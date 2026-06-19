五權改三權　永遠是政治口水

▲賴清德總統日前提名監察院正副院長及27名監委，卻意外引發「廢監院」之議。在藍、白兩黨都喊出廢監院之後，乍看廢監院已是三黨的共識，但實際上手握提名權的執政黨未必真的願意，廢監院最終也不可能成真。（圖／記者湯興漢攝）

●單厚之／資深媒體人

賴清德總統日前提名監察院正副院長及27名監委，卻意外引發「廢監院」之議。在藍、白兩黨都喊出廢監院之後，乍看廢監院已是三黨的共識，但實際上手握提名權的執政黨未必真的願意，廢監院最終也不可能成真。

監院名存實亡 或許才是對民主危害最小的結局

長久以來，被譏為「只打蒼蠅不打老虎」的監察院，素有「蒼蠅院」之稱，到了陳水扁時代空轉3年半，又被稱為養蚊子的「蚊子院」。這屆的監察院更是荒腔走板、罄竹難書，陳宗彥彈劾案以2：11票否決，卻要重啟林智堅學倫案的調查，加上之前劍指司法檢調的種種惡行，社會形象低到了極點。

去年監委爆發濫用公務車案，引發軒然大波，最終卻大事化小、小事化了。如今賴清德卻提名公務車案中的王榮璋出任監察院副院長，擺明了不在乎監察院的形象；接著又被爆出王榮璋半年業績掛零、沒有交出任何調查報告，讓藍白更有理由否決這份名單。

藍白兩黨之前在《立法院職權行使法》爭議中，才吃過被行政、監察、司法三院聯手修理的虧，自然不會給賴清德政府更多的武器和機會修理國會，在新北市前副市長謝政達、前藍委廖婉汝相繼宣布「婉拒提名」之後，整份名單已經註定要被全數封殺。

民進黨表面上說要廢監院，但賴清德卻把29名監委「提好提滿」，擺明就是換了位置換了腦袋，沒有任何要廢監院的意思。因為這次的提名，原本主張「五權憲法」的國民黨，為了能夠自圓其說，意外喊出「廢監院」，恐怕也是民進黨始料未及的。

如今，至少表面上「廢監院」成了綠、藍、白三黨的共識，但真要往下推，民進黨必然會用各種方式拖延、刁難。寧可讓監院空轉，也不可能把監院相關的權力給立法院。

一般討論三權改五權，多是將考試院的權力併入行政院，監察院的權力併入立法院，使立法院成為有完整權力的國會。行政權搶考試權本就是現在進行式，2019年民進黨主導修改《考試院組織法》，將考委名額由19人減為7至9人，任期由6年改4年；之後又把人事行政局改為人事行政總處，就是在弱化考試權、提升行政權。

但若要把監察權併入立法權，民進黨必然絕對不肯，更何況是在朝小野大的格局下。監察院雖然在《憲法》中是五權之末，但所掌的彈劾、糾舉、審計權其實可大可小，在監察院手中可能只是「蒼蠅拍」，但若併入立法權則能變成大殺器。

之前《立法院職權行使法》修法，立法院只是要釋字585號給的調查權，行政部門就強烈反彈、大動干戈，若真讓立法院擁有完整的調查權，行政院所受到監督的壓力，將會空前之大。而且監委是獨立行使職權，即便最終沒有通過糾彈，也會給行政部門很大的壓力，相關權力轉移到立法院，理論上也不可能由院會來行使。

即便是像蔡英文時代的完全執政，委員會或小組委員會的調查過程，就能讓行政部門脫一層皮。更何況，現在是朝小野大的格局，若真將監察權與立法權合併，不管是台美貿易談判或是軍購特別條例，什麼發芽馬鈴薯進口、茶葉軍火商都將無所遁形。

審計權單獨在監察院只是事後監督的雞肋，但若併入立法院，則會大幅強化立法院的審查預算的能力，甚至演變成類似美國國會的「撥款權」。每一筆錢的動支，立法院都會很快得到消息，在預算執行的同時就開始查核，行政部門要藏預算、挪用難度都會大幅提高。

2022年18歲公民權公投，在朝野都不反對的情況下，都只獲得564萬的同意票，遠低於所有投票權人半數的961萬票門檻。更遑論憲法修正案成案必須要全體立委3/4出席、出席立委3/4決議，民進黨只要稍微技術性杯葛，案子就出不了立法院。

修憲門檻高不可及，五權改三權終究是無法實現的空中樓閣，而且即便成真也未必有想像中美好，台美制度也大不相同。君不見，即便美國《戰爭權力法》規定總統未經國會授權的軍事行動不得超過60天，川普仍然一樣置之不理，所謂的三權分立、互相制衡的情況，完全沒有出現。

更何況，美國還有期中選舉、有兩院制，讓國會的結構和總統的得票不完全一致，提升立法監督行政的機率，而我們卻是總統跟立法同上同下，國會議員高度依賴總統的選票。若台灣真改為三權，很可能就像今天的美國一樣，整個國家都無法阻擋一個一意孤行的民粹總統犯錯。

五權改三權終究只是政治口號，對過去的民進黨如此，對現在的藍白兩黨亦復如此。在廢不了監院、強化不了國會的情況下，除非總統能夠高度自制，儘可能平衡監院的藍綠結構，監察權才能發揮部分的功能。否則，監院名存實亡，或許才是對民主危害最小的結局。

▼在廢不了監院、強化不了國會的情況下，除非總統能夠高度自制，儘可能平衡監院的藍綠結構，監察權才能發揮部分的功能。否則，監院名存實亡，或許才是對民主危害最小的結局。（圖／記者李毓康攝）

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