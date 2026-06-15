ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

從醫美偷拍風暴探討醫療影像治理　學者：目的正當與規範健全重於全面重罰

▲▼東吳大學,法學院,醫美診所。（圖／東吳大學法學院提供）

▲學者今進行醫療場域的隱私界線研討會。

圖、文／東吳大學法學院提供

近期醫美診所「偵煙式攝影機」引發的偷拍風暴震驚全台，多家涉案診所強調裝設錄影器材是為了保障醫療品質、預防糾紛，但其裝設尺度與法律規範至今仍莫衷一是。對此，東吳大學法學院與台灣醫事法學會日前特別邀集法律專家學者、檢察官召開座談會，就國內外醫病訴訟的不同判例及法律層面進行深入探討，盼能作為此次事件的借鏡，加速完善國內「影像治理」的相關法規。

與會專家普遍指出，醫療環境不能只談隱私，有時「影像」反而是還原事實真相、保障醫病雙方的重要工具。然而，主管機關面對輿論壓力，對涉案的20多家診所採取「齊頭式重罰」（如停業半年），恐有違比例原則，應依個案的設置數量、場所及必要性審酌情節而定。

▲▼東吳大學,法學院,醫美診所。（圖／東吳大學法學院提供）

▲學者專家提出醫療單位裝設監視器的精進作法。

重點一：攝影機外觀非核心，「目的正當性」才是關鍵

外界多對醫美診所以煙霧偵測器偽裝針孔鏡頭、破壞醫病信任感到憂心。對此，東吳大學法學院刑事法研究中心主任黃鼎軒認為，拍攝器材的外觀不論是外顯式、圓球式、偽裝偵煙式或針孔式，都不應是法律判斷的唯一標準。最核心的在於「裝設目的必須正當」（如防止醫病糾紛、降低病患手術壓力、防範員工竊盜或診間暴力、保護貴重與管制藥品）。

黃鼎軒進一步說明，不同場域（如急診室、手術室、醫美診所）應依個案與生活經驗進行判斷。特別是醫美診所，與一般因傷病不得不就醫的醫療行為不同，在社會通念的判斷上也有所差異，應建立明確的區隔。

▲▼東吳大學,法學院,醫美診所。（圖／東吳大學法學院提供）

▲東吳大學法學院刑事法研究中心主任黃鼎軒。

重點二：醫療不能只談隱私，影像是防禦性醫療的雙向保障

臺北醫學大學公共衛生學院講座教授李伯璋強調，醫療現場充滿真實存在的風險，如急診暴力、不實性騷擾指控或醫療糾紛舉證困難等，醫療議題不能一味只談隱私，必須正視醫療安全與「防禦性醫療」的現實。影像在特定情境下，對醫護人員、病人及看護具有雙向保障的功能。

▲▼東吳大學,法學院,醫美診所。（圖／東吳大學法學院提供）

▲臺北醫學大學公共衛生學院講座教授李伯璋。

台灣醫事法學會監事鄭牧民也坦言「其實每一家都有裝」，但目的絕非為了偷窺。他分享過往處理的案件，曾有婦人一進診間連醫療行為都還沒開始，就因腳勾到管線跌倒，隨後控告醫療院所，最後因診所裝有拍攝裝置完整記錄過程，才得以獲判不起訴。他認為，客觀的錄影能完整記錄過程，避免判決落入醫生或病患的主觀意識。

▲▼東吳大學,法學院,醫美診所。（圖／東吳大學法學院提供）

▲台灣醫事法學會監事鄭牧民認為拍攝醫療過程，較能完整記錄，不讓醫生加諸主觀意識。

重點三：反對齊頭式重罰，倡導建立獨立監管機制

針對主管機關對涉案的20多家診所一律祭出最重停業半年的處分，銘傳大學法律學系助理教授孫銘宗提出質疑。他表示，難道這20多家診所的情節、數量與場所都完全一樣嗎？未經審酌便進行齊頭式重罰，恐不符比例原則。他呼籲大眾不應用「偷拍」二字簡化討論，應將整體「影像治理」納入規範，包括舉證需求與教學用途的必要性。

▲▼東吳大學,法學院,醫美診所。（圖／東吳大學法學院提供）

▲銘傳大學法律學系助理教授孫銘宗認為，醫療院所裝設攝影器材有其必要性。

對此，台科大兼任副教授陳丁章律師建議，主管機關應針對醫療產業的特性，訂定一套獨立的錄影原則與禁（限）用規範。例如：建立獨立機制，規範資料儲存後「平時不使用、必要時才存取、過期自動覆蓋」，而覆蓋週期該多久、儲存多久、以及如何落實病患的知情權，均是未來加速相關法規健全時亟需討論的重點。





 

投稿
申訴
關鍵字: 東吳大學 法學院 醫美診所

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
鄭麗文打破華府的「綠色濾鏡」
從醫美偷拍風暴探討醫療影像治理　學者：目的正當與規..
兆元富豪出現後　百萬算不算有錢？
SpaceX掛牌未演先轟動　上市效應果然一鳴驚人
台灣應如何與日本接軌　建設一流的棒球制度？

推薦閱讀

台灣應如何與日本接軌　建設一流的棒球制度？

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

18歲公民權浪潮下　台灣教育正在失去管教能力

SpaceX掛牌未演先轟動　上市效應果然一鳴驚人

鄭麗文打破華府的「綠色濾鏡」

兆元富豪出現後　百萬算不算有錢？

拒絕制度化處分！　校事會議外聘調查機制亟需法制整建

搶救少子化的另一條路！

從醫美偷拍風暴探討醫療影像治理　學者：目的正當與規..

內鬥不是內政　是台灣在國際上最昂貴的代價

相關文章

一場暴雨驚見小河「東吳水師」再現！　北市府說明原因

一場暴雨驚見小河「東吳水師」再現！　北市府說明原因

受滯留鋒面及西南氣流影響，全台8日出現短延時強降雨，台北市多處傳出積淹水情形，網路瘋傳東吳大學校園內出現大量泥水漫流、宛如「山洪暴發」。對此..

6/8 23:28

東吳大學淹水「淹半個輪胎高」　北市大也積水！畫面曝光

東吳大學淹水「淹半個輪胎高」　北市大也積水！畫面曝光

醫美偷拍再增3家　衛福部：全台已20家診所開罰停業

醫美偷拍再增3家　衛福部：全台已20家診所開罰停業

東吳招生成績算錯98人受害　考生「正取變備取」校方致歉

東吳招生成績算錯98人受害　考生「正取變備取」校方致歉

衛福部稽查全台35家醫美診所違規偷拍　新北14家最多

衛福部稽查全台35家醫美診所違規偷拍　新北14家最多

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

台灣應如何與日本接軌　建設一流..

台灣應如何與日本接軌　建設一流..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

18歲公民權浪潮下　台灣教育正..

SpaceX掛牌未演先轟動　上..

鄭麗文打破華府的「綠色濾鏡」

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面