Anthropic和OpenAI競相上市的鏡子

▲美國AI公司Anthropic率先向監管機關遞交上市申請文件，OpenAI隨即跟進。兩家全球最受矚目的人工智慧公司，正展開一場不只是資本市場的競賽，更是一場攸關未來科技主導權的戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

美國AI公司Anthropic率先向監管機關遞交上市申請文件，OpenAI隨即跟進。兩家全球最受矚目的人工智慧公司，正展開一場不只是資本市場的競賽，更是一場攸關未來科技主導權的戰爭。外界原本以為AI革命來自演算法突破、算力提升與資料累積，如今卻愈來愈清楚地發現，推動這場革命的，往往是企業之間的競爭、創辦人的性格，以及對未來世界不同的想像。

技術與資本能否取得平衡 將成為未來幾年重要課題

科技史從來不缺競爭，個人電腦時代有微軟與蘋果，網路時代有Google與Yahoo，電商時代有亞馬遜與eBay，電動車時代有特斯拉與傳統車廠。競爭經常被視為創新的催化劑，因為沒有競爭，企業容易安於現狀；有了競爭，才會逼迫組織加速前進。

從這個角度來看，今日AI能夠如此迅速普及，某種程度上正是競爭所帶來的結果。若不是彼此擔心被超越，ChatGPT或許不會在2022年底倉促問世；Claude的能力也未必能在短短幾年內快速提升。過去需要多年才能完成的技術迭代，如今可能只需要數個月。使用者成為最大的受益者，因為模型愈來愈聰明、價格愈來愈低、應用愈來愈多元。

但競爭並非只有光明面，AI與過去科技產業最大的不同，在於它不只是商業產品，而是正在改變知識生產、教育學習、媒體傳播、政府治理甚至軍事安全的基礎技術。當企業競爭愈來愈激烈時，市場獎勵的往往是速度，而不是謹慎；是成長，而不是穩定；是率先推出，而不是充分驗證。

這也是近年AI產業最值得擔憂的現象，每一家企業都害怕落後，因此不斷加快模型發布節奏。昨天還是測試版本，今天已經公開上線；昨天仍有安全疑慮，明天就進入數億人的日常生活。技術創新的速度遠遠超越社會制度調整的速度，法律跟不上、教育跟不上、倫理討論也跟不上。

更值得注意的是，這場競爭的核心已逐漸從技術轉向資本。過去大家討論的是模型能力誰比較強，如今愈來愈多人關心的是誰先上市、誰的估值比較高、誰能吸引更多投資人。

當AI企業的估值動輒數千億甚至上兆美元時，資本市場自然成為另一個戰場。企業不再只是爭取使用者，也在爭取AI代言。誰先上市，誰就有機會定義市場如何看待AI產業，如何評價商業模式，以及什麼樣的財務指標才算成功。

這種現象可能帶來新的風險，當上市壓力增加，企業更容易受到季度財報與股價波動影響。投資人期待持續成長，管理階層必須交出漂亮數字，於是長期研

究與短期獲利之間的拉鋸將更加激烈。AI原本是一項需要長時間累積的技術，但資本市場追求的卻往往是立即回報。兩者之間是否能取得平衡，將成為未來幾年的重要課題。

這並不是單純的商業問題，而是公共治理問題。如果AI未來成為如同電力、自來水或網際網路般的重要基礎設施，那麼社會就必須思考，這項技術是否應完全由市場力量決定方向。創新固然重要，但透明度、公平性與公共利益同樣重要。否則人類可能獲得前所未有的智慧工具，卻同時失去對其發展方向的控制權。

歷史上許多重大科技突破，都誕生於競爭之中。蒸汽機如此，電力如此，網際網路亦如此。AI大概也不會例外。問題不在於競爭本身，而在於競爭究竟要把人類帶往何處。

OpenAI與Anthropic之間的較量，看似是一場企業對決，實際上卻是一面鏡子。它映照出人類對效率與安全、獲利與責任、創新與治理之間的取捨。未來改變世界的，或許不是哪一家公司勝出，而是整個社會能否在追求技術進步的同時，保留對公共價值的堅持。

▼OpenAI與Anthropic之間的較量，看似是一場企業對決，實際上卻是一面鏡子。它映照出人類對效率與安全、獲利與責任、創新與治理之間的取捨。（圖／記者吳立言攝）

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