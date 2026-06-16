台獨是中共統一工具箱裡「最好使的扳手」

▲台獨輸掉的是台灣海峽的和平現狀；美國輸掉的是西太平洋的戰略模糊；國民黨輸掉的是「不統不獨」的模糊緩衝；中共表面上被動應戰，卻在每一回合交手後，默默把「一個中國」從原則變成執照，從口號變成工具箱。（圖／視覺中國）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

國民黨主席鄭麗文完成訪美行程，她此行的核心訴求是和平，並且高調反對台獨；雖然沒有見到川普總統，但兩人反對台獨的論調異曲同工。

人民是最好的證人

台獨確實是台灣安全的最大隱憂。台海問題迄今最諷刺的現實，不是誰強，而是誰在不知不覺中成為對手最稱職的助選員。台獨、美國、中共、國民黨與國際社會，都在尋找勝利的修辭；但若真有一個統一的歷史調查委員會，他們不必傳喚太多將軍、總統、立委或智庫學者，只要傳喚人民。

讓金門的釣客作證，讓馬祖的漁民作證，讓澎湖的民宿老闆作證，讓新竹科學園區的工程師作證，讓高雄港的引水人作證，讓兵役延長的通知單、兩岸航班取消的簡訊、農產品禁令與鳳梨價格作證。他們會說同一句話：這不是主權的戰爭，而是台獨敲響自己喪鐘、人民被迫陪葬的荒謬劇。

台獨輸掉的是台灣海峽的和平現狀；美國輸掉的是西太平洋的戰略模糊；國民黨輸掉的是「不統不獨」的模糊緩衝；中共表面上被動應戰，卻在每一回合交手後，默默把「一個中國」從原則變成執照，從口號變成工具箱。每一方都握著某種政治武器，卻只有一方真正握著統一的時間表。

台獨按下按鈕 歷史沒有配合演出

台獨原以為挑釁中共會像一場剪輯精美的街頭抗爭：口號喊出，外媒轉發，美國聲援，台灣人團結，總統在鏡頭前宣布「台灣正常化」。但對岸從不替分離主義配樂，它只提供軍機、制裁、封鎖、斷交潮，以及那些被台獨演說刻意消音的歷史回聲。

當台獨政客不斷推進「正名制憲」、「去除中國化」、「挑釁一中原則」，他們期待的是中共像過去一樣抗議了事，美國像過去一樣賣武器了事。他們以為北京會像被電擊的巨人一樣笨拙反應，以為華府會像救世主一樣航向台灣海峽。

然而，中共基於危機感、緊迫感而加大施壓力度，台灣邦交國從二十多個跌到十餘個，海峽中線消失，軍機繞台成為日常，而美國的「戰略清晰」始終停在模糊的嘴邊。

這場鬥爭最諷刺的現實是：台獨能夠挑釁中國大陸，不代表能夠承受後果；台獨能夠喊出獨立，不代表能夠喊出和平。

人民作證 台獨把自己變成標靶

中共對台軍事演習規模持續擴大，從繞台到圍台，從實彈到登陸演練；台灣則提高軍購預算、延長兵役至一年。兩岸官方對話全面中斷，只剩軍機與軍艦在海峽中線兩側互瞪。聯合國秘書長對台海危機不敢多談，只能說「維持現狀至關重要」。這不是和平，而是全面衝突的倒數計時；不是對等，而是把台灣從「籌碼」變成了「靶心」。

某些台獨領袖竟然說：「中共越威脅，台灣越團結。」這句話不是失言，而是整場鬧劇的病理解剖。台獨不再只是把反抗當作政治資本，而是正式把自己的安全放進賭盤；於是每一次軍機越過海峽都成為募款理由，每一枚中共飛彈都成為選票印鈔機，每一次台灣被國際組織拒於門外都替「台灣精神」加上一行小字：人民先犧牲。

美國作證 保護傘也會漏雨、承諾最貴的油墨是血

美國之所以能在離本土一萬公里的台灣問題上反覆表態，不只是因為艦隊強大，而是因為台獨替美國鋪好了「民主同盟」的跑道、港口、空域與道德高地。台灣的地緣戰略位置，是美國霸權最想押注卻最不敢全押的籌碼。

一般國家要在遠方對抗核大國，必須先計算代價。戰機需要基地，軍艦需要補給，士兵需要後援。軍事術語說「牙齒需要尾巴」：前線火力只是牙齒，真正支撐戰爭的是漫長而脆弱的後勤尾巴。美國在西太平洋的特殊之處，在於她以為日本、菲律賓、關島、澳洲鋪好的那條尾巴足夠長、足夠硬。但台海不是波斯灣—這裡的對手不是民兵與飛彈，而是世界第二大經濟體與其反介入體系。

當然，承諾不是免費午餐。允許美軍從自己領土介入台海衝突的國家，也等於把自己放進解放軍的火箭軍打擊清單。日本沖繩、菲律賓呂宋島、關島基地都在提醒世界：跟著美國保護台灣，究竟是買到安全，還是買到戰火？

中共作證 台獨是最慷慨的助燃劑

北京原本期待的統一是一張長達數十年的時間表：經濟融合、社會交流、和平演進、自然統一。但台獨這幾年的瘋狂操作，意外幫中共把這張時間表從「漸進」改成了「加速」。

每當台獨發表一次挑釁言論，中共就多一個理由擴編東部戰區；每當台灣通過一項去中法案，中共就多一個理由壓縮台灣國際空間；每當美國對台軍售一次，中共就多一個理由在台海周邊舉行實彈演習。台獨以為自己在築牆，其實是在替中共鋪路——鋪一條從「和平統一」通往「非和平方式統一」的捷徑。

更致命的是，台獨的猖獗讓中共內部的「武統派」從邊緣走向主流。過去，中共內部還有人主張「以惠促融」、「以情促統」；如今，台獨的每一次衝撞都在告訴北京：懷柔無效，耐心有限，唯一能讓台獨閉嘴的不是民主對話，而是航母、東風飛彈與美國的警告。台獨親手殺死了和平統一的空間，然後回頭怪沒有給和平機會。

▼台獨以為自己在築牆，其實是在替中共鋪路——鋪一條從「和平統一」通往「非和平方式統一」的捷徑。（圖／路透）

歷史作證 政客想的是權力不是人民

對台灣人民而言，這不是遠方的理論，而是腳下的現實。台海有事時，問題不只是美國會不會來，而是美國來了之後，台灣還剩什麼？更殘酷的是，誰願意讓台灣變成第二個烏克蘭？戰火燒盡，家園成灰，然後被放在談判桌上當作交易的橡皮圖章。

事實上，分離主義從不獎勵理性。它只反覆提醒政客與狂熱者：能把口號喊得響亮，不代表能把和平帶回家；能把敵人塑造成妖魔，不代表能把人民帶向繁榮。

台獨想端出的是「主權獨立」，端出的卻是軍機天天飛過頭頂；美國想端出的是「民主保護」，端出的卻是台灣兵役延長、青年走上戰場；中共想端出的是統一，而台獨正源源不絕地提供最強力的槓桿——每一次挑釁，都是統一的加速器。

等海峽的浪靜下來，或許歷史的調查委員會終將坐下來問一句：你們到底在想什麼？而人民早已知道答案：政客想的是權力，不是我們人民；台獨想的是建國，不是台灣人的命；中共想的是統一，而台獨正親手把這把刀磨得又快又亮。

沒有台獨，統一或許遙遙無期；有了台獨，統一步步逼近。台獨不是台灣的防護罩，而是中共統一工具箱裡最稱手的那根扳手。

▼分離主義從不獎勵理性。它只反覆提醒政客與狂熱者：能把口號喊得響亮，不代表能把和平帶回家；能把敵人塑造成妖魔，不代表能把人民帶向繁榮。（圖／翻攝自YouTube／民進黨）

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