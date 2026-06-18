解讀「向陽紅22」在台灣東部海域調查活動

▲向陽紅22船。（圖／翻攝人民日報）

●張競／中華戰略學會資深研究員

6月18日下午17：08《新華社》以「自然資源部組織開展我國台灣島以東管轄海域海洋環境調查」為題，轉發中國大陸自然資源部網站新聞稿，聲稱6月16日至18日，自然資源部東海局所轄「向陽紅22」在台灣東部海域實施海洋環境調查作業。

此為今年五月底日本與菲律賓勾連宣布，雙方將開啓劃設大陸礁層與專屬經濟區界限談判後，中國大陸第四個涉海政府機關在台灣本島東部海域，實施相關海洋活動，以便表達有效治理政治姿態。

儘管在中國大陸自然自源部新聞稿中，並未將海洋環境調查作業直接與行使海域管轄權直接連結，同時亦未直接點名日本與菲律賓劃界談判，但在此時發佈此種新聞稿，用意昭然若揭，根本就不用將話點破明說。

依據中國大陸自然資源部東海局官方網站對於單位概況說明顯示：「2019年5月10日，中共自然資源部黨組印發《自然資源部北海局、東海局、南海局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知。根據自然資源部東海局職能配置、內設機構和人員編制規定，自然資源部東海局，是履行東海海區海洋自然資源工作的派出機構，機構規格為正司局級，駐地上海，所轄區域包括江蘇、上海、浙江、福建4個省（市）沿海毗鄰的我國管轄海域。」

顯然「向陽紅22」在台灣東部海域實施海洋環境調查作業，業已超出前述中國大陸自然資源部東海局之管轄區域。但就「向陽紅22」海洋調查作業實際運作狀況，其涵蓋範圍老早就超出前述管轄海域，相關活動曾經被媒體密集報導過，同時在臺灣東部海域現身，其實也是司空見慣，毫不令人意外。因此台灣東部海域，老早就應該是被中國大陸劃入自然資源部東海局作業管轄範圍。

其實「向陽紅22」最初設計是3000噸級浮標作業船，其船艉所裝設大型起重吊架系統，能夠用於吊放、收回與施放水下潛標、水面浮標以及相關海洋調查裝備與小型海上工作儎臺。該船係由中國大陸中國船舶武船集團建造，2019年12月3日交付中國大陸自然資源部東海局開始服勤，但其服勤期間多項海洋調查作業，都被各方軍事觀察家與情報研究者認為具備軍事意涵，因此當該船現身在各方沿海作業時，都會受到各國嚴密監控與查證。

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