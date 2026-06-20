從《鐵拳教育》反思台灣校園「防衛性教學」危機

▲這種「微罪巨審」的體制，導致基層教師為了規避潛在的行政訴訟與調查風險，被迫走向「防衛性教學」——亦即放棄積極的管教與輔導，轉以最低限度的合約義務對待學生。（圖／視覺中國CFP）

●魏季宏／中華國際公共事務參與協會理事長、台灣國際文教公益協會理事長

近期韓劇《鐵拳教育》引發社會廣泛討論，劇情雖以戲劇化的手法呈現親師生三方的衝突與體制崩壞，卻深刻共振了台灣基層教師的集體焦慮。

日前，多位立法委員召開記者會，直指教育部現行「校事會議」制度造成基層教師巨大壓力，並提出建置「教師離線權」與「教師支持系統」等訴求。

這場記者會不僅揭示了第一線教育工作者的困境，更觸及了台灣校園治理在「學生權益保障」與「教師專業尊嚴」之間，長期失衡的結構性弊病。

任何制度的設計都不應以犧牲特定群體的根本權益為代價。當前的校事會議與行政體制，正逐漸將校園推向「防衛性教學」的惡性循環，這才是台灣當前最嚴峻的教育公共化危機。

正當法律程序的隱沒 校事會議的「微罪巨審」與行政成本轉嫁

不可否認，校事會議設立之初衷，係為了建立客觀汰除不適任教師之機制，以捍衛學生之受教權。然而，在實務運作上，該制度卻面臨「程序過度司法化、實質保障空心化」的質疑。

即便教育部採取案件分流等修正措施，使進入校事會議的案件比例有所下降，但核心問題從未解決。現行程序往往缺乏「行政程序法」所強調的正當法律程序原則：

知情權與答辯權之衡平缺失： 被調查教師在程序初期，往往面臨檢舉資訊不透明、具體事證未明朗的窘境，導致其防禦權實質受損。

缺乏專業法律與心理支持： 教師在面對高強度、具準司法性質的調查時，必須單獨面對，形成極大的精神內耗與專業污名化。

行政量能的無端空轉： 學校行政體制並非專業司法調查機關，強行令其承擔繁重複雜的調查業務，不僅導致校園互信瓦解，更造成教育資源的嚴重錯置。

這種「微罪巨審」的體制，導致基層教師為了規避潛在的行政訴訟與調查風險，被迫走向「防衛性教學」——亦即放棄積極的管教與輔導，轉以最低限度的合約義務對待學生。這表面上維持了校園的和諧，實質上卻是教育品質的實質倒退。

勞動權與人格權的雙重剝奪 數位威脅下的「教師離線權」盲區

記者會中所倡議的「教師離線權」（Right to disconnect），其本質並非特權，而是憲法保障勞動權與人格發展權的延伸。

隨著通訊軟體的普及，傳統上「校園」與「家庭」的場域界線已被徹底模糊。教師下班後仍須無限期接收家長訊息、處理非緊急之交辦事項，此種「24小時待命」的隱性勞動，已嚴重侵害教師的健康權與家庭生活平衡。

社會長期以「聖職化」的道德光環勒索教育工作者，忽略了教師作為勞動法上主體的權利。當「下班離線」必須仰賴訂定職業安全指引才能獲得微弱保障時，正說明了現行體制對教育勞動環境的集體漠視。缺乏身心健全、具備完整休息權的教師，遑論提供高質量的受教環境？

校園治理的結構性錯位 外部社會問題與內部防禦機制

進一步從校園治理的宏觀維度審視，台灣教育體制最大的危機，在於「家庭教育功能的弱化」與「學校行政功能的全能化」。

當前的教育政策，往往習慣將所有社會變遷帶來的陣痛（如家庭功能失調、心理健康問題等），以防弊的形式轉嫁至校園。然而，學校的本質應是「專業教學場域」，而非萬能的社會問題危機處理中心。

要跨越此一困境，必須重構校園 governance（治理）的結構：

落實親職教育的法制責任： 強化終身教育與家庭教育的實質連結，明晰家長作為教育共同合夥人的法定責任，而非將管教義務全數推委予校方。

建置制度化的第三方專業調解機制： 應將高衝突性的親師衝突與調查業務，移轉至具備法律、心理、教育多元專業之獨立第三方機構。唯有抽離校園內部的利害關係，方能落實客觀公正之調查，同時避免校園行政系統的癱瘓。

回歸教育本質 重塑專業互信的校園生態

《鐵拳教育》的黑色寓言，警示了當制度失去彈性、專業失去尊嚴時，體制將如何走向實質的失能。台灣校園近年頻頻傳出的行政主管荒、教師提早退休潮，正是基層教育現場對體制發出的最強烈無聲抗議。

一個充滿集體防禦心態、人人自危的校園，絕不可能培育出具備創新與安全感的下一代。

建置「支持型」而非「懲罰型」的校事會議、明文保障「教師離線權」、引入第三方專業治理力量，已非單純的勞資議題，而是關乎台灣教育百年大計的根本防線。

主管機關教育部切莫沉溺於「訴訟案件下降」的表面數字，應從結構與法制層面，實質還給教育工作者應有的專業尊嚴與勞動人權。

▼《鐵拳教育》的黑色寓言，警示了當制度失去彈性、專業失去尊嚴時，體制將如何走向實質的失能。台灣校園近年頻頻傳出的行政主管荒、教師提早退休潮，正是基層教育現場對體制發出的最強烈無聲抗議。（圖／視覺中國）

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