國民黨需要的是路線　不是鄭麗文的個人傳奇

▲觀察鄭麗文自「鄭習會」以來的一系列發言，會發現她正在進行一種很典型的權威轉換：把本應屬於政黨制度與集體路線的法理型權威，逐漸轉化為依附於她個人的魅力型權威。（圖／記者徐文彬攝）

●何啟聖／資深媒體人

德國社會學家韋伯曾提出三種正當權威的類型：傳統型權威，來自世襲與慣例；法理型權威，來自制度、規則與程序；魅力型權威，則來自領袖個人的人格魅力與追隨者的情感認同。

黨的名字逐漸從敘事中淡出 留下的是「鄭麗文路線」

一個現代政黨的權威，理論上應該屬於法理型。黨主席的正當性，來自黨章、來自制度、來自集體決策，也來自路線辯論後形成的政治共識，而不是來自某一位領袖的個人光環。

然而，觀察鄭麗文自「鄭習會」以來的一系列發言，會發現她正在進行一種很典型的權威轉換：把本應屬於政黨制度與集體路線的法理型權威，逐漸轉化為依附於她個人的魅力型權威。

國際媒體「排隊等著專訪我」、美國學者認為她值得「諾貝爾和平獎」、「每一天麗文都上了大陸熱搜」、國台辦幹部與官媒記者都被她「感動到落淚」、她已經「取得來自北京的善意」、若沒有鄭習會，她只是「無足輕重的陽春主席」——這些話語有一個共同結構：每一件原本應該屬於國民黨的政治成果，最後都被收束成「我」的個人傳奇。

這不只是修辭上的自我中心，而是一種權威來源的置換。

當她說「這就是我的路線，就是和平」時，她其實是在宣告：兩岸和平這條路，不是靠中國國民黨數十年累積的論述、組織與歷史責任走出來的，而是靠「我」這個人走出來的。

於是，法理型權威被悄悄抽換成魅力型權威；黨的名字逐漸從敘事中淡出，留下的是「鄭麗文路線」。

這對一個百年政黨而言，是危險訊號。因為政黨的路線一旦過度依附於個人，黨就不再是路線的主體，而只是領袖個人舞台的背景。

韋伯對魅力型權威有一個重要觀察：它極不穩定。因為它必須依賴領袖不斷證明自己「與眾不同」、不斷創造令人驚異的成果。一旦領袖無法持續製造光環，魅力便會迅速衰退。

更重要的是，魅力型權威若不能成功轉化為制度，也就是韋伯所說的「卡理斯瑪的常規化」，那麼這份權威便無法傳承，最終會隨著領袖的離開而一同消失。

這正是鄭麗文路線最大的隱憂。

她說：「沒有鄭習會，我可能根本就無足輕重。」這句話表面上像是謙虛，但若放進韋伯的框架裡看，其實是一句極精準的自我預言：她的政治份量，確實高度依附於「鄭習會」這個一次性的個人事件，而不是依附於可被驗證、可被傳承、可被制度化的政治成果。

換言之，鄭麗文並沒有把鄭習會之後所謂的「善意」、「熱搜」、「感動」，轉化為任何可以留存在黨內、留存在制度中的具體資產。

沒有新的穩定溝通機制，沒有具體政策鬆綁，沒有組織化的兩岸交流平台，也沒有可被下一任主席承接的制度成果。她留下的，多半只是屬於她個人的故事。

一旦她離開主席位置，這些魅力資本很可能無法轉移給下一任；國民黨也可能重新回到原點，彷彿一切都未曾發生。

一個成熟的政黨主席 真正該做的是把個人光環轉化為政黨資產

魅力型權威的另一個特徵，是它仰賴情感認同，而非理性檢驗。

鄭麗文的成果說明，經常依靠「旁人的感動」作為證據：國台辦幹部落淚了、官媒記者落淚了、美國學者說她值得諾貝爾和平獎、國際媒體排隊等待專訪。這些敘事具有強烈情緒性，卻很難被制度性地檢驗。

法理型權威要求的是：成果必須能被攤開檢視。

有沒有新的溝通管道？有沒有具體制度安排？有沒有可問責的協議？有沒有可延續的政策平台？有沒有讓國民黨整體受益，而不是只讓黨主席個人受益？

魅力型權威則不同。它往往只需要一句「他們都被我感動了」，便足以自我證成。

當一個政黨領導人習慣用後者取代前者，整個政黨的論述標準也會跟著下修。重點不再是「我們實際做了什麼」，而是「我個人多麼受到重視」。

這正是危險所在。

鄭麗文訪美時曾說，若沒有鄭習會，國民黨「也只是在野黨」，她來美國「也改變不了任何事」，甚至可能「根本就無足輕重」。

這句話尤其值得玩味。

表面上看，這像是一種自謙；但從權威理論來看，它其實暴露出更深層的結構問題：國民黨目前的國際能見度，並不是建立在穩定論述、可預期路線與制度化對外溝通管道之上，而是高度依賴鄭麗文個人的一次性政治事件。

這對一個百年政黨而言，是相當諷刺的處境。

國民黨本應該以自身的歷史、制度、路線與組織能力，支撐黨主席的政治份量；如今卻反過來，黨的存在感似乎要靠黨主席個人的魅力來支撐。

權威的方向完全顛倒了。

不是黨成就主席，而是主席遮蔽了黨。

不是路線支撐個人，而是個人取代了路線。

不是制度累積權威，而是情緒製造光環。

這正是鄭麗文路線最值得警惕之處。

批評鄭麗文，並不是要否定鄭習會的象徵意義，也不是要否定她個人的行動力與媒體魅力。魅力型權威在政治初期，確實可能帶來突破性的能見度與動能；韋伯也承認，魅力型領袖往往可能是打破僵局的關鍵人物。

但問題在於：魅力如果不能被常規化為制度，它終究只是借來的時間。

一個成熟的政黨主席，真正該做的，不是把掌聲都收進自己口袋，而是把個人光環轉化為政黨資產。

她應該把「我取得北京善意」，轉化為「國民黨建立了新的溝通機制」；把「我證明這條路走得通」，轉化為「國民黨形成了可被檢驗、可被繼承的兩岸論述」；把「國際媒體關注我」，轉化為「國際社會重新關注國民黨的和平路線」；把「我被大陸人士感動」，轉化為「國民黨如何讓中華民國成為中國人的另一種政治可能」。

這才是一位黨主席應有的格局。

否則，鄭麗文留給國民黨的，不會是一條路，而只會是一個只有她能站上去的舞台。

舞台會隨著主角謝幕而拆除；但路，應該留給整個黨繼續走下去。

中國國民黨需要的，不是一個比黨更大的主席；而是一位願意把自己放小、把黨放大，願意把個人魅力制度化、把個人光環轉化為政黨資產的主席。

因為真正成熟的政黨，不靠個人傳奇續命；真正有未來的路線，也不該只能靠一個人的魅力維持。

▼一個成熟的政黨主席，真正該做的，不是把掌聲都收進自己口袋，而是把個人光環轉化為政黨資產。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。