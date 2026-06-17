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歐子喬赴美不是叛逃　是台灣棒球養成體系的警訊

我們想讓你知道…歐子喬去了美國。他不欠台灣棒球一個交代，是台灣棒球欠這些小球員一個更好的環境。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲歐子喬即將留學海外的消息震動了球界。他從小一進入科班訓練、跨級打U10比賽、小五入選U12國手，一路到國二突破身高180公分，國三畢業時球速已達150公里，被認為是這一世代最具頂尖潛力的「大物」之一。（圖／記者李毓康攝）

●文／棒球粉專「壘包先生」

台灣棒球界正響起巨大的人才警報。原本預備進入平鎮高中就讀的桃園新明國中「怪物投手」歐子喬，新生註冊期間，被教練羅健銘發現遲遲未繳畢業證書。歐家回應「阿公正在申請補助」，不久後確認已獲美國高中全額獎學金贊助，將赴美就學。

歐子喬即將留學海外的消息震動了球界。他從小一進入科班訓練、跨級打U10比賽、小五入選U12國手，一路到國二突破身高180公分，國三畢業時球速已達150公里，被認為是這一世代最具頂尖潛力的「大物」之一。

以台美棒球實力的差距，毋需問大物為何赴美，我們該問的是：歐子喬在過去8年一路嶄露頭角，棒協有做了什麼讓這些充滿天賦的孩子願意留下來？

不只是留學個案　各國球探「對台挖角」機制正在成形

歐子喬選擇去美國追夢，最值得警惕的是他出走的方式。棒球界盛傳，背後有台灣經紀公司與韓籍經紀人合作，系統性規劃出路，目標明確指向未來大聯盟選秀。羅健銘直言：「沒有那麼單純只是去讀高中，一定有人替他想這個方式。」

今年2月媒體報導，傳聞有球探對國中即將畢業的歐子喬展開搶人大戰，甚至不惜開出150萬美元簽約金。針對這個傳聞，棒協出面重申規則：國內青棒選手簽約務必在該學生高三且完成畢業典禮後。若有違反規則，本會將依照往例實施罰則，包含球員以及與其簽約之球探及所屬球團，最嚴重可罰無法進場。

驚動棒協，並未阻止歐子喬被各國挖角，反而讓球探更加積極。由於大聯盟規定國際業餘自由球員年滿16歲就能簽約，歐子喬正循著捕手林家正的模式，赴美完成高中及大學學業，未來透過美職選秀進入職棒發展，將不受中華棒協的制約。

味全龍總教練葉君璋說，「其實我覺得不用想那麼多，假設今天你有小孩打棒球，他很厲害、家裡環境也很好，你要不要讓他去？」葉總認為球員選擇赴美發展，就像是有錢家庭把小孩送出國讀書，「我們應該要檢討的是現今環境的問題，與其去想被鑽漏洞，不如思考怎麼建立更好的環境。」

但基層教練們的焦慮也有道理，羅健銘擔心，若未來更多潛力球員循同樣機制提早出國深造，會導致基層人才提前外流，將對台灣長年建立的三級棒球制度造成衝擊，值得棒球界與相關單位持續關注。

選手出國　凸顯棒協制度太落後

運動部長李洋說過，選手們不要因為運動訓練忙碌而放棄功課，勉勵成為文武雙全人才。希望青棒選手至少完成高中學業，這當然是立意良善的想法。職業運動選手的職涯並不長，若僅聚焦在發展體育能力，而放棄完成國民教育，在生涯退役後的漫長人生容易遭遇許多挫折。

但現行棒協規則強制球員完成高中學業才能簽約，卻嚴重違反人性。以歐子喬的案例而言，150萬美元簽約金是驚人的數目，而且歐子喬並未放棄學業，如果要完全按照棒協規則走，歐家必須放棄高薪酬、海外求學規劃以及大聯盟選秀機會，等於是抹殺球員的大好前途，而且對國內三級棒球育成體系也毫無幫助。

「在國內讀完高中，期間不准加入職棒，棒協並不提供任何專屬資源，違反此規定會被棒協懲罰」與「獲取百萬美元簽約金、赴美讀高中，且有極高機會參加大聯盟選秀」，這兩者之間根本不存在抉擇的空間。

歐子喬的案例讓棒球界意識到棒協的規則不合理，會壓制發育迅速的青棒選手。未來國內頂尖的青棒球員，將會更容易被外國球探挖角，更早脫離台灣的棒球系統。

棒協改革不力　辜仲諒理事長難辭其咎

台灣三級棒球的比賽成績是一流，為什麼我們在成棒卻落後呢？葉君璋指出，「台灣是你打越好，補助就越多，所以球隊教練當然是要以成績為主。」當韓國、日本、美國的基層棒球早已制定完整規範，設定學生球員的訓練量與比賽強度上限，台灣棒球卻為了短視的比賽成績揠苗助長。

「我們不要高興為什麼我們高中成績那麼好，只是人家（美日韓）沒像我們這樣摧殘球員而已，我們在保護球員這一塊沒有制度。」葉君璋接受媒體訪問時，表示他一直都知道歐子喬這位選手，讓他聯想到當年的李晨薰，他認為李晨薰若是直接赴美就讀，搞不好已經上大聯盟了。

棒協現任理事長辜仲諒即將卸任，他的8年任期與歐子喬國中小時期幾乎完全重疊。在這段時間，主責發展國內基層棒球的棒協，本應建立更現代化的基層培訓體系，讓台灣三級棒球的訓練環境與觀念大幅提升才對。

這8年，辜仲諒以棒協理事長、亞棒總會長與中信體系幕後老闆等多重身分，在國際棒壇相當活躍，中信育樂甚至傾注資源積極扶持中國棒球城市聯賽（CPB）。辜理事長推動國際交流時，似乎忽略了國內基層棒球嗷嗷待哺。

偏鄉高中的棒球教練荒沒有解決，薪資、訓練資源沒有系統性改善；三級棒球賽事仍然是成績導向，在保護球員方面，棒協遲遲沒有制度。

試想，有大聯盟選秀潛力的台灣球員，留在國內只能被迫面對漏水、淹水的球場，還得接受棒協不合理的生涯限制，並且在比賽壓力下飽受摧殘，過早耗損自己的身體——出國，自然成為最佳解。

歐子喬去了美國。他不欠台灣棒球一個交代，是台灣棒球欠這些小球員一個更好的環境。

我們應當祝福歐子喬，然後把憤怒與憂慮放到正確的改革方向上。國內基層棒球的問題，不該向15歲的孩子追問，而是要對著長年掌握台灣棒球公共資源的人，要求一份誠實、用心的答卷。

▼歐子喬去了美國。他不欠台灣棒球一個交代，是台灣棒球欠這些小球員一個更好的環境。（圖／記者王真魚攝）

▲歐子喬。（圖／記者王真魚攝）

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