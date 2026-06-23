沒有革命的斷頭臺　施凱爾與一個失去方向的帝國

▲2026年6月22日，施凱爾站在唐寧街十號那扇送走過太多首相的黑門前，宣布辭去工黨黨魁，並在繼任者產生之前繼續主持政府。（圖／達志影像／美聯社）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

1986年的諾貝爾和平獎得主埃利．維瑟爾 (Elie Wiesel) 有一段廣為流傳的警語：「愛的反面不是恨，而是冷漠；藝術的反面不是醜陋，而是冷漠；信仰的反面不是異端，而是冷漠；生命的反面不是死亡，而是冷漠。」對政治領袖而言，權力的反面或許也不是反對，而是人民的政治疏離與民主異化。

2026年6月22日，施凱爾站在唐寧街十號那扇送走過太多首相的黑門前，宣布辭去工黨黨魁，並在繼任者產生之前繼續主持政府。他的聲音一度哽咽，倫敦卻沒有震動，沒有群眾衝破白廳的柵欄，沒有勝利者的歡呼，也沒有殉道者最後的光環；一個疲憊的國家，只對一場早已猜中結局、卻拖得過久的戲劇，禮貌性而近乎殘忍地聳了聳肩。

三百多年前，查理一世在不遠處的白廳宴會廳外失去王冠。現代民主已不再需要劊子手，取而代之的是民調、債券殖利率、地方選舉和執政黨議員的求生本能。古代斷頭臺以刀鋒終結生命，現代斷頭臺則先切斷信任，再切斷權威，最後讓領袖自己走到黑門前宣讀判決。

施凱爾不是被革命推翻，而是被一連串聳肩送走。這是成熟民主最文明的權力轉移，也是最冰冷的政治敗亡。

壓倒性的勝利 原來只是一張驅逐令

不到兩年前，工黨在2024年大選贏得411席，取得英國現代史上最龐大的國會多數之一。唐寧街當時相信，一個新的政治時代已經開始。然而，這座議會巨人只站在33.7%的選票與59.7%的投票率上。工黨以約三分之一選票取得近三分之二席次；那與其說是人民熱烈擁抱施凱爾，不如說是單一選區制把選民對保守黨十四年混亂的厭惡，壓縮成一場席位的雪崩。

施凱爾最大的政治誤判，是把人民對前朝的驅逐令，解讀成對自己的十年授權。選民要的是停止混亂，他卻以為那等於接受自己的方向；人民只是將保守黨逐出唐寧街，他卻以為英國已經愛上工黨。

席位是制度資產，不是信任存款。龐大的國會多數可以通過法案，可以阻止反對黨倒閣，卻不能逼迫人民產生希望；可以延長政府的法律期限，卻無法保證領袖的政治生命。

施凱爾曾經承諾，工黨將終結十四年間五任保守黨首相的旋轉門。不到兩年，他卻準備讓英國迎來脫歐公投以來第七位首相。歷史從不急著嘲笑政治人物，只會耐心保存他們的競選承諾，然後在最不合時宜的時刻原封退還。

帝國離開了歐洲 卻沒有找到下一站

十年前，一名七歲女孩聽說英國將「離開歐洲」，困惑地問：那麼，英國準備去哪裡？這個童稚問題，後來竟成為整個國家的政治寓言。

英國退出歐盟，奪回了形式上的政策主權，卻始終沒有建立足以取代歐洲整合的新經濟模式。十年間，六位首相輪流保證國家已經「奪回控制」，英國卻在低投資、低生產力、出口摩擦、地區失衡與公共服務衰退之間反覆打轉。

英國預算責任辦公室的中央假設仍是：脫歐最終可能使英國長期進出口量較留歐情境低約15%，潛在生產力低約4%。這些是反向的事實模型，不是刻在石板上的確數；但不同研究都指向同一件事：脫歐並非英國每一種疾病的唯一病因，卻使幾乎每一種疾病都更難治療。

這正是帝國衰退最常見的方式。它不是突然倒塌，而是逐步失去選項；不是國旗降下，而是每一個決定都比過去更昂貴。英國離開了一個自己嫌棄的共同體，卻尚未找到一個足以容納自己雄心的新世界。

領導的四項失敗 沒有焦點、意義、信任與自知

管理學大師華倫．班尼斯（Warren Bennis）曾將領導的核心能力概括為四項管理：注意力管理、意義管理、信任管理與自我管理。真正的領袖，不只是在行政機器頂端發布命令，而是能夠為集體注意力確立方向、為政策賦予意義、以一致行動累積信任，並且理解自身的能力與限制。

施凱爾的失敗，幾乎可以沿著這四項能力逐一解剖。

第一是注意力管理。班尼斯所謂注意力管理，是領袖必須找到一個足以凝聚人心與集體能量的願景。施凱爾卻從未清楚回答：工黨究竟準備建立一個怎樣的英國？是更接近歐洲的開放型經濟，是更強大的福利國家，是綠色工業強國，還是重建國防能力的中型強權？當政府同時談成長、財政紀律、福利保障、淨零轉型與軍事重整，卻不肯排列優先順序，國家的注意力便被分散成一連串互相爭奪資源的口號。

第二是意義管理。領袖不只需要擁有願景，也必須將願景轉譯成人民能理解、感受並願意支持的共同意義。施凱爾提高稅收、調整福利、修補英歐關係，也增加國防承諾；但他沒有說清楚，這些犧牲將把英國帶往何處。對選民而言，增稅只是增稅，削減只是削減，妥協只是退讓。政策若無法進入人民的生活敘事，就只剩財政部表格裡的數字。

第三是信任管理。班尼斯認為，領導者必須在言行中保持一致、誠實與可靠。施凱爾以終結保守黨的醜聞政治上台，卻在曼德爾森任命、政策反覆與多次重新啟動中耗損了自己的核心資產。政治信任不只來自是否合法，更來自人民是否相信領袖做事前知道自己在做什麼、做錯後願意承認，又能否從錯誤中修正。當政府今天削減、明天撤回，今天設定紅線、明天重新解釋，務實便逐漸被看成沒有原則。

第四是自我管理。領袖必須理解自己的長處與弱點，發揮優勢，補足缺陷，並從失敗中學習。施凱爾的長處是審慎、程序感與專業紀律；他的弱點則是缺乏群眾語言、象徵能力與情感連結。他卻始終把「我不是一位表演者」當成拒絕改善政治溝通的理由，把沉默誤認為莊重，把拘謹誤認為可靠。自知不是接受自己的侷限，而是知道哪些侷限必須被團隊、敘事與制度補足。

換言之，施凱爾並非單純缺乏魅力。他失敗得更根本：他沒有管理國家的注意力，沒有賦予政策以共同意義，沒有維持言行之間的信任，也沒有充分管理自己的弱點。

沒有方向的務實 只是昂貴的漂流

施凱爾以檢察官式的克制上台。他不販售烏托邦，不朗誦帝國復興，也不表演群眾政治的激情。他的政治商品只有兩個字：正常。

經歷亂髮強生（Boris Johnson）的戲劇作為、「萵苣菜特拉斯」（Liz Truss lettuce）的金融驚魂與保守黨長期內鬥後，「平淡無聊」一度像難得的政治德性。然而，無聊只能治療混亂，不能代替成果；程序可以阻止政府發瘋，卻不能讓國家重新前進。

路透社訪問二十多名工黨內部人士後，得到近乎一致的診斷：施凱爾政府沒有「大構想」，也缺乏一盞能指引政策取捨的燈。工黨在野時害怕提出艱難答案，執政後才發現，自己贏得政府，卻沒有準備好治理。

施凱爾將政治前途押在經濟成長、非法移民下降與國民醫療服務改善之上，偏偏這三項指標都受到全球利率、能源戰爭、人口結構與行政能力制約。2024年時，官方一度期待2025年經濟成長2%；到了2026年3月，當年成長預測已降至約1.1%。

他把景氣可能反彈誤認為經濟戰略，把避免崩潰誤認為治理成就，把政策反覆包裝成務實。可是務實若沒有價值核心，只是比較有秩序的漂流；穩定若不能改善生活，只是把失望排列得更加整齊。

國家並未墜崖，人民卻在平地上緩慢窒息。這種衰退最難動員，也最容易滋養犬儒：沒有災難足以召喚英雄，卻有足夠的失望讓所有人厭惡現狀。

國家的帳本 終於開始說真話

英國真正的統治危機，是各黨共同維持的財政幻覺：人民可以同時擁有北歐福利、美國稅負、免費醫療、昂貴退休制度、綠色轉型與全球軍力，而且最好無人付帳。

工黨上台後推出約400億英鎊增稅，將雇主國民保險費率由13.8%提高至15%，並降低起徵門檻。政府承受了增稅最不受歡迎的部分，卻沒有完成改革最艱難的部分。企業看見成本上升，勞工看見職缺減少，患者仍在排隊；納稅人於是得到一個足以摧毀任何政府的結論：國家拿得更多，卻沒有變得更好。

截至2026年4月底，英國公共部門淨債務約相當於GDP的94.2%；政府借貸成本居七大工業國最高之列。債息已從疫情前的數百億英鎊，膨脹至足以與整個公共教育支出相比的規模。

債券市場沒有選票，卻握有民主政治最冷酷的否決權。它不在乎首相是否善良，也不欣賞政黨宣言的修辭，只計算承諾的價格。當國債利息吞噬教育、國防與公共投資的空間，每一項新政策都必須先向過去借款的幽靈繳租。

帝國的晚年往往不是沒有雄心，而是每一個雄心都必須先詢問債權人。昔日英國決定世界的金融規則；如今，金融市場開始決定英國可以夢想多大。

▼英國真正的統治危機，是各黨共同維持的財政幻覺：人民可以同時擁有北歐福利、美國稅負、免費醫療、昂貴退休制度、綠色轉型與全球軍力，而且最好無人付帳。（圖／達志影像／美聯社）

他看懂了後美國時代 卻養不起自己的戰略

施凱爾並非毫無歷史感。他較早理解：川普時代的美國仍是盟友，卻不再是可以無條件預測的盟主。英國在伊朗戰爭初期拒絕自動參與進攻，之後僅允許特定、有限的防禦行動；在烏克蘭問題上，他與法國、德國推動「志願聯盟」，試圖讓倫敦重新成為歐洲安全秩序的組織者。

這是施凱爾最值得保存，也最悲涼的政治遺緒。

在英國國內，他是一位無法讓人民感到生活改善的首相；在布魯塞爾、巴黎、柏林與基輔眼中，他卻是一位比近期前任更可靠、更可合作的政治人物。歐洲領袖在他辭職後給予的溫暖，與英國選民的冷漠形成尖銳對照：國外看見他重新縫補英歐關係，國內只看見稅單、候診名單與停滯的薪資。

他替英國找到了後美國時代可能扮演的角色，卻沒有找到因應角色的方法。

英國希望領導歐洲安全，皇家海軍、陸軍與彈藥庫存卻受多年裁減拖累；希望降低對美國的依賴，情報、核嚇阻與高端軍備仍離不開華盛頓；希望增加國防支出，醫療、福利、退休金與債息卻在爭奪同一筆有限收入。

外交可以放大國力，不能代替軍艦；峰會可以排列座次，不能補充彈藥。當美國日益不可預測、德國加速重新武裝，而英國仍無法使戰略雄心與財政能力相稱，倫敦的「重返領導」可能只是兩個安全秩序之間短暫而優雅的插曲。

下一個人可以更有魅力 卻不能廢除算術

相對於施凱爾的政治窘境，安迪．伯納姆 (Andy Burnham) 確實具有優勢。

他出身英格蘭西北部普通家庭，擁有施凱爾所缺乏的地方認同、群眾語言與政治體溫。擔任大曼徹斯特市長期間，他將巴士服務重新納入公共特許管理，建立醒目的「蜜蜂網絡」（Bee Network）是英國大曼徹斯特地區的一個綜合交通網絡。這是一項選民看得見、坐得到，也記得住的治理成果。

從班尼斯的觀點看，伯納姆目前確實比施凱爾更擅長注意力管理與意義管理。他能把「被倫敦遺忘的北方」塑造成清晰的政治敘事，也能將公共交通、地方尊嚴與階級認同連接起來。但能說出人民的感受，並不等於能解開國家的結構性問題；建立情感信任，也不等於已具備足以維持信任的政策能力。

他在大曼徹斯特郡的梅克菲爾德區（Makerfield）補選擊敗改革黨，更改變了工黨內部的權力算術。施凱爾之所以能在民望崩塌後繼續留任，不是因為黨內仍然信任他，而是因為一時找不到更安全的替代者。伯納姆重返國會後，這道最後的防線消失了。

政治領袖往往不是在最不受歡迎時倒下，而是在可信替代者出現時倒下。選民停止相信他，議員停止害怕失去他，接班人證明國家可以沒有他——三道門依次關閉，唐寧街黑門才終於打開。

但伯納姆不是答案，他只是另一種可能。

他可以用北方口音削弱法拉吉關於倫敦菁英背叛庶民的敘事，可以用親和力讓工黨重新像一個有體溫的政黨，也可以暫時讓市場因政治不確定性下降而鬆一口氣。然而，他尚未完整說明如何處理稅收、舉債、福利、國防與英歐關係。

現任英國改革黨黨魁兼創辦人奈傑·法拉吉 (Nigel Paul Farage）同樣不是答案，而是被遺棄者的收據。改革黨的崛起證明主流政治已失去大片社會領土，卻沒有證明民粹主義具備一套經得起財政、行政與外交現實檢驗的治理方案。它最有效的政策，仍是讓人民記住現任政府有多麼失敗。

魅力可以換幕，不能改寫劇本。換一位更會說故事的首相，無法使低成長、高債息、脫歐摩擦、住房不足、公共服務衰退與國防缺口自行離場。唐寧街可以更換住客，債券市場卻不會因新首相更會微笑而忘記利息。

施凱爾最大的錯誤，是把沒有意識形態誤認為務實，把避免衝突誤認為穩定，把管理困境誤認為改變國家。伯納姆真正的考驗，也不只是能否讓人民重新喜歡首相，而是能否同時完成班尼斯所提出的四項領導任務：為英國集中注意力，為改革賦予意義，以一致行動重建信任，並且對自己的能力、弱點與政策極限保持清醒。

沒有革命的斷頭臺，最終處決的從來不只是一位首相。

它處決的是一個國家對簡單答案的迷戀，是帝國對昔日榮光的依賴，也是民主政治拒絕告訴人民代價的怯懦。施凱爾只是最新一位走向黑門的人；倘若英國繼續更換演員，卻不肯重寫劇本，那扇門還會再次打開。

英國已經熟練地學會如何讓首相下台；但尚未重新學會的，是如何讓國家正確地向前。

▼英國已經熟練地學會如何讓首相下台；但尚未重新學會的，是如何讓國家正確地向前。（圖／達志影像／美聯社）

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