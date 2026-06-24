光是「去川普化」還不夠　還必須「去倚美化」

▲賴政府必須正視的根本問題是：台灣對美國的戰略依附已深入骨髓，「去川普化」只是換個對象依附，並未改變台灣在美中博弈中被動承受的角色。唯有「去倚美化」，建立自己的主體性戰略立場，才能從根本上改變失衡局面。（圖／總統府提供）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

2026年5月，川普訪問北京的「川習會」成為台美關係的分水嶺。會後傳出川普為促成與北京達成協議，暫緩第二批對台軍售；川普本人更在會後迴避若中共攻台美方是否馳援的問題。

這一系列發展，讓賴清德政府高層對川普的態度出現關鍵轉變—從全力爭取川普支持，轉向思考如何在川普主導的美中交易框架下為台灣尋找出路。

然而，光是「去川普化」還不夠。賴政府必須正視的根本問題是：台灣對美國的戰略依附已深入骨髓，「去川普化」只是換個對象依附，並未改變台灣在美中博弈中被動承受的角色。唯有「去倚美化」，建立自己的主體性戰略立場，才能從根本上改變失衡局面。

川普2.0 從「挺台」到「交易台灣」

川普第二任期對台政策的轉變，並非突然發生，而是其「美國優先」邏輯的必然延伸。

在經貿層面，川普2025年4月對台灣產品課徵32％對等關稅，更點名台灣「偷走」美國晶片生意，揚言對半導體課徵高達100％的關稅。台灣對美國的貿易順差高達數百億美元，成為川普平衡貿易政策的重點對象。在川普眼中，台灣不是需要保護的民主盟友，而是搶走美國就業與產業的競爭對手。

在安全層面，川普曾將防衛台灣比作「商業保險」，要求台灣將國防支出拉高到GDP的10％、並把半導體產能搬往美國作為「保費」。2025年，川普政府拒絕了一筆價值逾4億美元的對台軍事援助；價值140億美元的對台軍售案也遲遲未獲最終批准。川普還將對台軍售作為與北京談判的籌碼。

更令台灣焦慮的是川普對北京態度的軟化。為促成「川習會」，川普政府不僅暫緩對台軍售，還放寬對高端半導體的出口管制、拒絕執行國會對TikTok的禁令。川普在G7峰會上感謝北京協助協調伊朗，更印證了他願意在重大議題上與北京交易的傾向。

這一切清楚表明，川普2.0的台灣政策，已從「戰略模糊」走向「交易明確」—台灣不再是被保護的夥伴，而是可以秤斤論兩的籌碼。

賴政府的「去川普化」 換湯不換藥

面對川普的轉向，賴清德政府開始調整策略。賴清德在川習會後向國際媒體提出「新三段論」：台灣的前途只有2300萬人可以決定、中華民國和中華人民共和國互不隸屬、台灣不是中華人民共和國一部分。這套論述刻意跳脫「台獨」議題設定，試圖在兩岸定位上展現強硬姿態，實質上是向川普表明：台灣不會因你的壓力而退縮。

與此同時，賴政府內部開始醞釀「去川普化」策略—不再以爭取川普本人支持為對美外交主軸，轉而聯合美國國會、智庫、媒體等其他力量制衡川普，並加強與歐洲等西方國家的連結，試圖稀釋川普個人對台美關係的掌控力。

然而，「去川普化」的本質，仍是「倚美化」—只是從倚靠川普一人，轉為倚靠美國其他政治勢力；從單點依附，轉為多點依附。依附的對象變了，依附的結構沒有變。

這種策略有兩個根本缺陷。

其一，美國對外政策的最終決定權在總統手中，國會與智庫的影響力終究有限。當川普決定將台灣作為與北京交易的籌碼時，再多國會決議也難以扭轉。

其二，歐洲國家在對中政策上各有盤算，不可能為了台灣而與美國正面對抗。賴政府幻想「聯歐制川」，恐怕只是另一廂情願。

「去倚美化」 台灣必須建立主體性戰略

台灣問題的根本困境不在於川普個人，而在於台灣將國家安全與戰略前途過度押注於華盛頓的支持。這種單向依附的結構，讓台灣在美中博弈中永遠處於被動—當美國「挺台」時，台灣是棋子；當美國「棄台」時，台灣是棄子。

「去倚美化」不是「反美」，而是重新界定台美關係的性質：從「依附」走向「合作」，從「單向依賴」走向「互惠互利」。

首先，台灣必須正視自身的戰略價值。台灣擁有全球最先進的半導體製造能力，是供應鏈不可或缺的一環。這不是可以被隨意割讓的籌碼，而是台灣與各方談判的底氣。賴政府提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，若只是以此向美國輸誠、換取保護，本質上仍是依附思維。

其次，台灣必須在兩岸關係上展現更大的戰略主動。一味強調「互不隸屬」、升高對抗，只會讓台灣更依賴美國的保護傘，陷入「越對抗、越依附、越被動」的惡性循環。真正的戰略自主，來自於有能力管理兩岸風險、有空間與大陸對話協商，而不是把所有賭注都押在外部勢力身上。

第三，台灣必須認清國際政治的現實：沒有任何大國會永遠無條件支持另一方，所有承諾最終都必須服從自身利益。美國對台政策從來不是基於民主價值的無私支持，而是基於地緣戰略與經濟利益的精算。當精算結果改變，政策就跟著改變。這是現實，不是背叛。

川普2.0給台灣上了一堂殘酷的國際政治課：依附大國、把命運交給別人，是最大的不安全。

賴清德政府從「全力挺川」轉向「去川普化」，反映了對現實的覺醒。但這只是第一步。如果「去川普化」之後是「靠國會化」、「靠歐洲化」，那不過是換一個對象繼續依附，台灣依然擺脫不了棋子的命運。

告別單向依附的心態

真正的戰略轉折，應是「去倚美化」—告別單向依附的心態，建立以自身實力與戰略利益為核心的主體性立場。這條路比「去川普化」艱難得多，因為它要求台灣不僅要認清美國的不可靠，更要勇敢面對兩岸關係的現實，在美中之間找到屬於自己的平衡點。

唯有如此，台灣才能從被動的棋子，變成主動的棋手。否則，無論「去川普化」喊得多響亮，台灣仍將在美中博弈的夾縫中，繼續承受被交易、被犧牲的命運。

美國是否仍然是台灣安全的靠山？

實際上，隨著美中競爭加劇與台海局勢升溫，「美國是否仍然是台灣安全的靠山」成為台灣社會反覆辯論的焦點。深入檢視2025至2026年間美國各項政策文件與實際作為，會發現一個既矛盾又清晰的事實：美國從未真正成為台灣的「靠山」，未來更不可能—台灣不過是美國印太戰略棋盤上的一枚棋子，其價值取決於美國的國家利益計算，而非對台灣安全的無條件承諾。

從戰略層面觀察，美國對台灣的定位確實有所提升。《2025年國家安全戰略》將台灣視為「第一島鏈中不可或缺的地緣戰略樞紐」，指出台灣「提供通往第二島鏈的直接通道」。美國國會更接連通過多項友台法案，2027財年《國防授權法案》設立10億美元「台灣安全合作倡議」。從表面上看，美國似乎正在深化對台安全承諾。

然而，更值得關注的是美國政策中日益清晰的「利益精算」本質。2026年新版《國防戰略》完全省略「台灣」一詞，轉而使用「第一島鏈」等模糊概念。川普總統更明確表示「不希望有人走向獨立」，反問「為何要跋涉9500英里去打一場戰爭」。這些表態清楚劃出美國不願為台灣流血犧牲的底線。

更令人警醒的是，美國對台軍售背後的商業邏輯。2026年5月，美國以美伊衝突為由暫停140億美元對台軍售；然而數日後，由退役將領率領的軍火商代表團隨即抵台「催單」。這種「政治表態降溫、軍火推銷升溫」的矛盾行為，恰恰暴露了美國對台政策的真實底色：台灣是必須持續貢獻軍購收入的市場，而非值得以性命相護的盟友。

真正的安全來自兩岸對話與自身的防衛韌性

美國《外交政策》雜誌有文章指出，台灣將國家安全過度押注於美國支持，卻忽略「沒有任何大國會永遠無條件支持另一方」的基本現實。當川普將對台軍售稱為「非常好的談判籌碼」時，台灣理應警覺：美國的支持從來不是禮物，而是可以隨時調整的籌碼。

美國不是、也從未是台灣安全的可靠靠山。台灣的戰略價值源於其在地緣政治中的棋子地位，而棋子的命運從來不由自己決定。台灣若繼續將國家安全寄託於美國的善意與承諾，不僅是戰略上的誤判，更可能將台灣帶入危險境地。真正的安全，來自於務實的兩岸對話與自身的防衛韌性，而非對任何外來力量的盲目依賴。

▼川普2.0給台灣上了一堂殘酷的國際政治課：依附大國、把命運交給別人，是最大的不安全。（圖／路透社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。