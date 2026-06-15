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鄭麗文打破華府的「綠色濾鏡」

我們想讓你知道…鄭麗文訪美打破民進黨在華府的「綠色濾鏡」，以和平、科技、繁榮的新論述挑戰既有話語壟斷，讓美國開始聽見另一種台灣聲音。

▲。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

▲鄭麗文打破了國民黨過去「扭捏作態、黃袍加身」的宮廷文化，直接在舊金山宣佈佈局 2028 大選。更向華府傳遞了一個清晰的訊號：國民黨不是來要飯的，我們是來面試下一任國家領導人的。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

●歐威爾／自由撰稿人

華府的政治公關界與華文媒體圈，這幾天應該瀰漫著一股難以言喻的焦慮與哀傷。畢竟，過去八年來被民進黨小心翼翼維護、按月繳納高額「保護費」才建構起來的「台灣唯一指定發聲管道」，竟然被國民黨主席鄭麗文硬生生鑿出了一個破洞。對於習慣了在華府享受「VIP 獨家包廂」的執政黨來說，這簡直是一場史詩級的外交災難。

終結獨家總代理的黃金歲月

長期以來，民進黨成功地在華府政界與智庫圈，建構了一套極具科幻色彩的「平行宇宙」。在這個被精心打造的宇宙裡，台灣兩千三百萬人每天早上起床的第一件事，就是磨刀霍霍準備「抗中保台」；每個人都迫不及待地想把自己的家園變成佈滿地雷的「刺蝟島」；更神奇的是，這個島嶼的電力永遠充足，只要用「愛、民主與非核家園」的口號就能發電。

透過鋪天蓋地的文宣、智庫贊助與單向的情資餵養，民進黨成功讓華府戴上了一副極厚的「綠色濾鏡」。在這副濾鏡下，民進黨等同於「民主自由的化身」，而任何不贊同這套劇本、對兩岸衝突風險提出警告的台灣人，統統都會被貼上「中南海在地協力者」或「投降派」的標籤。華府的決策者習慣了偏聽偏信，彷彿台灣只有一種聲音。這套「對美話語權獨家總代理」的商業模式，讓民進黨在國內選舉無往不利，更把在野黨徹底邊緣化。

更新傳統國民黨式的外交大戲

當鄭麗文宣布訪美時，老實說，不只民進黨等著看笑話，連華府的觀察家們都早早準備好了爆米花。大家心裡預期的，是一場標準的「傳統國民黨式」出國考察大戲：行程必定塞滿了與年邁僑領的吃喝取暖；演講內容大概率是操著生硬的英文，反覆背誦那些連美國人都聽不懂的歷史文件與「九二共識」；面對台海危機，只會支支吾吾地強調「我們也是反共的」，然後在國會山莊的走廊上迷路。

在綠營寫好的劇本裡，國民黨的訪美就是一場「政治活化石的展覽」。他們預期鄭麗文會踏入每一個外交陷阱，講出不合時宜的兩岸論述，最後帶著一身的泥巴回台灣，讓民進黨的側翼網軍可以名正言順地嘲笑一個禮拜，並藉此向美國主子證明：「看吧，我們才是你們唯一能依賴的正常政黨。」

和平、科技、繁榮的新論述

然而，劇情的發展卻讓綠營的側翼們跌破眼鏡。鄭麗文沒有穿著那套老舊的歷史盔甲上陣，反而換上了一身充滿現代感的科技武裝。她沒有在統獨泥淖裡打滾，而是直接殺到加州矽谷，大談「矽盾」、AI 產業與供應鏈重組。她用美國人聽得懂的語言，提出了將處於戰爭前沿的「第一島鏈」，翻轉為匯聚資金與人才的「和平繁榮之鏈」。

更致命的是，她毫不留情地向美國科技界掀開了民進黨用「Taiwan Can Help」華麗布條遮掩著的施政破敗——直指台灣的能源政策與缺電危機，才是全球半導體供應鏈最大的未爆彈。這一番操作，精準打中了美國科技巨頭們的痛點。

與此同時，她打破了國民黨過去「扭捏作態、黃袍加身」的宮廷文化，直接在舊金山宣佈佈局 2028 大選。這種直球對決的美式作風，不僅讓海外僑界為之振奮，更向華府傳遞了一個清晰的訊號：國民黨不是來要飯的，我們是來面試下一任國家領導人的。這套「要和平、懂科技、能避戰」的新論述，瞬間讓民進黨那套「除了開戰別無選擇」的單一劇本顯得蒼白無力。

立即震撼與長久迴盪

面對這場「話語權遭竊」的危機，綠營的應對方式堪稱經典：立刻啟動「焦土嘲諷模式」，拿著放大鏡檢視美方接待鄭麗文的層級。「哎呀，她去 AIT 華府總部只見到了科室級（Desk Officer）的官員呢！連副助卿都沒見到，真是被降級看扁了！」這些酸言酸語在同溫層裡瘋傳，彷彿只要證明鄭麗文見到的官員官階不夠高，民進黨的獨家代理權就依然穩固。

但這笑聲聽起來，怎麼聽都像是在掩飾內心的極度恐慌。綠營不敢面對的殘酷真相是：重點根本不在於接待她的是科長還是局長，重點在於「美國人居然開始願意聽另一種聲音了」。這就像是你花大錢買了有線電視的獨家播映權，結果發現觀眾居然能用天線免費收到另一個頻道的訊號。

美國人向來是極度務實的現實主義者。當台海局勢被民進黨的「戰狼式台獨」操作到兵凶戰危的邊緣，而美國自己又深陷國內通膨與國際兩場戰爭的泥沼時，華府絕對需要買一份「台海免戰災厄險」。鄭麗文此行，就是在華府開了一家保險直營店。

未來的震盪是顯而易見的：華府的智庫報告將不再只有單一觀點，國會議員在考量對台政策時，會開始把「台灣在野黨的和平路線」納入避險選項。一旦「雙軌溝通」成為常態，民進黨在華府的「台灣民意總代理」招牌，就注定要面臨下架的命運。

華盛頓的藍綠博弈後續更精采

我們必須「沉痛」地呼籲民進黨：趕快加碼對華府的公關預算吧！趕緊把那面碎裂的「綠色濾鏡」用膠帶黏起來，多買幾篇投書，多贊助幾個研討會。否則，萬一美國官員真的發現，原來台灣多數老百姓其實只想要安居樂業、台海和平，根本不想要把孩子送上戰場去成就政客的歷史定位……那民進黨接下來在美國，到底還能賣什麼呢？

至於國民黨與鄭麗文，這場逆襲雖然漂亮，但千萬別高興得太早。打破話語權壟斷只是第一步，華府對國民黨的「疑慮」不會因為一次成功的演講就煙消雲散。美國人是「聽其言，更觀其行」的祖師爺。如果國民黨在國內的立法院表現，依然充滿與對美承諾相悖的矛盾（例如無差別地刪減合理的國防預算），那麼好不容易建立起來的信任感，將會比那副「綠色濾鏡」碎得更快。

鄭麗文成功地在華府的心湖投下了一顆石子，讓波紋打破了綠色的倒影。接下來，國民黨需要的是持續、穩定且言行一致的外交經營。畢竟，讓台灣在國際上擁有多元、理性的雙軌溝通管道，不再被單一政黨的情緒勒索綁架，才是這座島嶼真正的國家安全之福。

▼國民黨與鄭麗文，這場逆襲雖然漂亮，但千萬別高興得太早。打破話語權壟斷只是第一步，華府對國民黨的「疑慮」不會因為一次成功的演講就煙消雲散。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／國民黨提供）

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