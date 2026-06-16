川普宣布美伊和平協議　重回原點的結果誰是贏家？

▲這項協議真正的意義，不只是美伊是否願意停火，而是美國是否還有能力讓盟友配合它的戰略節奏。川普想把戰爭收束，讓油價回穩，讓市場安心，也讓自己在國內政治上拿到「和平製造者」的成績單。（圖／達志影像／美聯社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

根據多家外媒報導，在巴基斯坦斡旋下，美國與伊朗據稱已達成和平協議，雙方將停止軍事行動，伊朗將重新開放荷姆茲海峽，美國則解除對伊朗港口的海上封鎖。巴基斯坦總理謝赫巴茲・謝里夫表示，正式簽署儀式預計將在瑞士舉行，後續也會安排一系列技術性與政治磋商。

川普總統則在社群平台上宣布，與伊朗的協議「已經完成」，並稱他已授權荷姆茲海峽全面開放，同時解除美國海軍封鎖。他用相當典型的川普語氣寫道：「世界各國的船隻，啟動引擎。讓石油自由流動！」這項協議若能落實，將是美伊數月衝突後最重要的降溫訊號，也可能立即影響全球能源價格、金融市場與中東安全局勢。

但協議內容仍有許多模糊之處。

第一，荷姆茲海峽如何重新開放，伊朗是否仍保留某種管理權或收費機制，各方說法並不一致。

第二，伊朗核計畫仍是最大難題。協議據稱將為期六十天的後續談判鋪路，美國希望伊朗限制甚至暫停鈾濃縮，伊朗則希望獲得海外凍結資金並解除制裁。

第三，黎巴嫩戰線仍可能破壞整個協議。以色列近期對貝魯特郊區發動空襲，引發伊朗強硬派不滿，也使川普公開批評內塔尼亞胡，認為以色列不應在協議即將完成之際升高衝突。

簡單說，這項協議真正的意義，不只是美伊是否願意停火，而是美國是否還有能力讓盟友配合它的戰略節奏。川普想把戰爭收束，讓油價回穩，讓市場安心，也讓自己在國內政治上拿到「和平製造者」的成績單。

但以色列不一定願意照劇本走，伊朗強硬派也不一定接受妥協。中東最麻煩的地方就在這裡：戰爭可以由一個事件點燃，和平卻需要每一方都願意克制。

難說是一場大勝 更像是現實壓力的停損

先說結果：川普原本宣稱要改變伊朗，最後拿到的最明確成果，是重新開放本來就不該被封鎖的荷姆茲海峽。沒錯，某種程度就只是回到最初設定。

這份美伊和平協議，川普當然會宣稱是勝利。從政治操作來看，他也確實有理由這樣包裝。戰爭停了、荷姆茲海峽要開了、美國海軍封鎖要解除，油價可能回落，美股也可能因為地緣政治風險下降而出現樂觀反應。對一位非常重視市場表現與政治氣氛的總統來說，這就是他需要的畫面。

但從戰略角度看，這很難說是一場大勝，比較像是現實壓力下的停損。

美國原本想靠軍事壓力迫使伊朗讓步，甚至讓伊朗政權內部動搖。但結果是，伊朗政權還在，核問題沒有真正解決，真主黨與黎巴嫩戰線仍然不穩，以色列也不完全買單。川普最後拿到的，是伊朗同意讓荷姆茲海峽恢復通行，讓全球能源市場回到某種程度的正常運作。

這提醒我們一件事：美國軍力仍然強大，但軍事優勢不保證政治成果。美國可以攻擊伊朗，可以摧毀部分軍事與核設施，可以削弱伊朗海軍能力，但美國不一定能創造一個自己想要的伊朗。伊朗也許被削弱了，但它仍然能用荷姆茲海峽、代理人網絡、核談判與區域衝突來反制美國。

這也是台灣最該觀察的地方。

小國或中等強權面對大國壓力，不一定能在正面軍事力量上取勝，但可以透過地理位置、供應鏈節點、能源通道、國際市場成本與區域代理人，創造讓強權不得不談判的籌碼。伊朗這次最有效的牌，不是它能打贏美國，而是它能讓世界付出代價。

荷姆茲海峽就是伊朗的戰略籌碼。它把一個過去常被視為理論上的威脅，變成真正影響全球經濟的現實壓力。一旦油價上升、航運受阻、能源市場不穩，川普就不只是跟伊朗談判，而是同時在跟美國選民、全球市場、盟友信心與國內通膨壓力談判。這就是為什麼美國最後必須回到協議桌。

可是，這份協議最大的問題也在這裡。若伊朗發現封鎖荷姆茲海峽可以迫使美國讓步，未來它是否會更相信這張牌有效？若答案是肯定的，那麼這次協議雖然短期降低危機，長期卻可能強化伊朗對能源脅迫工具的信心。這對中東秩序不是小事，對全球海上通道安全也不是小事。

核問題更是如此。目前看來，最棘手的問題被延後，而不是被解決。伊朗承諾不發展核武，外交文字上聽起來重要，但伊朗過去也做過類似表述。真正關鍵不在承諾，而在核查機制、鈾濃縮限制、既有高濃縮鈾庫存如何處理、核設施如何拆除，以及國際監督是否能有效執行。沒有這些細節，協議就只是政治宣布，不是安全保證。

川普當然也有他的算計。他知道繼續打下去的政治成本越來越高。他的支持者不一定想看到美國陷入另一場中東戰爭，美國選民更在意油價、通膨與生活成本。當戰爭無法快速換來政權改變，外交停損就會變成最實際的選項。川普不是突然變溫和，而是他看到戰爭成本開始超過政治收益。

但川普最大的風險，是他太習慣把「宣布協議」當成「解決問題」。美伊之間真正的結構性矛盾沒有消失。伊朗核計畫沒有結束，以色列與真主黨衝突沒有結束，伊朗在區域內的代理人網絡沒有消失，美國與以色列對風險承受度的差異也沒有消失。今天的和平協議，可能只是把戰爭從軍事戰場暫時轉回外交談判桌。

對美國盟友來說，這場美伊衝突還有一個更深層提醒：美國就算用強硬語言表達支持，也不會是無限承諾。美國可以很強硬，但也可能因現實壓力而轉向。美國可以支持盟友，但一定會計算成本。當戰爭開始影響美國國內經濟與選民情緒，華府的優先順序就會改變。這不是背叛，而是大國政治的常態。

所以從外部觀察這件事，不能只看川普強不強硬，也不能只看美國能不能打。真正要看的是，美國如何在戰略目標、國內政治、盟友壓力、能源市場與軍事風險之間做取捨。這才是理解華府決策的關鍵。

和平當然大家都想要，但和平不可能靠社群貼文或簡單善意就能完成。真正的問題是，伊朗是否願意讓核計畫受到可信限制，以色列是否願意克制黎巴嫩戰線，美國是否有能力約束盟友與對手，而川普是否能把一場政治上的停損，轉化成國內支持的力量。

▼美伊之間真正的結構性矛盾沒有消失。伊朗核計畫沒有結束，以色列與真主黨衝突沒有結束，伊朗在區域內的代理人網絡沒有消失，美國與以色列對風險承受度的差異也沒有消失。（示意圖／達志影像／美聯社）

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