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G7內捲求解　全球治理失能的真實回饋

我們想讓你知道…G7與八國聯軍之恥，俱往矣。今日真正值得警惕的，不是昔日列強船堅砲利的外部壓迫，而是各國在治理失敗後共同陷入的內捲求解。當世界強權都開始用內宣掩蓋結構衰退，台灣更沒有資格沉迷於自我催眠。

▲七大工業國集團（G7）峰會於法國舉行。（圖／路透）

▲七大工業國集團（G7）峰會於法國舉行。（圖／路透）

●徐作聖／退休科管教授、新興產業評論

2026年G7峰會於6月15日至17日在法國埃維昂舉行，議題涵蓋戰爭、關稅、AI與經濟安全。G7，這個舊日「富人俱樂部」及殖民時代的霸權，在光芒盡失之際也面臨低支持率與國內政治壓力。

G7的老態是一個時代秩序的疲態　台灣沒有資格沉迷於自我催眠

今年G7大會的畫面，已不再是昔日西方領袖意氣風發、指點全球秩序的盛會。舞台仍然華麗，議程仍然龐大，口號仍然宏亮，但各國領導人的政治能量明顯衰退。

面對國內通膨、債務、移民、產業空洞化與社會撕裂，他們在國內支持率低迷之際，卻仍以關稅、制裁、科技管制與陣營對抗包裝全球領導力。這種場景，正是當代政治最鮮明的諷刺：內部治理失靈，外部聲量加倍；國內問題無解，國際敘事加碼。

G7的老態不只是幾位領袖的年齡或精神狀態，而是一個時代秩序的疲態。西方不再擁有無可挑戰的治理自信，全球化不再提供廉價繁榮，貿易戰不再帶來真正安全。所謂全球貿易戰，本質上並非強者自信，而是治理失敗後的轉嫁機制。產業競爭力下滑，便指控他國不公平競爭；中產階級流失，便將怒氣導向外部對手；科技優勢被追趕，便以安全名義重建高牆。G7今日所呈現的不是世界治理，而是大國內捲。各國領袖彼此互相宣示團結，實際上都在向國內選民交代。

這正是「內捲大內宣」的荒謬所在。大國如此，小國亦然。兩岸經濟近年同樣面臨結構轉折。大陸面對房地產調整、青年就業、地方債與外部科技圍堵；台灣則面對產業過度集中、內需薄弱、能源爭議、少子化、高教空洞化與政治對立。兩岸政治制度不同，治理語言不同，但陷入的困境卻有相似之處：真正困難的結構改革推不動，最容易操作的內部動員卻不斷升溫。

台灣的問題更為尖銳。台灣處在內外交迫的環境中，本應發展更高層次的系統治理能力，建立能源、科技、產業、教育與安全之間的整合架構。然而現實恰恰相反。政治場域長期把複雜問題簡化為陣營表態，把治理困境轉化為情緒動員，把政策失敗包裝成抗中保台。

更荒謬的是，一群身陷學術誠信爭議或專業能力不足的政治人物，卻站在台上對涉世未深的年輕支持者高聲演說。這種政治動員，表面上是青年參與，實際上是把年輕人推入單一敘事的情緒迴圈，台灣民主不會因此深化，反而只會更加幼稚化。

「內捲求解」最大的危險，在於它把封閉誤認為堅定，把重複誤認為進步，把近親繁殖誤認為共識。政治圈找同溫層，學術圈找同門派，產業圈找同一套代工語言，媒體圈找同一種立場確認。最後形成一個巨大而封閉的負回饋系統：問題越嚴重，語言越激烈；能力越不足，姿態越高亢；治理越失敗，動員越頻繁。

G7與八國聯軍之恥，俱往矣。今日真正值得警惕的，不是昔日列強船堅砲利的外部壓迫，而是各國在治理失敗後共同陷入的內捲求解。當世界強權都開始用內宣掩蓋結構衰退，台灣更沒有資格沉迷於自我催眠。內捲不是解方，而是失敗的負回饋。台灣若不能跳出這個封閉迴圈，再響亮的口號，也只是在替下一場困局暖場。

▼當世界強權都開始用內宣掩蓋結構衰退，台灣更沒有資格沉迷於自我催眠。內捲不是解方，而是失敗的負回饋。台灣若不能跳出這個封閉迴圈，再響亮的口號，也只是在替下一場困局暖場。（圖／路透社）

▲台灣國旗，中華民國國旗。（圖／路透社）

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關鍵字: 徐作聖 雲論 G7 經濟 國際

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