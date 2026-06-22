蔣萬安的連任障礙　並不是對手沈伯洋

▲蔣萬安的動見觀瞻，成為國民黨人氣聲勢最高的大太陽，未來倘若勝選連任會否直攻2028總統大位？本來就是個複雜的政治難題。（圖／記者劉耿豪攝）

●陳淞山／專欄作家

被外界普遍認為可以躺著選台北市長的蔣萬安，原本因為鼠患危機因應的城市治理問題被叮了滿頭包，最近又因提廢監察院的事，被對手沈伯洋指蔣萬安是台北市長，提監院存廢是在劍指總統大位，到新加坡代表市民領取「李光耀世界城市獎」特別獎，並與新加坡西北區市長任梓銘展開肉骨茶早餐會，交流AI城市治理等議題，也被聚焦討論已有2028的呼聲，形成國民黨內的日月之爭，但須面臨黨內人選的可能衝突。

民進黨對蔣萬安的政治攻擊 本來就是「一石多鳥」政治盤算與布局

事實上，蔣萬安的動見觀瞻，成為國民黨人氣聲勢最高的大太陽，未來倘若勝選連任會否直攻2028總統大位？本來就是個複雜的政治難題！

畢竟，以連任台北市長為第一優先的蔣萬安，原本就是國民黨內最有機會在連任市長後選上總統的熱門人選，想躲也躲不掉，但是為了獲取台北市民多數支持而連任市長，便不能夠讓外界認為他是「吃碗內看碗外」的三心二意投機政客。

因此，蔣萬安又需要低調且刻意迴避選總統的政治話題，才能在市長連任上穩紮穩打地打勝仗拿高票，否則一旦在選戰過程中因為某個重大的政治議題或不小心爆發出來的熱門市政問題處理有所疏漏或不當時，便會產生相當嚴重的市長人設崩壞的危機，倘若被綠營或對手沈伯洋逮著而纏鬥不休，甚至在新聞宣傳上的大肆炒作，就很有可能因此意外事件而嚴重影響市長的連任之路。

當然，蔣萬安市長連任之路的真正障礙，並不是對手沈伯洋或綠營及其側翼，而是在於可能參選總統這個「雙刃劍」，這也是為什麼綠營在任何議題的炒作總會直接牽扯這個熱門話題。

畢竟，這是既可以破壞國民黨內部團結氛圍的政治操作，也是蔣萬安最難處理好的新聞話題，尤其是蔣本身的政治歷練與經驗還稍嫌青嫩之際，這是其政治對手可以「以子之矛攻其盾」的政治伎倆，倘若能夠讓蔣萬安「失言」或惹禍上身，那麼星星之火就可以無限延燒燎原，這不僅對沈伯洋的選情有如虎添翼的政治效果，而且對蔣萬安的可能參選2028總統，也有其意想不到的負面影響及衝擊！

是以，民進黨對蔣萬安的政治攻擊，在這場選戰當中本來就是「一石多鳥」的政治盤算與布局，除了可能影響蔣的連任之外，也更要藉機分化國民黨，而且可以用「置之死地而後生」的打法，讓蔣的全國輔選能量大幅萎縮且因而夢斷2028的總統大位，甚至還可能可以拉抬沈伯洋的政治聲勢，在明年布局的台北市立委選舉再多攻下一席或以上的席位，只要蔣萬安會犯錯、會失言，民進黨肯定打蛇隨棍上，窮追猛打到蔣萬安趴地不起。

監察院的存廢爭議是個好議題，賴清德總統的監委提名人選當中，兩位國民黨籍的謝政達與廖婉如已相繼婉拒退出，其他人選幾乎就不大可能在立法院同意權投票時過關，屆時究竟誰還會再提監察院存廢的修憲問題呢？國民黨立委敢發動連署嗎？民進黨立委會否趁機在立法院發動連署來測試國民黨的真心或假意嗎？率先主張提議要修憲廢監察院的蔣萬安又如何自圓其說或進行後續行動呢？這都是市長選戰當中可以操作的熱門話題，問題是誰會真的拿來玩真的呢？

其實，台北市長選舉，民進黨為什麼弄到最後只搞出了一個大罷免大挫敗的沈伯洋立委來參選呢？難道不會拖累新北市長選戰的蘇巧慧選情嗎？這個政治疑惑至今仍然未解，或許是「無魚，蝦也好」的政治心態吧！

因為有能力與實力的人怯戰或投機不選，所以就用一個蝦兵蟹將來選，反正有民進黨的基本盤在，選輸也不會太過難看，或許還可能有意外收穫，畢竟，民進黨打的是全黨的團體戰，沈伯洋就是政治擺設，要他說什麼或做什麼都行，自己不出格或出亂子就可。

正因為如此，蔣萬安打的是個人戰，是容易出錯或可能失言的政治表演與因應，再加上又有一個能言善道且不甘寂寞但容易凸槌的「網紅」黨主席鄭麗文，更會有許多層出不窮的「反輔選」天兵表演效果，或許那天在選戰中丟出個容易炸雷的話題引爆全黨，讓民進黨意外「撿到槍」並趁機大肆炒作，引發火燒連環船的政治骨牌效應，屆時蔣萬安又將如何自處及加以應對呢？這恐怕就是蔣萬安連任市長選戰的最大變數與障礙吧！

▼蔣萬安市長連任之路的真正障礙，並不是對手沈伯洋或綠營及其側翼，而是在於可能參選總統這個「雙刃劍」，這也是為什麼綠營在任何議題的炒作總會直接牽扯這個熱門話題。（圖／記者李毓康攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。