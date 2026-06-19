美國限制Fable 5模型　對台灣的啟示

▲最近幾天，美國政府下令Anthropic AI公司，限制其剛釋出給全球使用者的Fable 5模型，改只能給美國公民使用，而禁止任何國內外的外國人使用。（圖／路透社）

●王宏恩／內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授

最近幾天，美國政府下令Anthropic AI公司，限制其剛釋出給全球使用者的Fable 5模型，改只能給美國公民使用，而禁止任何國內外的外國人使用。根據報導，原因是因為功能強大的Fable 5模型，儘管Anthropic已經在其上加上了一系列的限制避免作惡，但仍被認為可以被輕鬆繞過限制「越獄」（jailbreaking），因此美國政府基於國家安全考量（national security concern，可見Anthropic公告），去信要求Anthropic禁止把Fable 5模型（以及Mythos 5模型）給非美國公民使用。筆者撰文當下，Anthropic主管們也正在飛往白宮，試圖討論相關禁令。

要如何理解白宮為何限制Fable 5模型？這對台灣有什麼啟示？要理解這場事件，要放在這幾個月美國與中國的一系列AI發展脈絡來看。

美中AI交鋒驚心動魄

首先，從今年2月開始，ChatGPT的母公司OpenAI以及其他高層，就開始跟美國國會作證，控訴中國的AI公司以蒸餾的方式，將美國公司的AI模型蒸餾後納為己用。

今年4月，Stanford最新AI產業報告指出，中國與美國的AI模型正逐漸縮小差距中。接著，今年5月，中國正式公告，Facebook母公司Meta剛買下從中國轉移到新加坡的AI代理人公司Manus，其交易不算數，Manus回歸中國，而且中國在五月底更進一步限制AI相關資金、公司與研究人員離開國境。

同時，美國政府也釋出報告，特別研究中國的DeepSeek V4模型，認為與美國的模型仍有八個月左右的差距，而JP Morgan解釋其差距部分來自於中美的晶片差距。最後，在六月初，由川普簽署的新規定，說美國政府可以審查最新的模型，來檢查是否有國安問題。

事實上，當Anthropic在6月9日釋出時，就有特別發文公告說，Fable 5因為功能太過強大，已經基於三個領域來特別加強安全性，分別是網路安全、生物化學安全、以及避免蒸餾。

其中，在避免蒸餾上，Anthropic甚至還特別指出是威權國家在蒸餾其模型（We’ve previously identified large-scale attempts to extract （“distill”） Claude’s capabilities to train competing models in authoritarian countries.）。

但從結果來看，美國政府目前仍對Anthropic的安全嚴謹度不滿意。但美國政府選擇的限制不是全面禁止其模型，而是只讓美國公民使用。從公開資料來看，美國政府的禁令有以下含意。

美國政府的禁令 國安因素為重

第一，美國政府已經認為，目前AI發展造成的潛在危害可能已經逐漸追上商業利益。事實上，根據一些網路流量的分析資料，過去幾個月雖然美國AI在全球市佔率仍逐漸攀升，但主要的人數提升都是由Anthropic的旗下模型所帶動的，ChatGPT或Grok目前都陷入掙扎，這在今年AI Agent爆發的年代來說是個不好的信號。

但美國政府在可能打擊Anthropic以及美國AI模型全球市佔率的情況下，仍選擇祭出禁令，意謂著國安因素的考量已經超越了純商業利益。甚至，當限制各國使用者時，也代表Anthropic也將收到更少、更不多元的使用者互動資料來進行未來的訓練，因此不利推動下一代的模型。

第二，美國政府認為，國安因素更可能來自非美國人，因此限制非美國公民使用。這可能有幾種含意，例如美國政府覺得其法律管轄權更能妥善適用在美國公民而非其他國家公民（真的嗎?）、美國政府覺得其他國家公民更可能拿Fable 5來網路攻擊或生化攻擊美國（真的嗎?）。或者，美國政府可能認為其他國家的公民會拿Fable 5來蒸餾，而進一步縮短美國跟其他國家在AI上的差距。

筆者無意也無法猜測美國政府是覺得哪一個面向的國安問題是更容易發生在其他國家公民上，也可能三者同時成立。單純以為Anthropic是因為跟五角大廈的合作衝突而導致禁令，顯然是過於天真的推論。

美國政府下了這個禁令，代表美國政府開始把AI使用的界線畫得越來越清楚：因為AI越來越強大，所以只有信得過的群體才可以使用。這跟中國近年來積極推動的AI開放、普世使用的宣稱是完全相反的方向。不過，中國雖然嘴巴上說開放，但實際上也禁止了Manus被Meta收購、也限制了AI工程師出國，開放的也只是經過中國政府審查後的產品，而非知識或技術。

美國整體AI發展策略越來越敵我分明

因此，從今年初開始到如今的整段發展，都顯示了美國在整體AI發展策略上越來越敵我分明，不只自己要繼續向前邁進，也要阻止其他對手向前邁進，對於競爭且要勝出的意識是遠大於尋找合作可能的。這也是為何中國喊了無數次，希望在川普政府時期可以與美國合作的領域從全球暖化變成AI安全，但美國目前在動作上並沒有太多反應。

對於台灣政府與企業來說，台灣從流量來看，是使用中國AI模型很頻繁的國家，而台灣企業也剛被抓到走私AI晶片給中國。在美國的敵我意識高昂的詮釋中，這些台灣的行為會被視為短視近利、而不利長期合作與國家安全的。

但反過來說，假如台灣持續證明是可以被信任的夥伴，那則更有機會被納入可信任而安全風險較低的群體中，有利於未來AI的長期合作與使用。未來各國在與美國討論AI合作或管制等議題時，也需要注意到美國政府的敵我意識以及非商業邏輯的重要性。

▼從今年2月開始，ChatGPT的母公司OpenAI以及其他高層，就開始跟美國國會作證，控訴中國的AI公司以蒸餾的方式，將美國公司的AI模型蒸餾後納為己用。（圖／路透）

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