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「開口就是求救第一步」 《鐵拳教育》沒演的是家長接下來該做什麼

我們想讓你知道…我們都想要一個羅華振督察。但孩子真正需要的，從來不是一個會出拳的英雄，而是知道怎麼處理校園霸凌的家長。至少請記得，留下證據，當作成人事件般積極處理，必要時找律師提供專業協助。戲會落幕，但孩子的人生不會。

▲。（示意圖／CFP）

▲當《鐵拳教育》劇裡那位督察一拳打趴有權有勢的校園惡霸時，我相信很多家長跟我一樣，心裡某個壓很久的東西被打開了。並不是因為暴力好看，而是它說中了一件我們不敢承認的事：面對校園霸凌，大人其實常常很無力。（示意圖／CFP）

●廖泓翔／律師

當《鐵拳教育》劇裡那位督察一拳打趴有權有勢的校園惡霸時，我相信很多家長跟我一樣，心裡某個壓很久的東西被打開了。並不是因為暴力好看，而是它說中了一件我們不敢承認的事：面對校園霸凌，大人其實常常很無力。

跟學校或老師反應，得到的是「再觀察看看」；想處理，又怕孩子被貼標籤、被報復。於是很多家庭最後走上同一條路：忍，或是幫孩子轉學。而這部劇，替很多現實無力的家長出了一口氣。

劇中「以暴制暴」搬到現實　會從受害者變被告

離開影集，回到現實，我們都知道，以暴制暴的那口氣，只能停留在螢幕裡。

法律上我們可以保護自己，但保護的前提是對於「當下、正在發生」的不法行為做正當防衛。如果事後把對方約出來、找人圍回去討公道，那不是正當防衛，而是報復。羅華振的拳頭在戲裡是正義，搬到台灣校園，換來的可能是前科。劇給的是糖，現實要用人生來還。所以我們可以為那一拳叫好，但千萬別把它當成解法。

現實中　孩子被霸凌該怎麼辦？

還記得劇裡那幕嗎？幫同學取綽號、逼他隨身帶拖把、再拖進空教室關起來。很多人看了只覺得「太過分」，但依台灣法律，當眾羞辱，是公然侮辱；逼他做沒義務的事，是強制；把人關進空間不讓他離開，就是刑法上的私行拘禁；要是一群人一起下手、又加上凌虐，還會再加重刑責變成加重私行拘禁罪。看似「整人」，但僅僅一幕其實就踩了好幾條法律紅線。這不僅僅是霸凌，而是貨真價實的「犯罪」。

霸凌發生的當下若有牽扯到刑事犯罪，如動手、毆打、監禁，孩子或父母可以馬上報警。試想如果是成年人在外被群毆，第一反應難道不是報警？為何發生在校園，只因當事人是學生，就很少人報警。因為會被有心人士定義為「只是孩子間的玩鬧」。

報警這個動作是求救的第一步，如同劇中羅華振督察所說：「開口說出來就是求救的第一步。」報警後警察會馬上到現場，了解案情、立案，聯絡雙方家長，這件事就再難以被「大事化小、小事化了」。

當加害人還是未成年人，他的父母原則上要為孩子的霸凌連帶賠償；想用「我有在管教」或「孩子未成年」免責，實務上極難成立。因為孩子會去霸凌別人，本身往往就說明管教出了問題。當加害者的父母意識到自己也有法律責任時，才會有更強的力道約束加害人。

教孩子「即時蒐證」與「尋求專業協助」

在法律上有三條路可以追究霸凌者，且三條可以同時走，一是刑事追究，例：動手、恐嚇、辱罵、把人關起來，都可能是犯罪，可以追究；二是民事求償，例：身心受的傷，可以請求賠償，包括精神慰撫金；三是校園霸凌獨有的行政申訴，要求學校啟動調查、認定、保護孩子。

面對校園霸凌時，所有家長都需知道的一個有力真相：這不是「孩子之間的事」。

霸凌事件發生後，每當家長焦急地來諮詢時，律師首先都是問「有沒有證據？」霸凌最狡猾的地方，就是專挑沒有大人、沒有監視器的角落發生；加害者矢口否認，旁觀同學因害怕而沉默。到這一步，再真實的受害，沒有證據都站不住腳。

請把這件事教給孩子：當不幸面臨霸凌，被堵在廁所、被逼著做事的當下，打開手機，不動聲色地錄下正發生在自己身上的辱罵與脅迫。若被毆打則尋機報警，告訴家長並去驗傷、調閱校園監視器，這些都是事後追究遏止再有霸凌行為發生的方法。

蒐集證據之後，第二件事是「尋求專業協助」。校園霸凌的處理藏著不少程序，如果擔心在程序上被擋下來，可以找律師陪同參與全過程，律師可以檢視行政申訴流程的正當性，及處置方式是否合法，讓案件可以獲得公平公正的處理。

給家長的一句話　別等學校、先保全證據、再談下一步

如果孩子正在經歷這些，最重要的是：別只是憤怒，也別只是等學校作為。等，證據會隨著時間逐漸流失；忍，連帶的法律時效也會悄悄過去。看到孩子不對勁，不必當天就決定要不要提告，但請先把今天能留的證據留下來，那是之後所有選擇的底氣。

我們都想要一個羅華振督察。但孩子真正需要的，從來不是一個會出拳的英雄，而是知道怎麼處理校園霸凌的家長。至少請記得，留下證據，當作成人事件般積極處理，必要時找律師提供專業協助。戲會落幕，但孩子的人生不會。

求助資源：教育部反霸凌專線 1953｜衛福部安心專線 1925｜生命線 1995

▼孩子真正需要的，從來不是一個會出拳的英雄，而是知道怎麼處理校園霸凌的家長。至少請記得，留下證據，當作成人事件般積極處理，必要時找律師提供專業協助。戲會落幕，但孩子的人生不會。（圖／CFP）

▲▼。（圖／CFP）

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關鍵字: 廖泓翔 雲論 鐵拳教育 教育 學生 霸凌 家長 法律

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