川普把「印太司令部」改回「太平洋司令部」　華府戰略訊號變了？

▲當年川普第一任期將太平洋司令部改名為印太司令部，就是為了凸顯印度、日本、澳洲、美國共同構成的戰略空間，希望透過更大的區域聯盟架構來平衡中國崛起。換句話說，「印太」本身就是華盛頓圍繞中國所打造的戰略語言。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國五角大廈宣布，將「美國印太司令部」恢復為原本的「美國太平洋司令部」。官方說法是尊重歷史傳統，因為太平洋司令部自1947年成立，是美國歷史最悠久、規模最大的作戰司令部。

但這個更名很難只用「懷舊」解釋。2018年川普第一任期內，美國把太平洋司令部改名為印太司令部，目的就是強調印度洋與太平洋已經連成一個戰略空間，也是在告訴北京：美國不只在西太平洋制衡中國，也要拉進印度、日本、澳洲與更多印度洋沿岸國家。

如今改回太平洋司令部，責任區域雖然沒有變，但政治訊號很值得觀察。它可能代表川普第二任期對「印太」這個大戰略概念的興趣下降，轉向更直接、更傳統的太平洋軍事部署；也可能代表美國希望印度洋方向更多交給盟友分擔，而美軍自身聚焦西太平洋。

更敏感的是，這項宣布發生在美印關係因伊朗戰爭、荷姆茲海峽、關稅與川普和巴基斯坦互動升溫而變得複雜之際。印度過去被視為印太戰略的重要支柱，但川普外交向來不喜歡被長期框架綁住，他更重視當下交易、雙邊談判與誰能在特定議題上幫美國達成目標。

真正值得思考的不是名稱改了什麼 而是川普是否正在重新定義對中戰略

如果只是單純把印太司令部改回太平洋司令部，或許可以解讀成行政調整；但如果把時間點放進來看，事情就沒有那麼單純了。

值得注意的是，這項決定發生在川普訪問北京之後。北京行最大的特徵，不是美中解決了多少問題，而是川普刻意淡化競爭、強調合作。從貿易、能源安全到區域穩定，川普展現出來的思維並不是拜登時代強調的「聯盟抗中」，而是典型的川普模式：直接跟習近平談，看看能不能做成交易。

從這個角度來看，「印太司令部」改回「太平洋司令部」，對中國釋放的政治訊號可能比對印度釋放的訊號還重要。因為「印太」從來不只是地理概念，而是一套戰略概念。

當年川普第一任期將太平洋司令部改名為印太司令部，就是為了凸顯印度、日本、澳洲、美國共同構成的戰略空間，希望透過更大的區域聯盟架構來平衡中國崛起。換句話說，「印太」本身就是華盛頓圍繞中國所打造的戰略語言。

如今把「印太」拿掉，當然不代表美國放棄競爭中國，但至少可能代表川普不再把聯盟體系視為對中政策的核心工具。

要知道川普一向不喜歡被聯盟框架綁住。對他而言，建立長期聯盟需要承擔義務；直接跟習近平談交易，則可能更快看到成果。這也是為什麼近來川普政府談論亞洲時，越來越強調經濟利益、貿易平衡與市場機會，而不是民主同盟、價值聯盟或印太合作。

更值得觀察的是，赫格塞斯在香格里拉對話的演講中大談中國威脅，卻幾乎沒有強調「印太」概念本身。這種細節往往反映政策重心的微妙變化。

因此，真正值得思考的問題不是司令部名稱改了什麼，而是川普是否正在重新定義對中戰略。如果拜登時代的邏輯是「結盟制衡中國」，那麼川普的邏輯可能是「先談交易，再談競爭」。

這兩者看似差異不大，但對亞洲盟友來說卻是完全不同的世界。因為聯盟思維重視共同利益與長期承諾；交易思維則重視當下利益與交換條件。

過去台灣習慣把自己放在印太戰略的核心位置，相信只要台灣是美國圍堵中國的重要節點，美國就有足夠動機支持台灣。但如果川普逐漸把重心從「聯盟架構」轉向「美中交易」，那麼台灣未來最大的風險，可能不是美國不重視台灣，而是美國開始把台灣納入更大的談判框架之中。

換句話說，台灣不能只關心美國是否抗中，更要關心川普準備如何跟習近平談條件。因為在川普的世界裡，最大的問題往往不是衝突，而是交易。而當交易開始的時候，每一個盟友都會開始思考：自己究竟是夥伴，還是籌碼。

▼真正值得思考的問題不是司令部名稱改了什麼，而是川普是否正在重新定義對中戰略。如果拜登時代的邏輯是「結盟制衡中國」，那麼川普的邏輯可能是「先談交易，再談競爭」。（圖／達志影像／美聯社）

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