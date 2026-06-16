台灣不是選給美國看　但我們不能不讓世界看見台灣





▲台灣政壇再度掀起一波「赴美潮」，不只是大選時的總統候選人，近來各大政黨高層、地方首長乃至於重要政治人物，也紛紛啟程前往華盛頓與美方進行交流、會晤與閉門會談。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

●周宇平／台灣智庫諮詢委員

最近，台灣政壇再度掀起一波「赴美潮」，不只是大選時的總統候選人，近來各大政黨高層、地方首長乃至於重要政治人物，也紛紛啟程前往華盛頓與美方進行交流、會晤與閉門會談。

每當這類新聞出現，坊間總不乏尖銳的質疑聲問道：「為什麼台灣的政治人物總要先去美國『面試』？」、「難道我們不能真正自主嗎？」甚至有人認為，這代表台灣的重要政治決定必須先獲得華府的認可。

這些疑問背後，反映的是台灣社會對國家主權、民主制度與自主性的高度重視，畢竟，台灣的未來理應由兩千三百萬人民共同決定，而非由任何外國政府蓋章認可，但從情感上來看，這樣的質疑完全可以理解。

然而，如果我們把目光從激烈的政黨攻防移開，拉高到國際政治與地緣戰略的層次來觀察，就會發現：所謂的「赴美面試」，本質上從來不是一場主權降級的審查，而是一場高規格的戰略溝通與信任建立。

無關面試 這是一場美台雙方的戰略級對話

通常「面試」有考官、有分數，甚至有錄取名單，但事實上，不論是總統候選人、政黨主席，還是具有潛在執政可能性的政治領袖，華府真正想了解的，是台灣未來的決策者將如何面對兩岸關係、國防安全、能源政策、科技發展、供應鏈韌性與區域穩定等重大議題。

同樣地，台灣的政治人物也藉由這些機會，向美國及國際社會說明自己的執政理念、政策方向與戰略思維。這並不是單向的考核，而是一場雙向的戰略交流。

美國與國際社會在意的，從來不只是「哪個政黨比較親美」或「哪位政治人物比較符合美國利益」。在國際政治中，更重要的關鍵字其實是「可預測性（Predictability）」。

國際政治最擔心的，往往不是彼此立場不同，而是不知道對方下一步將如何行動，一位立場鮮明但願意溝通的領導人，可以透過制度與管道建立互信；但一位缺乏戰略判斷、決策反覆無常的領導人，卻可能讓整個國家甚至周邊區域陷入誤判與衝突的風險之中。

這也是為什麼，歷屆主要政治領袖不分政黨色彩，幾乎都將訪美視為重要行程。因為他們深知，台灣領導人未來面對的早已不只是國內政治，而是一個牽動全球安全與經濟的國際環境。

而政黨高層的出訪，某種程度上也是在為台灣建立一條不因政黨輪替而中斷的戰略溝通管道，讓國際社會瞭解台灣民主政治的運作邏輯，也讓台灣能夠持續掌握國際局勢的變化。

台灣的選舉 為何總成為世界的新聞？

過去，許多國家的選舉主要影響本國政治與經濟發展。但今天的台灣，早已不是如此。當全球超過九成最先進晶片的製造能力集中在台灣，當台灣海峽成為全球最重要的海上交通通道之一，當印太地區被普遍視為二十一世紀全球權力競逐的核心舞台時，台灣的每一次選舉、每一次政權輪替、甚至每一次重大政策調整，都可能牽動國際市場與區域安全。

因此，每逢台灣大選，關注的目光不只來自華府，也來自東京、首爾、布魯塞爾、新加坡，以及遍布全球的金融市場、科技企業與國際媒體。世界之所以關心台灣，是因為台灣已經重要到無法被忽視。

今天的台灣，已不只是東亞地圖上的一座島嶼，長久以來，我們更是全球供應鏈、科技競爭與印太安全架構交會的重要戰略節點。從先進半導體製造、關鍵海上交通線，到自由民主陣營與威權體系競逐的前沿地帶，台灣所承載的戰略影響力，早已超越自身的地理面積與人口規模。

這也解釋了為什麼當台灣政治出現風吹草動時，世界主要國家都會高度關注。因為他們明白，台灣的未來不只關係台灣自身，也可能影響整個印太地區的穩定與全球經濟秩序的運作。

國際關注並非干預 而是台灣重要性的體現

在台灣社會，有時會將國際關注與外部干預畫上等號，但兩者其實並不相同。關注，不代表干預；理解，也不等於控制。事實上，當一個國家的政策與選擇可能對區域安全或全球經濟產生重大影響時，受到國際社會高度關注，本就是國際政治中的常態。

換個角度思考，如果有一天，國際社會對台灣的選舉、政黨路線與政策方向完全失去興趣，甚至不再願意投入資源理解台灣，那絕不代表台灣獲得了更大的自主空間，相反地，那很可能意味著台灣已經失去了在國際體系中的關鍵地位與戰略價值。而那樣的「邊緣化」未來，恐怕才是真正值得憂心的事情。

結語 成熟的民主是理解世界為何看著我們

自主與國際化，從來不是一場零和競爭。民主制度的核心始終沒有改變：台灣的領導人，是由台灣人民公平票選產生的，而不是由任何外國政府指定。

但當台灣走向世界舞台中央，我們的民主除擁有自己的權利，也同時承載著相應的世界責任。真正成熟的民主公民，不單要知道自己的一票要投誰(政黨)，更要理解全球為什麼關心我們的選舉。

總統與政黨領導人當然不是選給美國看的。然而，當台灣已站上全球地緣政治、科技競爭與印太安全架構的交會點，我們也不能僅以為自己仍只是世界在東亞的一座科技島嶼；政治人物出訪，不只是為了讓世界瞭解台灣，更是為了讓台灣理解世界如何看待自己。

真正的民主，是在堅守自主選擇的同時，同時瞭解自身所承擔的國際責任與影響力。因為今天的台灣，不只是兩千三百萬人的家園，更是全球供應鏈的重要支點、印太安全架構的重要環節，以及自由民主體系中不可忽視的一員。

因此，問題從來不該只是：「為什麼台灣政治人物要去美國？」而更應該是：「當全世界都在研究台灣時，我們是否已經真正理解台灣在世界上的位置？」

當我們下次手握那張神聖的選票時，或許也該意識到：我們決定的不只是台灣未來四年的方向，更是在參與塑造印太地區的穩定、全球供應鏈的韌性，以及可能主導在世界秩序的未來走向。因為今日的台灣，早已不只是世界關注的焦點，更是影響全球的重要力量。

▼當我們下次手握那張神聖的選票時，或許也該意識到：我們決定的不只是台灣未來四年的方向，更是在參與塑造印太地區的穩定、全球供應鏈的韌性，以及可能主導在世界秩序的未來走向。（圖／記者李毓康攝）

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