而是全球科技實力、資本競逐與大國博弈的再度洗牌。

SpaceX整合了低軌衛星網絡、AI、太空雲端運算及次世代能源，成為未來產業及下一個科技資本核心。當資本市場願意給予一家成立20餘年，累積虧損逾400億美元的企業近2兆美元估值時，其反映的不只是財報數據，而是全球資本對未來世界藍圖的一場集體豪賭。

上市首日氣勢如虹　高估值從何而來

SpaceX掛牌首日的開盤價為150美元，盤中最高一度觸及176.52美元，終場收報161.11美元，較每股135美元的IPO定價勁揚19.34%，市值一舉衝上2.1兆美元，超越護國神山台積電ADR市值，瞬間躋身美國市值第六大上市公司。

更令人驚訝的是，SpaceX以每股135美元的價格發行 5.556 億股，在上市首日成交量超過5億股，接近當年Facebook上市時創下的5.8億股紀錄。也同時打破先前由沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）創下的IPO紀錄。

這間沙烏地國營石油巨頭2019年上市時估值約1.7兆美元，募資超過290億美元。如此龐大的交易動能，反映出市場對SpaceX長期成長潛力的高度認同。

SpaceX上市後最直接的受益者，無疑是馬斯克本人。若以控股價值估算，其個人財富已突破兆美元門檻，成為全球首位達成此成就的企業家。

然而，真正值得關注的是其外溢財富效應。參與早期投資的創投機構、矽谷投資人及合作夥伴，皆因SpaceX上市而獲得可觀回報。部分金融機構、退休基金與保險資金亦可分享其成長果實。例如台灣富邦金(2881)旗下富邦人壽也公告擬於上限6億美元額度內參與申購，引起市場關注。

這種由科技創新所帶動的財富創造，往往會進一步刺激創業投資熱潮，使更多資金投入高風險、高成長的新興領域，形成良性循環。

令人狐疑的是，SpaceX今年首季營收46.9億美元，虧損42.76億美元，至今累積虧損逾400億美元，為何能獲得近2兆美元的驚人估值？答案在於 SpaceX 早已超越傳統火箭製造商的範疇，而是蛻變為構築在太空基礎建設之上的「全方位科技平台」。

再者，透過將資料中心移向軌道，SpaceX 預估能將AI運算費用壓低至每年70億到80億美元，相較於傳統地面機房，最高可大幅削減45%的成本。

另外，根據其最新 S-1 招股說明書，這種獨特的商業模式已由三大業務板塊具體實踐。

首先，衛星通訊（Starlink）已成為其最穩固的現金流命脈，憑藉全球破 1,030 萬用戶的訂閱制紅利，強勢貢獻 113.87億美元營收與44.23億美元的營運利潤，是目前唯一實現盈利的核心支柱。

其次，在太空分部方面，雖然Falcon系列火箭的重複使用技術大幅降低成本，開創了難以撼動的護城河並帶來40.86億美元營收，但因2025年對 Starship（星艦）計劃挹注逾30億美元的跨世代研發，導致該部門暫時呈現6.57億美元的營運虧損。

更具想像空間的是，SpaceX正透過整合AI與衛星，將自身從「通訊服務商」升級為「太空運算平台」。2026年初併購 xAI 後新成立的人工智慧分部，雖已創造32.01億美元營收，但也因瘋狂砸下127.27億美元採購GPU與布建算力基礎設施，承受了63.55億美元的嚴重虧損。

然而，這種在軌道端進行即時AI分析的超前布局，能讓農業監測、海事追蹤與災害預警等應用直接在衛星端完成處理，顛覆了傳統地面資料中心的限制。

這份財報看似赤字驚人，實則精準展現了以衛星通訊的實質利潤，全面補貼星際探索與前瞻AI算力的戰略。這種將未來科技化為現實的強大變現與擴充潛力，正是全球資本市場甘願為其奉上高估值(高本夢比)的最核心動能。

太空經濟起飛　全球產業鏈受惠

值得注意的是，過去由政府主導的太空探索，如今已正式由商業力量接棒主演。SpaceX 的掛牌，象徵著軌道經濟正式邁入成熟期。根據研調機構 Trend Force 預估，2027 年全球衛星產業產值將攀升至4,470億美元，年複合成長率（CAGR）高達 14%。

從衛星通訊、手機直連（Direct-to-Cell），到太空運算與軌道太陽能，整體市場正迎來爆發式擴張。SpaceX 此次募集的巨額資金，除用於部署逾十萬顆通訊衛星，更將全力建置太空 AI 資料中心。這不僅是單一企業的擴張，更宣告全球基礎設施正加速朝「天地整合」的新型態演進，即未來的通訊、運算與能源網絡，都將與太空密不可分。

更具顛覆性的是，SpaceX 已悄然蛻變。2026年完成對xAI的戰略整合後，Grok大型語言模型、AI資料中心及社群平台X皆已納入其麾下。這意味著 SpaceX 正手握「資料蒐集、傳輸、運算與應用」的終極閉環：當軌道衛星即時感測地表資訊，透過Starlink閃電傳輸，再由 AI 進行中樞分析並回饋決策。

此一成功模式，無疑將成為未來AI巨頭掛牌的試金石，隨著資本市場對高成長科技企業的胃口大開，勢必將催化更多AI獨角獸加速進軍股市，如AI新創公司OpenAI和Anthropic，兩者預計今年稍晚IPO，預期將再掀起新一波IPO狂潮。

這股「SpaceX 效應」正跨越國界重塑全球產業鏈。隨著衛星建置需求激增，半導體、光通訊、航太零組件及地面設備等供應鏈迎來實質利多。

以台灣而言，憑藉晶片設計、精密製造與資通訊整合的硬實力，正迎來切入低軌衛星核心供應鏈的絕佳機會，相關人才需求亦水漲船高。

市場競爭激烈　挑戰仍待驗證

持平而論，SpaceX的成功上市，讓人類再次看見科技改變世界的力量，意謂著一個屬於太空經濟的新時代已悄然降臨。然而，儘管前景看好，但SpaceX自成立以來累積龐大虧損，其創造的營收亦遠不及類似市值的科技巨頭，反映出航太產業極高的資本密集特性與潛在風險。

再者，火箭研發、衛星發射與基礎設施建設皆需長期投入，且目前低軌衛星市場競爭日趨激烈，各國政府與企業紛紛投入資源。未來如何維持技術領先、提升獲利能力，將是SpaceX最大的考驗。

另一方面，太空垃圾增加、頻譜資源分配及國際法規制定等問題，也可能限制產業發展速度。若監管制度未能同步完善，快速擴張反而可能帶來新的風險，不可不慎。

▼SpaceX上市後最直接的受益者，無疑是馬斯克本人。若以控股價值估算，其個人財富已突破兆美元門檻，成為全球首位達成此成就的企業家。（圖／路透）

▲▼（圖／路透）

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現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

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