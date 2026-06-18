盧秀燕挺饒慶鈴－－要為台灣人找出路、要生路！

▲盧秀燕與饒慶鈴。（圖／翻攝盧秀燕官方臉書）

●曲兆祥／作者現任文化大學國發大陸所兼任教授

台中市長盧秀燕15日才從歐洲訪問返國，次日即遇上行政院官員對媒體放話將處罰12日在廈門海峽論壇發表錄影講話的台東縣長饒慶鈴，盧秀燕立刻予以聲援，表示地方首長為地方產業爭取市場，這是身為地方首長分內應為之事，何罪之有？政府相關人員私下對媒體放話威脅，這種行徑實令人難以接受。

誠如盧秀燕所說，我們國家處境非常困難，賴總統沒辦法到每個地方去，連過境其他國家都很困難，有人願意幫忙出訪，賴總統應該心存感激，鼓勵、拜託他人幫忙；台灣需要走出去，而非封殺，封殺首長就是封殺農民、大家要替國家，替人民找出路、找生路。

盧秀燕能挺身而出，表現出一位成熟縣市首長的風範，確實令人激賞，無愧於作為一位地方父母官的腳色。或許盧秀燕市長是在僕僕風塵返國後，連時差都還沒完全調整過來的情況下，聽到饒慶鈴遭陸委會官員威脅的事，無名火不打一處來，因此出面為饒慶鈴縣長發聲。試想，台東縣地處台灣島最東南角，產業十分困難，農業至今仍是該縣重要產業。而農業在現代經濟結構裡是弱勢產業，農民收入極不穩定，很容易受到自然因素或其他因素影響。中國大陸曾是台東農產品重要銷售市場，但受到民進黨政府大陸政策影響，近年出口中國大陸市場連遭困難而快速萎縮。現在有這麼個機會，利用海峽論壇的平台，在不違反陸委會規定前提下以影音視頻為時令之下的水果促銷，我們實在看不出來哪一點違反國家利益，又有哪一處不符合人民利益？

依據<台灣地區與大陸地區人民關係條例>之規定，縣市首長欲往中國大陸地區從事任何活動都必須報經內政部組織的「聯審會」同意才能成行。這是現行法律規定，當然必須遵守。其次，獲同意前往大陸地區從事活動的首長亦不得與對岸接觸處理與國家主權相關的事務，這也是必須遵守的規則。而台東縣長饒慶鈴在內政部、陸委會拒絕同意她出席海峽論壇後，饒縣長即遵守規定沒有親自出席，但以發表影音視頻的做法來推銷台東縣農產，這完全不涉及國家主權和中央政府權限，請問陸委會要如何處罰?難不成鳳梨、釋迦，荔枝這些時令果品有主權問題嗎？

其實說穿了這就是民進黨政府的政治霸凌，把「抗中」搞成無限上綱的結果。陸委會所謂「參加海峽論壇就是配合中國搞統戰」更是把反統戰反到了走火入魔的程度。其實所謂的統戰是一種聯手盟友打擊競爭對手的手段，其手法能否成功，關鍵就在於它是否能做到爭取民心，予民以利，所以它經常是被拿來對付威權統治者，而人民則是獲利的一方。坦白的說，怕統戰的是執政者而不是人民，重點是人民能否得利。如過人民可以因此獲利，得到更好的生活，請問那有甚麼不好？！

所以盧秀燕的挺身而出，從表面看是挺饒慶鈴，其實骨子裡護的是台灣人民利益。

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