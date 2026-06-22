算力均衡　台灣的地緣新話語

▲對台灣而言，問題不再只是「世界是否需要台灣晶片」，而是台灣如何將自身在全球算力體系中的不可替代性，轉化為主動的安全戰略與國際政治語言。（示意圖／路透）

●湯名暉／台大國發所博士候選人、東協經濟貿易文化發展協會研究員

在人工智慧快速邁向代理人化、自主化與軍民兩用化的時代，算力已不再只是科技產業的技術資源，而是國家權力、地緣安全與國際秩序重組的核心變項。台灣應將自身在先進製程、先進封裝與AI硬體供應鏈中的結構性位置，轉化為一套新的安全話語：「算力均衡」。

相較於傳統「矽盾」論述將台灣定位為被動受保護的客體，「算力均衡」強調台灣能主動影響美中科技競爭、主權AI發展與全球安全架構。透過制度化的算力供應、可信嚇阻與相互再保證，台灣可將自身從大國競爭中的籌碼，轉化為維持全球AI秩序穩定的主動樞紐。

2026年台北國際電腦展與輝達GTC台北大會，使全球再次意識到，當代人工智慧文明的基礎，已無法脫離台灣。從先進製程、CoWoS先進封裝、高頻寬記憶體整合，到AI伺服器與系統級算力架構，台灣不只是全球科技供應鏈中的一個節點，而是人工智慧時代的關鍵場域。若說冷戰時期的戰略穩定建立在核嚇阻與軍事均勢之上，那麼AI時代的戰略穩定，將愈來愈取決於「算力均衡」（balance of compute）。

算力已成為新型態的國家權力基礎。它不只是經濟資源，也不只是軍事能力的技術支撐，而是能夠塑造國家主權、科技秩序與國際身分認同的地緣政治話語。

對台灣而言，問題不再只是「世界是否需要台灣晶片」，而是台灣如何將自身在全球算力體系中的不可替代性，轉化為主動的安全戰略與國際政治語言。

從矽盾到算力均衡

過去二十年，台灣安全論述經常圍繞「矽盾」（silicon shield）此醫囑。其基本邏輯是：由於全球高度依賴台灣半導體，特別是台積電的先進製程，因此主要大國有誘因維持台海穩定。

這一論述具有一定解釋力，台積電在全球先進晶片製造中占有關鍵地位，已被多項產業分析視為全球科技供應鏈的核心瓶頸。美國《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act）以及對中國先進運算晶片與半導體設備的出口管制，也反映華府已將半導體視為國家安全資產，而非單純商業產品。

然而，矽盾論述的限制在於，它容易將台灣物化為「被需要的生產基地」。在此敘事中，台灣的安全取決於外部大國是否願意保護台灣，而台灣本身的能動性相對不足。

若是從批判性地緣政治理論來看，地緣政治並非只是地圖、資源與軍力的客觀分布，也是一套由政策菁英、媒體、企業與知識社群共同建構的話語實踐。因此，台灣必須重新定義自身的位置：不是被動等待保護的「矽盾」，而是能主動維持全球AI秩序的「算力均衡者」。

「算力均衡」不同於傳統權力均衡。傳統均勢關注軍事能力、領土控制與同盟結構；算力均衡則關注AI訓練、推理、資料中心、先進封裝、能源供應、軟硬體生態與制度信任的整合能力。

它是一整套的技術—制度—地緣的複合權力。當AI逐漸進入軍事指揮、情報分析、無人系統、網路防禦與關鍵基礎設施管理，算力便成為國家安全的底層條件。

主權AI與「算力即國力」

近年「主權AI」（sovereign AI）概念快速興起，反映各國對AI基礎設施自主性的焦慮。輝達執行長黃仁勳多次強調，未來各國都需要建構自身的AI基礎設施，以保有語言、文化、資料與產業能力的主權。

這一觀點之所以受到重視，是因為AI已從單純的雲端服務轉向更深層的社會治理與國家能力建構。AI模型的訓練需要龐大資料與算力，而代理人AI與持續推理的普及，則會使算力需求從一次性訓練轉向長期、分散、即時的運算消耗。

換言之，算力正在成為國力。它影響醫藥研發、金融風控、智慧製造、軍事模擬、能源調度與戰場感知。OpenAI、Google DeepMind、Anthropic等機構的模型競爭，表面上是演算法與資料競賽，深層則是算力、晶片、能源與供應鏈的競爭。Epoch AI的研究亦指出，前沿AI模型的訓練算力長期呈現快速增長，運算資源已成為AI能力擴張的主要限制之一。

在這個背景下，台灣的重要性不只來自晶片製造，而來自其位於「系統級算力」核心。當代AI硬體不再只是單一GPU的競爭，而是GPU、CPU、HBM、先進封裝、散熱、網通、伺服器設計與資料中心部署的系統整合。台積電的先進製程與CoWoS封裝，正是支撐高階AI加速器的關鍵技術。若缺乏這些能力，即使擁有模型、資料與市場，也難以維持前沿AI的發展速度。

因此，台灣的地緣政治價值已從「晶片供應」提升為「算力秩序維持」。台灣不是系統與硬體的末端生產者，而是AI全球化得以運作的基礎設施節點。

▼台灣的地緣政治價值已從「晶片供應」提升為「算力秩序維持」。台灣不是系統與硬體的末端生產者，而是AI全球化得以運作的基礎設施節點。（圖／記者李毓康攝）

當算力作為台灣新興的 話語權

批判性地緣政治關心的是：誰有權定義世界？誰能將某種地理想像轉化為政策現實？傳統地緣政治常將台灣描述為「第一島鏈」、「海權前沿」或「美中衝突熱點」。這些敘事並非錯誤，但它們容易讓台灣被固定在軍事對抗的地圖上，成為大國戰略視野中的空間物件。

「算力均衡」則提供另一種地緣想像。它將台灣重新定義為全球AI共同體的制度性樞紐。台灣的價值不只是位於西太平洋要衝，而是其民主制度、工程文化、法治環境、產業聚落與全球信任網絡，共同支撐了一套高複雜度、高互賴性的算力生態。這一點尤其重要，因為先進半導體並非單靠國家動員即可複製。它需要長期技術累積、開放知識交換、精密供應商協作，以及可預期的商業與法律環境。

相較之下，中國推動「新質生產力」與半導體自主化，雖展現強大國家動員能力，但在先進製程設備、EDA工具、高階GPU、先進封裝良率與全球人才流動方面仍受制於外部限制與內部制度瓶頸。美國出口管制的核心目的，正是限制中國取得足以支撐前沿AI與軍事現代化的先進算力。這使得算力成為美中競爭中的關鍵戰略資源。

然而，台灣不應只是這場競爭中的被動受益者。台灣應主動提出一套規範性話語：全球AI秩序的穩定，必須建立在台海和平、供應鏈可信與算力不被威權擴張壟斷的基礎上。這就是「算力均衡」的批判性意義——它不只是描述權力分布，更是創造台灣可使用的國際政治語言。

昂貴訊號與相互再保證

國際關係理論中，信任並非來自善意宣示，而是來自可驗證、需付出成本的行動。國家若要降低安全困境，必須釋放「昂貴訊號」（costly signals），使對手相信其承諾並非欺敵。對台灣而言，算力體系正可成為昂貴訊號的來源。

面對美國與西方盟友，台灣透過在美國、日本與歐洲的半導體投資，提供供應鏈韌性的制度化保證。這些布局可被視為台灣對民主陣營釋放的昂貴訊號：台灣願意共同承擔全球算力安全的成本。

然而，這不應被解讀為台灣單方面接受外部規訓。相反地，台灣應以此要求更明確的安全承諾，包括軍事協助制度化、聯合韌性規劃、關鍵基礎設施防護、網路安全合作，以及在國際組織與科技標準制定中的實質支持。

面對中國，台灣的「昂貴訊號」則是另一種形式：將最核心的研發、參數、人才、先進製程與封裝生態深植本土，使北京清楚理解，武力犯台無法取得一套可繼承、可運作的算力機器。

先進的半導體體系是一套高度依賴全球設備、軟體、材料、工程師與信任網絡的動態系統。一旦戰爭爆發，這套系統將立即中斷，中國不但無法吸收台灣的算力生產體系，反而將面對更嚴重的科技孤立與經濟制裁。

此一邏輯構成「算力嚇阻」。它不是以摧毀威脅對手，而是以不可繼承性與系統脆弱性告知對手：破壞台灣即是破壞自身獲取先進AI能力的可能性。這種嚇阻兼具經濟、科技與心理層面，並能與傳統軍事嚇阻形成互補。

台灣可行的算力戰略

若要讓「算力均衡」成為可操作的國家戰略，台灣至少需要推動四項任務。

第一，台灣必須將半導體政策提升為算力安全政策。政府不應只關注晶圓產能，而應整合先進封裝、AI伺服器、能源、資安、資料中心與人才政策，形成國家級算力韌性架構。

第二，台灣應建立「主權AI夥伴網絡」。與其只作為供應商，台灣可與民主國家共同建立可信AI基礎設施，協助中小型民主國家取得安全、透明且不受威權控制的AI能力。這將使台灣從產業鏈節點轉化為制度輸出者。

第三，台灣應強化本土不可替代性。海外設廠有助於分散風險，但最關鍵的研發、製程整合、封裝創新與系統工程能力，仍需維持在台灣。唯有如此，台灣才不會在供應鏈全球化過程中失去戰略槓桿。

第四，台灣需要發展算力外交。外交不再只關於邦交國數量，也關於誰能參與AI標準、資料治理、晶片安全、模型透明與出口管制規則的制定。台灣應以自身技術實力爭取制度性角色，並將「台海和平等於全球AI穩定」塑造成國際共識。

結語

人工智慧時代正在改寫國際政治的基本語彙。土地、海權、核武與能源仍然重要，但算力已成為權力的新興話語。誰能穩定取得算力，誰就能塑造產業、軍事與治理能力；誰能控制算力體系，誰就能影響國際秩序的平衡。

對台灣而言，「算力均衡」是一套比矽盾更積極、更具能動性的地緣政治話語。它不否認台灣面臨的軍事威脅，也不浪漫化科技的保護效果；相反地，它要求台灣將技術優勢轉化為制度承諾、外交槓桿與戰略嚇阻。台灣不應只是大國博弈中的籌碼，而應成為全球AI文明穩定運作的關鍵設計者。

▼全台大學最強NVIDIA算力中心在東海大學啟用。（圖／東海大學提供）

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