ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

台獨是中共統一工具箱裡「最好使的扳手」

我們想讓你知道…沒有台獨，統一或許遙遙無期；有了台獨，統一步步逼近。台獨不是台灣的防護罩，而是中共統一工具箱裡最稱手的那根扳手。

▲。（圖／視覺中國）

▲台獨輸掉的是台灣海峽的和平現狀；美國輸掉的是西太平洋的戰略模糊；國民黨輸掉的是「不統不獨」的模糊緩衝；中共表面上被動應戰，卻在每一回合交手後，默默把「一個中國」從原則變成執照，從口號變成工具箱。（圖／視覺中國）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

國民黨主席鄭麗文完成訪美行程，她此行的核心訴求是和平，並且高調反對台獨；雖然沒有見到川普總統，但兩人反對台獨的論調異曲同工。

人民是最好的證人

台獨確實是台灣安全的最大隱憂。台海問題迄今最諷刺的現實，不是誰強，而是誰在不知不覺中成為對手最稱職的助選員。台獨、美國、中共、國民黨與國際社會，都在尋找勝利的修辭；但若真有一個統一的歷史調查委員會，他們不必傳喚太多將軍、總統、立委或智庫學者，只要傳喚人民。

讓金門的釣客作證，讓馬祖的漁民作證，讓澎湖的民宿老闆作證，讓新竹科學園區的工程師作證，讓高雄港的引水人作證，讓兵役延長的通知單、兩岸航班取消的簡訊、農產品禁令與鳳梨價格作證。他們會說同一句話：這不是主權的戰爭，而是台獨敲響自己喪鐘、人民被迫陪葬的荒謬劇。

台獨輸掉的是台灣海峽的和平現狀；美國輸掉的是西太平洋的戰略模糊；國民黨輸掉的是「不統不獨」的模糊緩衝；中共表面上被動應戰，卻在每一回合交手後，默默把「一個中國」從原則變成執照，從口號變成工具箱。每一方都握著某種政治武器，卻只有一方真正握著統一的時間表。

台獨按下按鈕　歷史沒有配合演出

台獨原以為挑釁中共會像一場剪輯精美的街頭抗爭：口號喊出，外媒轉發，美國聲援，台灣人團結，總統在鏡頭前宣布「台灣正常化」。但對岸從不替分離主義配樂，它只提供軍機、制裁、封鎖、斷交潮，以及那些被台獨演說刻意消音的歷史回聲。

當台獨政客不斷推進「正名制憲」、「去除中國化」、「挑釁一中原則」，他們期待的是中共像過去一樣抗議了事，美國像過去一樣賣武器了事。他們以為北京會像被電擊的巨人一樣笨拙反應，以為華府會像救世主一樣航向台灣海峽。

然而，中共基於危機感、緊迫感而加大施壓力度，台灣邦交國從二十多個跌到十餘個，海峽中線消失，軍機繞台成為日常，而美國的「戰略清晰」始終停在模糊的嘴邊。

這場鬥爭最諷刺的現實是：台獨能夠挑釁中國大陸，不代表能夠承受後果；台獨能夠喊出獨立，不代表能夠喊出和平。

人民作證　台獨把自己變成標靶

中共對台軍事演習規模持續擴大，從繞台到圍台，從實彈到登陸演練；台灣則提高軍購預算、延長兵役至一年。兩岸官方對話全面中斷，只剩軍機與軍艦在海峽中線兩側互瞪。聯合國秘書長對台海危機不敢多談，只能說「維持現狀至關重要」。這不是和平，而是全面衝突的倒數計時；不是對等，而是把台灣從「籌碼」變成了「靶心」。

某些台獨領袖竟然說：「中共越威脅，台灣越團結。」這句話不是失言，而是整場鬧劇的病理解剖。台獨不再只是把反抗當作政治資本，而是正式把自己的安全放進賭盤；於是每一次軍機越過海峽都成為募款理由，每一枚中共飛彈都成為選票印鈔機，每一次台灣被國際組織拒於門外都替「台灣精神」加上一行小字：人民先犧牲。

美國作證　保護傘也會漏雨、承諾最貴的油墨是血

美國之所以能在離本土一萬公里的台灣問題上反覆表態，不只是因為艦隊強大，而是因為台獨替美國鋪好了「民主同盟」的跑道、港口、空域與道德高地。台灣的地緣戰略位置，是美國霸權最想押注卻最不敢全押的籌碼。

一般國家要在遠方對抗核大國，必須先計算代價。戰機需要基地，軍艦需要補給，士兵需要後援。軍事術語說「牙齒需要尾巴」：前線火力只是牙齒，真正支撐戰爭的是漫長而脆弱的後勤尾巴。美國在西太平洋的特殊之處，在於她以為日本、菲律賓、關島、澳洲鋪好的那條尾巴足夠長、足夠硬。但台海不是波斯灣—這裡的對手不是民兵與飛彈，而是世界第二大經濟體與其反介入體系。

當然，承諾不是免費午餐。允許美軍從自己領土介入台海衝突的國家，也等於把自己放進解放軍的火箭軍打擊清單。日本沖繩、菲律賓呂宋島、關島基地都在提醒世界：跟著美國保護台灣，究竟是買到安全，還是買到戰火？

中共作證　台獨是最慷慨的助燃劑

北京原本期待的統一是一張長達數十年的時間表：經濟融合、社會交流、和平演進、自然統一。但台獨這幾年的瘋狂操作，意外幫中共把這張時間表從「漸進」改成了「加速」。

每當台獨發表一次挑釁言論，中共就多一個理由擴編東部戰區；每當台灣通過一項去中法案，中共就多一個理由壓縮台灣國際空間；每當美國對台軍售一次，中共就多一個理由在台海周邊舉行實彈演習。台獨以為自己在築牆，其實是在替中共鋪路——鋪一條從「和平統一」通往「非和平方式統一」的捷徑。

更致命的是，台獨的猖獗讓中共內部的「武統派」從邊緣走向主流。過去，中共內部還有人主張「以惠促融」、「以情促統」；如今，台獨的每一次衝撞都在告訴北京：懷柔無效，耐心有限，唯一能讓台獨閉嘴的不是民主對話，而是航母、東風飛彈與美國的警告。台獨親手殺死了和平統一的空間，然後回頭怪沒有給和平機會。

▼台獨以為自己在築牆，其實是在替中共鋪路——鋪一條從「和平統一」通往「非和平方式統一」的捷徑。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

歷史作證　政客想的是權力不是人民

對台灣人民而言，這不是遠方的理論，而是腳下的現實。台海有事時，問題不只是美國會不會來，而是美國來了之後，台灣還剩什麼？更殘酷的是，誰願意讓台灣變成第二個烏克蘭？戰火燒盡，家園成灰，然後被放在談判桌上當作交易的橡皮圖章。

事實上，分離主義從不獎勵理性。它只反覆提醒政客與狂熱者：能把口號喊得響亮，不代表能把和平帶回家；能把敵人塑造成妖魔，不代表能把人民帶向繁榮。

台獨想端出的是「主權獨立」，端出的卻是軍機天天飛過頭頂；美國想端出的是「民主保護」，端出的卻是台灣兵役延長、青年走上戰場；中共想端出的是統一，而台獨正源源不絕地提供最強力的槓桿——每一次挑釁，都是統一的加速器。

等海峽的浪靜下來，或許歷史的調查委員會終將坐下來問一句：你們到底在想什麼？而人民早已知道答案：政客想的是權力，不是我們人民；台獨想的是建國，不是台灣人的命；中共想的是統一，而台獨正親手把這把刀磨得又快又亮。

沒有台獨，統一或許遙遙無期；有了台獨，統一步步逼近。台獨不是台灣的防護罩，而是中共統一工具箱裡最稱手的那根扳手。 

▼分離主義從不獎勵理性。它只反覆提醒政客與狂熱者：能把口號喊得響亮，不代表能把和平帶回家；能把敵人塑造成妖魔，不代表能把人民帶向繁榮。（圖／翻攝自YouTube／民進黨）

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／民進黨）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►台灣不是選給美國看　但我們不能不讓世界看見台灣

►鄭麗文打破華府的「綠色濾鏡」

►兆元富豪出現後　百萬算不算有錢？

投稿
申訴
陳國祥專欄

陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

陳國祥最新文章

more

台獨是中共統一工具箱裡「最好使的扳手」

沈伯洋把民進黨選「小」了！

美國延宕軍售　台灣究竟是鋼鐵盟友還是談判籌碼？

川普和習近平都吃定台灣　賴清德還不知死活！

台股屢創新高　照映經濟發展失衡的症狀！

關鍵字: 陳國祥 賴清德 雲論 台獨 中國 民進黨 美國 統一 中共 台海

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
台獨是中共統一工具箱裡「最好使的扳手」
川普宣布美伊和平協議　重回原點的結果誰是贏家？
台灣不是選給美國看　但我們不能不讓世界看見台灣
鄭麗文打破華府的「綠色濾鏡」
從醫美偷拍風暴探討醫療影像治理　學者：目的正當與規..

推薦閱讀

台灣不是選給美國看　但我們不能不讓世界看見台灣

鄭麗文打破華府的「綠色濾鏡」

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

18歲公民權浪潮下　台灣教育正在失去管教能力

川普宣布美伊和平協議　重回原點的結果誰是贏家？

拒絕制度化處分！　校事會議外聘調查機制亟需法制整建

台獨是中共統一工具箱裡「最好使的扳手」

兆元富豪出現後　百萬算不算有錢？

從醫美偷拍風暴探討醫療影像治理　學者：目的正當與規..

內鬥不是內政　是台灣在國際上最昂貴的代價

相關文章

名嘴轟：民進黨在竹北得可悲大頭症　有鄭朝方就以為國民黨是吃素的

名嘴轟：民進黨在竹北得可悲大頭症　有鄭朝方就以為國民黨是吃素的

日前傳出民進黨在鄭朝方轉戰新竹縣長後，不排除與王婉諭合作挑戰竹北市長的可能。時力則回應，對於一切可能性審慎評估中。對此，名嘴汪潔民今（16日..

4小時前

開嗆新潮流！邱建富斬綠袍參選彰化縣長　估可拿25萬票

開嗆新潮流！邱建富斬綠袍參選彰化縣長　估可拿25萬票

曾挺大罷免！高大成獲聘國策顧問　柳采葳揭黑歷史：證明只看政治忠誠

曾挺大罷免！高大成獲聘國策顧問　柳采葳揭黑歷史：證明只看政治忠誠

沈伯洋稱上班族住內湖就不會塞車　藍青年：10萬人房子要蓋哪？

沈伯洋稱上班族住內湖就不會塞車　藍青年：10萬人房子要蓋哪？

【廣編】「統一健康好時光純淨暢快益生菌」通過國際A.A.100%無添加驗證　益生菌新選擇純淨上市

【廣編】「統一健康好時光純淨暢快益生菌」通過國際A.A.100%無添加驗證　益生菌新選擇純淨上市

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

台灣不是選給美國看　但我們不能..

台灣不是選給美國看　但我們不能..

鄭麗文打破華府的「綠色濾鏡」

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

18歲公民權浪潮下　台灣教育正..

川普宣布美伊和平協議　重回原點..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面