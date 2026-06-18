好笑的是麗文　糗到的是習大大

▲鄭麗文一席「習近平的手又大又厚實，而且柔軟得像雲朵。」爆出後從美國被笑到台灣，國民黨則全力駁斥這些都是謠言。好不容易熬到週三開記者會，本人出面談美國之行，結果完全沒有否認。（圖／記者徐文彬攝）

●吳崑玉／專欄作家



鄭麗文一席「習近平的手又大又厚實，而且柔軟得像雲朵。」爆出後從美國被笑到台灣，全台灣笑了好幾天，國民黨則全力駁斥這些都是謠言。好不容易熬到週三開記者會，本人出面談美國之行，結果完全沒有否認此事，只說這是私下談話。

這下可好，謠言變成了遙遙領先的預言，鄭麗文不但坐實了她就是習大大的小迷妹大腦粉。整個國民黨與習大大還都受她牽累，國內外只要握過習大大巨手的人，從此都會斜眼側目，笑問國民黨:「你們是怎麼選出這個人當黨主席的?」同時遙指習大大:「你是派替身出來見鄭麗文的嗎?」「你怎麼會選擇支持這種人來當你台灣代理人?」大家笑的是鄭麗文，傷到的卻是國民黨，糗到的則是習大大。

麗文把自己活得像個直銷下線 還讓自家懂事的菁英們搖頭嘆息

這事之所以這麼好笑，是因為全世界海內外，不知多少人跟習大大握過手，包括我，2014年跟隨宋主席去宋習會時握的。某位曾隨蕭萬長訪陸的朋友也發文表示，習大大的手的確又大又厚實，但絕對稱不上柔軟。習的手掌皮膚粗得可以，那是一種做過粗活兒的手，在梁家河扛過二百斤麥子的手，類似台灣基層老農民或扛水泥的建築工人的手。

台灣藍營高層握過，美國人才剛握過，全世界多少政要都握過，會不知道習近平的手長得什麼樣嗎?鄭麗文是在跟一群成天摸水泥的建築工人說水泥有多輕柔，跟已知實際情況者訴說一個完全不同的感受，聽者會覺得這人簡直是「肖ㄟ」，完全脫離現實認知，而且對會面場合裡這些人所知道的情況也毫無感知，所以腦袋才會一片空白。

而且，我用力握他，他就加倍奉還，力氣很大，幾乎要把我的手捏成棍子。當時他已是國家領導人，與只是個名不見經傳的小嘍囉，完全沒有必要回應我的用力。

套個金庸的說法，習大大的手，即使不是練過鐵沙掌，也練過降龍十八掌，大概只有梅超風的九陰白骨爪，才會覺得這鐵打硬掌如此輕柔。有人說習大大應該是使出了「化骨綿掌」，把鄭麗文的骨頭都打酥了，這也不是不可能，只是軟的是自己，不是習大大。

於是，帶著這份錯誤認知，鄭回來找相命老師詢問，錯誤的提示自然得到錯誤的答案。相書上的確有說：「男手如綿，家有閒田；女手如柴，豐家聚財。」但習大大的手絕對不是柔若無骨的如綿手掌，胡錦濤與連戰的手才是。而且相書說的男手如綿，意思是說這人命好很閒，不必做很多苦力差事，無災無難過一生那種，與「成功人士」根本沾不上邊。鄭麗文的轉述，不但誆了外界，還拐了相士，這會遭天譴的啊！

被鄭麗文這麼一鬧，除了國民黨全黨上下灰頭土臉，閉門家中坐，禍從天上來的還有習大大。習大大力挺鄭麗文，捧上她當國民黨黨主席，甚至有意扶植她出來選2028，還放她去美國打大外宣，中國僑界與福建同鄉會全力支援，企圖影響美國人對中國的認知。但結果不但適得其反，而且破釜沉舟。

老美官員、議員、學界反而因此懷疑，習近平的眼神是不是真的不好?怎麼會找個小迷妹來當他代理？習的看人識人是不是出了什麼問題？難怪連他親手提拔的人都被清洗多輪。一個正常明星，應該都不會找個無腦小迷妹來當他經紀人，但習大大卻這麼幹了。這讓老美與台灣人民，對習大大的領導能力和統治能力產生了無限的質疑。

除了那隻手的笑話以外，鄭麗文對於第一島鏈與和平反戰的論述，更是鬆散荒謬到一個境界，連當年的反戰嬉皮，現今的反川左派，都可能搖頭搖到頸椎拉傷，吐血吐到醫院打針。

簡單講，鄭麗文只是走進了貴婦百貨超市，把所有好聽的名詞，高大上的概念，和平、繁榮、反戰之類的，全都裝進菜籃裡，然後她連一道菜都炒不出來，煮條海參都能煮成原子炭。艾利森的修昔底德陷阱，研究了古往今來16個案例，挑戰者通常沒有贏過當權者，但雙方都打到兩敗俱傷，伯羅奔尼撒戰爭就是這個結果，挑戰者雅典並沒有贏過當權者斯巴達，雅典還被滅國。一戰德國挑戰英國也是如此。

台灣當前的位置很像斯巴達門口的科林斯，靠向任何一邊，另一邊就一定打你。所以什麼和平繁榮島鏈？喊喊就能憑晶片創造世界和平嗎？那連理想都不算，只能說是種幻想。美國人從越戰以來，經過熊貓派的全球化推進，世界都被推成平的了，搞了已經幾十年，但最後還是失敗，因為忽視了人性中的惡，輕忽了對岸那種集體的欺詐手段。

現在要創造和平繁榮，不是向惡龍的一方靠攏，而是能夠制止惡龍的滲透，防止他們用美國打敗美國。但鄭麗文卻把自己活得像個直銷下線，盲目重複著OPP上的宣傳詞令，虛構自己的親身經歷，還居然虛構到對方已經親身經歷的反向印象，一秒被人拆穿。這咖，還是讓總部拉回去好好訓練一下，別老出來丟人現眼了吧？！

結論是，鄭麗文不但沒能成功的說服美國人，還讓自家懂事的菁英們搖頭嘆息，更讓對岸的習大大灰頭土臉。習大大這幾天應該常常在看自己的手，懷疑這雙大手粗手，是怎麼讓這個小女生，覺得溫柔的像雲朵一樣？無數的問號鐵定在習大大腦中升起，而美國人也鐵定，對習大大的識人能力與統治能力，興起了更多的問號？

▼國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

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