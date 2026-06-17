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「毒駕者開車」法律還不夠嚴？　從交通部修法計畫看台灣制度破口

我們想讓你知道…修法方向正確，但一套精心設計的法律架構，若沒有充足的執法量能、公平的資源分配與持續的教育加以支持，終將淪為只在紙面上嚇人的文字。

▲桃園毒駕嫌犯拒檢逃逸衝撞變電箱，強大撞擊力導致車頭全毀、引擎噴飛，更無辜奪走2條人命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園毒駕嫌犯拒檢逃逸衝撞變電箱，強大撞擊力導致車頭全毀、引擎噴飛，更無辜奪走2條人命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

●羅宇恒／企業資深法律顧問

路上每一位駕駛人，都對其他用路人的生命承擔著一份沉默的責任。方向盤握在手中的那一刻，你的判斷力與反應速度，就是其他人的生命保障。然而，這份責任在毒品的侵蝕之下，往往在不知不覺間被徹底拋棄。2026年6月，交通部宣示將修正《道路交通管理處罰條例》，全面加嚴毒駕處罰。這是一個遲來卻必要的制度訊號，筆者認為方向正確，但配套深度才是決定成敗的關鍵。

現行法律的根本破口

毒駕在法律上同時觸犯行政法規與刑事法規。行政責任上，《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第2款規定，吸食毒品後駕車者，除罰鍰外，吊扣駕駛執照一至二年。

刑事責任上，《刑法》第185條之3第1項第3款、第4款規定，施用毒品後駕車，尿液或血液中毒品濃度達行政院公告標準，或有其他情事足認致不能安全駕駛者，處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金。這裡有一個重要的實務門檻：刑事追訴並非單純驗出毒品陽性即告成立，必須達到「不能安全駕駛」的程度，方構成本罪。

依據「刑事優先」原則，在行政責任與刑事責任同時成立時，刑事追訴應優先進行。這意味著，毒駕者面對的，不只是吊銷駕照或繳交罰鍰，而是可能在法院面對刑事審判、留下前科、甚至失去工作的真實風險。很多人對此毫無認識，這是法治教育嚴重不足的縮影。

然而，現行制度的核心破口在於：行政罰的「吊扣一至二年」，期滿之後駕照可以原封不動考回來。毒品成癮的生理與心理依賴，並不會因為一至二年的等待而自動消除。吊扣期滿、執照重領、再度上路，這個迴圈，是現行制度最致命的盲點。

修法的三個層次　處罰、預防、共責

第一層：加重「毒駕行為」的處罰強度

修法將毒駕的行政處罰從「吊扣一至二年」升級為「吊銷執照，且三年內不得重考」。吊扣是暫時停止資格，吊銷是消滅資格，兩者在法律效果上有本質差異，是對「時間到就解除」漏洞的直接堵塞。筆者認為方向正確，但三年禁考期對重度成癮者而言仍可能過短；更關鍵的是，三年後重考的門檻若仍只是一般考照程序而無任何戒癮評估，換湯不換藥的風險依然存在。

第二層：將「施用毒品本身」列為資格不適格事由

修法草案規劃，即便施用毒品者「尚未駕車」，只要確認施用第一、二級毒品，即應吊銷其駕照；施用第三、四級毒品者則予以吊扣。這背後的法律邏輯，是「預防性風險管制」的立法哲學：法律在危害實現之前便主動介入。德國《道路交通法》（StVG）授權行政機關對被認定有「駕駛適性疑慮」的駕駛人進行醫學心理評估（MPU），一旦評估不合格即廢止駕照，且不以實際發生交通事故為前提。

台灣這次修法採取更為簡明的規則式設計，以毒品級別作為客觀判斷標準，直接連結資格效果。筆者認為，對第一、二級毒品的適用應可通過憲法比例原則的審查，但立法者必須同步建立清晰的異議與救濟機制，否則大量行政爭訟在所難免。

第三層：同車乘客的「共同責任」

修法草案增訂，年滿十八歲的同車乘客，若「明知」駕駛人施用毒品仍選擇搭乘，亦應受到處罰。筆者對此持保留態度，「明知」的舉證責任在實務上極難操作。若標準設定不當，此條文不是形同虛設，就是淪為選擇性執法的工具，建議立法時明確設計推定規則並保留足夠的抗辯空間。

復歸機制　修法最具長遠意義的設計

比起處罰的加重，更具制度深度的是「復歸條件」的設計：受處分者必須完成戒癮治療並於一定期間未再施用毒品，始得重新考領駕照。這把「交通管理」與「戒癮輔導」強制連結，補上「處罰結束即了事」的最後一道缺口。德國MPU制度、日本適性相談程序、芬蘭的戒治證明要求，都是此設計的比較法依據。

但筆者必須直言：若修法通過後政府沒有同步擴充戒癮治療量能，這套機制將製造新的社會不平等，有資源者輕鬆完成講習，偏鄉與低收入成癮者則因無法取得戒治資源而永久喪失駕駛資格。這是修法時不能迴避的公平性問題。

政策改善的三個關鍵缺口

修法通過只是起點，以下三個配套缺口若不填補，制度效力將大打折扣。

其一，建立全國統一的毒駕篩檢技術標準。現行各地執法機關的篩檢設備與流程不一，缺乏可供司法程序採信的完整證據鏈。篩檢的嚴謹性是整個制裁鏈條的起點，不能留白。

其二，推動跨機關資料整合。施用毒品紀錄與駕照管制紀錄目前分屬不同機關，缺乏即時資料交換，造成毒品施用事實尚未通知監理機關、駕照依然有效的荒謬情況。應建立跨機關資料共享機制，使毒品施用資訊能即時觸發駕照管制程序，無需等待刑事判決確定。

其三，將毒駕防制納入公民教育常態課程。酒駕防制意識的普及是多年宣導的成果，而非一次修法的效應。交通部應要求駕訓班將毒駕法律後果列為必修內容，並與教育部合作將相關知識納入高中健康教育課綱。守法意識的根植，從教育做起才是長期解方。

這次修法方向正確，但一套精心設計的法律架構，若沒有充足的執法量能、公平的資源分配與持續的教育加以支持，終將淪為只在紙面上嚇人的文字。

▼若修法通過後政府沒有同步擴充戒癮治療量能，這套機制將製造新的社會不平等，有資源者輕鬆完成講習，偏鄉與低收入成癮者則因無法取得戒治資源而永久喪失駕駛資格。這是修法時不能迴避的公平性問題。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

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