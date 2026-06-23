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英國首相下台！　換不回穩定

我們想讓你知道…英國現在最缺的不是第六位首相，而是一套能讓人民重新相信國家還有方向的政治敘事。

▲英國首相施凱爾於當地22日上午宣布辭去首相及工黨黨魁職務。（圖／路透）

▲英國首相施凱爾於當地22日上午宣布辭去首相及工黨黨魁職務。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

英國首相施凱爾因工黨內部壓力宣布辭去黨魁職務，並將在新領導人產生前暫留首相位置，完成權力交接。若程序順利，前大曼徹斯特市長安迪・伯納姆可能接任，英國也將在七年內迎來第六位首相。

這場政治震盪，並不是單一事件造成的結果。施凱爾帶領工黨以龐大國會多數上台，但執政後很快面臨民調下滑、地方選舉慘敗、政策反覆、增稅爭議、福利削減爭議，以及移民與生活成本壓力。

更重要的是，改革英國黨在奈傑爾・法拉奇帶領下持續擴張，把移民、能源、反建制與「破碎的英國」包裝成強烈政治訊息，讓許多工黨議員開始擔心，如果繼續由施凱爾領軍，下一次大選可能會遭遇重大挫敗。

伯納姆的優勢在於，他不是典型倫敦政治圈人物。他曾長期經營大曼徹斯特，被視為比較懂地方、比較會溝通，也比較能回應工人階級與北部選民焦慮的政治人物。支持者相信，他比施凱爾更有能力對抗改革英國黨，也能重新包裝工黨的社會改革路線。

不過，他若真的接掌唐寧街，面對的將是低成長、高稅負、高借貸成本、公共服務壓力、移民焦慮與能源風險交織的英國。換句話說，他接下來要面對的，不只是黨內期待，更是國家困境。

英國後脫歐政治秩序又一次裂開　最缺的是讓人民重新相信的政治敘事

施凱爾的下台，表面上是工黨內部叛亂，深層來看，是英國後脫歐政治秩序又一次裂開。工黨議員已經不相信「穩定」本身足以贏得選舉，他們要的是一個更會戰鬥、更能對抗法拉奇與改革英國黨的人。

施凱爾的問題，不是完全沒有政績，而是他太相信理性、溫和與行政管理可以說服選民。可是今天的英國人民要的不是政治人物告訴他們「政府正在處理」，而是有人能說清楚他們為什麼焦慮、生活為什麼沒有改善、國家到底要往哪裡走。當人民已經沒有耐心，溫和如果沒有改革力，就會被看成軟弱；穩定如果沒有方向感，就會被看成停滯。

伯納姆因此成了工黨眼中的救星。他有劍橋大學文學碩士背景，也懂得政治敘事，更有地方治理經驗。但接下來若真要入主唐寧街，他必須收起太多理想與浪漫，用務實態度和接地氣語言，跟已經沒有耐心的英國人民溝通。人民要聽的不是漂亮口號，而是帳單會不會下降、工作會不會穩定、醫療等候會不會縮短、地方經濟會不會被真正看見。

這場政變式交接，未必代表工黨重生，也可能只是把矛盾往後延。伯納姆蜜月期恐怕不會太久，因為英國真正的問題不是換誰當首相，而是後脫歐英國仍然沒有說清楚自己要成為什麼樣的國家。他能不能撐到法定的2029年下屆大選，就看他能不能讓老百姓買單。

對遠在地球另一端的台灣來說，觀察英國這齣政治劇有一個很重要的提醒：民主制度穩定運作，不代表政治治理穩定；政黨輪替正常，不代表國家方向清楚。

當經濟停滯、移民焦慮、能源壓力、世代不公平與地緣政治風險同時出現時，選民不只是在選政策，而是在選誰能解釋他們的不安。誰能解釋不安，誰就能動員政治；誰只會管理不安，誰就會被不安吞噬。

施凱爾輸掉的，不只是首相職位，而是「溫和政治仍然足以說服憤怒社會」這個假設。理性溫和沒有錯，但理性如果沒有情感連結，溫和如果沒有改革意志，就會變成政治上的自我安慰。

伯納姆接下來若要成功，不能只證明自己比施凱爾更會說話，也必須證明自己比擅長帶動風向的民粹型政治人物法拉奇更能治理。英國現在最缺的不是第六位首相，而是一套能讓人民重新相信國家還有方向的政治敘事。

▼英國現在最缺的不是第六位首相，而是一套能讓人民重新相信國家還有方向的政治敘事。（圖／CFP）

▲▼。（圖／CFP）

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