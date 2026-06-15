兆元富豪出現後　百萬算不算有錢？





▲SpaceX以每股135美元發行5.556億股，募資750億美元；首日收在160.95美元，上漲19.2％，市值約2.1兆美元。馬斯克的帳面淨值躍過1.1兆美元，成為第一位「兆元富豪」。（圖／達志影像／美聯社）

●江岷欽／世新大學管理學院院長



英國喜劇作家史派克．米利根（Spike Milligan）說：「金錢買不到朋友，但能讓你擁有更高檔次的敵人。」(Money couldn't buy friends, but you got a better class of enemy.) 2026年6月12日，華爾街替這句黑色幽默搭起舞台：摩根大通造價約四十億美元的新總部，端出香檳、A5和牛、月球派與太空冰淇淋，慶祝SpaceX完成史上最大首次公開募股。窗外，普通家庭仍在計算房貸、醫療與退休還缺好幾個零。

SpaceX以每股135美元發行5.556億股，募資750億美元；首日收在160.95美元，上漲19.2％，市值約2.1兆美元。馬斯克的帳面淨值躍過1.1兆美元，成為第一位「兆元富豪」。

「一兆」是個人類難以直覺理解的數字：它是一百萬個百萬；若平均分給全球約82億人，每人約可得122美元；若換成美國中價住宅，可以買下約250萬棟；若把一兆張一美元紙鈔首尾相連，足以在地球與月球之間往返兩百多次。雖然財富取得太空尺度，但人類卻未發明量度安全感的貨幣。

百萬沒有失去價值 只是失去魔法

美國約六分之一家庭淨資產超過100萬美元，平均家庭淨資產也已跨過七位數；但聯準會最新調查顯示，平均值為106.37萬美元，中位數只有19.29萬美元。

平均數像豪宅區上空的煙火，中位數才是多數人回家的街燈。前10％家庭持有約三分之二的家庭財富，底層一半持有2.5％。「平均家庭已成百萬富翁」，不是全民登頂，而是少數人的山峰把整片平原抬進報表。

此外，通膨又拆掉了百萬神話的鑲邊。今天的100萬美元，購買力約等於30年前的48萬；要重現當年的百萬生活，約需210萬美元。更重要的是，百萬家庭只有4％至6％的財富可立即動用，約三成鎖在住宅，大量資產綁在退休帳戶與股票中。房子會升值，卻不能拿客廳支付重症治療；401(k)會成長，卻是尚未兌付的晚年工資。百萬美元仍能擋雨，卻不保證屋內無風。

退休百萬 中產階級的自費救生艇

2025年第二季，富達財富管理 (Fidelity) 的401(k) 帳戶中，有59.5萬個突破100萬美元；2026年第一季，平均401(k) 餘額為14.1萬美元，較前季下降4％，但仍比一年前高11％，總提撥率升至14.4％的紀錄高點。這批退休百萬富翁，多半不是靠猜中SpaceX，而是靠長期提撥、雇主配對，以及在市場恐慌時沒有離場。

英國文學巨匠狄更斯（Charles Dickens）在《大衛．科波菲爾》(David Copperfield) 中把幸福寫成冷酷算術：收入二十鎊、支出十九鎊十九先令六便士，結果是幸福；支出二十鎊零六便士，結果是悲慘。對六十五歲退休者而言，100萬美元必須供應二、三十年的生活、通膨、醫療與長照。這不是金礦，而是一座必須節制飲用的水庫。

西北互助保險集團 (Northwestern Mutual) 調查顯示，擁有至少100萬美元可投資資產者，只有36％自認富有；僅19％表示收入成長快於通膨。當代百萬富翁最常說的不是「我富有」，而是「我還算安全」。

一場IPO 灑下數千張資本彩票

SpaceX上市不只馬斯克獲利。第三方平台估計，至少4,000名現任與前員工的持股超過100萬美元，約400人逾1億美元。工程師、供應鏈主管與發射場人員，把漫長工時、技術失敗與職涯不確定，換成一張終於中獎的資本選擇權。

SpaceX、OpenAI與Anthropic這波超大型上市與股份交易，估計可能製造約1.2萬名新晉多重百萬富翁；舊金山房價今年已上漲21％，資本盛宴的香檳，往往先流進房地產。

這是股權資本主義最好看的畫面：勞動者不只出售時間，也分享企業上市。但股票市值不是銀行存款，鎖定期、行使成本、稅負與價格波動，仍橫在紙上財富與自由之間。當然，我們也不能忘記無數勤奮、最後只拿到歸零選擇權的新創員工。

成功者敲鐘，失敗者沒有新聞稿。羅斯福說：「幸福不在單純占有金錢，而在成就的喜悅與創造努力的激動。」問題不在員工變富，而在最大的一座山仍以驚人的速度離開地面。

從、洛克斐勒到馬斯克 財富換了引擎

19世紀初，阿斯特 (John Jacob Astor) 靠毛皮、貿易與紐約土地，成為美國第一位廣為人知的多重百萬富豪。1916年，洛克斐勒 (John D. Rockefeller) 成為第一位現代美元億萬富豪。標準石油 (Standard Oil) 於1911年被拆成34家公司後，他仍持有各家股份；市場重新估價，反而使他更富。反壟斷拆掉了帝國外牆，卻沒有搬走金庫。

阿斯特的財富依附土地，洛克斐勒控制石油，馬斯克的版圖則橫跨電動車、火箭、衛星網路、人工智慧、社群平台與國防承包。SpaceX在2025年營收186.74億美元、淨損49.37億美元，上市首日市值卻達2.1兆美元，約為年度營收112倍。市場購買的不是今天的利潤，而是馬斯克聲稱明天能控制多少未來。這既是對工程能力的信任，也是把火星、政府契約與創辦人魅力折現成股價的金融煉金術。

億萬富豪不再只是人物 而是制度環境

2026年全球已有3,428名億萬富豪，總財富20.1兆美元；美國占989人、合計8.4兆美元。僅20名身價超過1,000億美元者，就持有3.8兆美元，約占全球億萬富豪財富19％。富豪增加不是原罪；危險在於財富能兌換成政治獻金、媒體聲量、法規接近權、稅法文字與公共議程。

懷俄明州提頓郡 (Teton County) 像一張從未來寄回的明信片：2024年人均個人所得達532,903美元，高居全美第一；富豪、投資收入與平均超過700萬美元的獨棟住宅，卻把教師、醫護、警員與服務業勞工推離他們維持運作的社區。富人帶來稅基，也能要求減稅；帶來慈善，也能決定慈善方向。當醫院縮減診所、衛生部門裁員、警員缺乏巡邏車，社會契約便成了豪宅窗外漂亮、卻無人願意付費維護的雪景。

另一方面，就連大學也學會同一套財務語法。大學的「提前決定制」要求十七歲學生先宣誓「最愛志願」，學校則鎖定四年學費、報到率與排名；成功操盤招生的主管，年薪可逼近或超過100萬美元。教育仍穿著學袍，內裡像收益管理：錢買不到愛，制度卻可以要求青春提早簽署忠誠。

最危險的不是不平等 而是替它加冕

每個不平等的時代，都會替自己發明一套無罪證詞：奴隸時代訴諸種族，鍍金時代訴諸自然競爭，工業時代訴諸效率，今日矽谷則訴諸天才、冪次法則與科技加速。問題不在承認人的能力與成果不同，而在於把市場勝利偷偷轉換成更高的人格、更多政治資格與更少公共約束。

AI使這項偷換更危險。史丹福大學2026年的AI指標研究指出，2025年超過90％的重要AI模型由企業開發；AI資料中心電力容量已達29.6GW，約等於紐約州尖峰用電。當模型、晶片、資料、能源、衛星與平台集中於少數企業，「機會平等」可能只剩一張精美入場券；賽道、裁判與終點，早已由同一批股東持有。

百萬仍算有錢 但已不是權力的名字

所以，兆元富豪出現後，百萬是否不算有錢？當然不是。相較於淨資產中位數不足20萬美元的家庭，100萬美元仍是巨大優勢：它能吸收失業、疾病與市場震盪。但它通常只能購買緩衝，未必能購買自主；千萬美元較接近退出薪資依賴的自由，十億美元足以影響規則，一兆美元則可以參與定義未來。

勿庸置疑的，台灣也不在寓言之外。台北、新竹家庭可能因一棟自住房而擁有數千萬元帳面資產，卻同時擔心退休、長照與子女購屋；年輕人則發現，父母靠薪資買進的房屋，已成為自己必須先繼承才能取得的門票。當房價、股價與贈與比工資更能決定人生位置，社會仍會稱頌努力，只是它愈來愈像典禮致詞：人人鼓掌，少有人相信它足以改變座位。

政策不該懲罰成功，而應阻止成功者買下裁判：清楚區分淨資產、流動資產與退休所得；讓員工合理分享股權成果；強化住房、醫療、教育與退休保障；重新檢視壟斷、創辦人控制權、世代繼承與財富政治的民主護欄。市場可以獎勵冒險，民主卻不能把主權作為獎品附送。

馬斯克可以買下火箭，卻買不回一秒鐘；百萬家庭可以買到安全，卻未必買得到安心。真正的富裕，不只是擁有多少，而是仍有多少時間、尊嚴、關係與選擇，不必拿到市場上出售。當一兆美元成為私人財富的單位，民主最重要的工作不是嫉妒它，而是確保國家體系不會成為它下一筆可以收購的資產。

▼市場購買的不是今天的利潤，而是馬斯克聲稱明天能控制多少未來。這既是對工程能力的信任，也是把火星、政府契約與創辦人魅力折現成股價的金融煉金術。（圖／路透）

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